Nuevos sobresaltos para los ganaderos de Sayago. Tres ataques en apenas 48 horas siembran de nuevo el malestar en una comarca genuinamente ganadera, esta vez en Villar del Buey, Muga de Sayago y la Dehesa de La Albañeza. Apenas ha pasado una semana desde los ataques sucesivos en Villamor de la Ladre y el cánido ha vuelto.

“Esto acaba con el pastoreo en Sayago” reaccionaba ayer Octavio Martín tras constatar, la tarde del martes, a plena luz del día, el ataque del lobo a su explotación con el saldo de una oveja muerta y otra herida. “Hacía tiempo que no me llevaba sustos y me ha tocado”.

Los lobos atacaron a sendos rebaños de ovejas castellanas y churras, y ayer por la mañana Manuel Hernández perdía un ternero en la explotación de ganado vacuno situada en La Albañeza.

El primer episodio ocurrió en la madrugada del lunes al martes en una finca cercada en el término de Villar del Buey con el saldo de cinco ovejas muertas. Ernesto Cotorruelo, el ganadero afectado, disponía de “todos los medios” de prevención para evitar el ataque. Las cañizas, dos mastines más otra mastina atada durante la noche, pero ni aún así ha podido evitarlo.

“Está claro que ha venido más de un lobo porque a uno se lo han llevado los dos mastines y el otro ha aprovechado para saltar la cañiza y en décimas de segundo ha actuado. Son muy listos, saben que el otro perro estaba atado y no perdonan” expresaba el ganadero de Villar del Buey.

Mastines

A sus 35 años y con ocho de experiencia como ganadero, Ernesto Cotorruelo nunca había tenido problemas con el lobo. Ha rondado por el término de Villar del Buey y matado ovejas hacia los límites de Villamor de Cadozos y Carbellino. Pero esta vez ha atacado hacia la zona de Muga.

“Estoy preparado porque se que lo tenemos encima, me cuesta mi dinero criar a los perros, son buenos, no me dan problemas, pero está visto que el lobo puede con todo. Ahora voy a poner las cañizas más altas y a esperar a que no la vuelva a preparar”.

"Sin un control estamos indefensos. El lobo provoca daños y hay que cazarlo”

Este ganadero de Villar del Buey defiende la consideración del lobo como especie cinegética. “Sin un control estamos indefensos. El lobo provoca daños y hay que cazarlo” apunta Cotorruelo.

Horas después del episodio en Villar del Buey, a plena luz del día, el lobo atacaba en otra finca cercana, en el término de Muga, donde mató a una oveja y dejó otra herida. “A las 11 de la mañana las dejé y cuando he ido a las 5 de la tarde ya la había preparado” explica Octavio Martín.

Este ganadero tiene claro que “si no se ponen medios, el lobo acaba con el pastoreo en Sayago. Tenemos ovejas que aprovechan bien el monte y nos va a tocar encerrarlas, así quién se va a quedar con el ganado. Nadie”.

A plena luz

El tercer ataque tenía lugar, también a plena luz del día en una explotación de vacuno de carne en La Albañeza. Fue el camionero que acaba de descargar la paja el que vio al lobo y al lado el ternero comido. “Serían las 10.30 de la mañana, el conductor del camión llamó al vaquero sorprendido porque ha llevado al lobo más de un kilómetro delante. Le dijo, mira a ver si os falta algún ternero, y en seguida apareció el animal muerto” relata Manuel Hernández.

"Tengo a los lobos en la finca, hasta cuatro y cinco han visto los cazadores"

Este ganadero ha sufrido pérdidas intermitentes de animales. “Tengo a los lobos en la finca, hasta cuatro y cinco han visto los cazadores. Crían allí, nos desaparecen terneros pero no los vemos. A partir de abril o mayo las vacas están revolucionadas, bien se las nota que lo tienen cerca”.

La presencia del depredador obliga a este criador de la Tierra del Vino a recoger las vacas preñadas y recién paridas para salvaguardar a las crías y a los propios animales indefensos.

“Así no podemos seguir. En Sayago ahora es un día sí y otro también. O se controla a la especie o no vamos a poder continuar con el ganado. Es imposible” expresaba Manuel Hernández.

Los jueces tumban también el recurso de Asturias

La prohibición de cazar lobos en toda España sigue en pie. La Audiencia Nacional ha tumbado el recurso del Gobierno del Principado de Asturias que pedía suspender cautelarmente la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de proteger al lobo.

El Ejecutivo asturiano, que aún puede recurrir en casación al Tribunal Supremo, ha sido además condenado en costas. La Audiencia ha rechazado también un recurso similar presentado por la Xunta de Galicia, y previamente había hecho lo mismo con el del Gobierno de Cantabria. Aún resta por dilucidar el recurso de Castilla y León, pero todo indica que será también rechazado. Los jueces no han entrado en el fondo del asunto, que abordarán en los próximos meses.

TODO SOBRE LA GESTIÓN DEL LOBO