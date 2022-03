El Gran Trailer de una vida

El rock sureño de Estados Unidos suena en Moraleja. Gran Trailer representa la siguiente generación de músicos de una familia que ha contribuido de manera única a la música zamorana.

Porque aunque lo que hacía Cepas y Sarmientos era folklore, el poso sigue presente. Y es que ambos grupos hacen “música de raíz”, la diferencia radica en que la suya “es americana” explica Mario Sadia, una de las cabezas de la nueva generación que ha decidido seguir el camino de la música, que esperan, nunca llegue al final. A Mario, bajista y letrista, lo acompañan Aldo al micro, Arkae a la batería, Víctor a la guitarra y Joel a las percusiones, este último es el único que escapa al apellido, aunque es ya de la familia.

Los jóvenes Sadia aprendieron en casa, por lo que “sin Cepa y Sarmientos esto no habría sido posible” sentencia Mario, que recuerda que todos empezaron desde críos en el oficio. Por eso, “todo tiene que ver”, explican. “El que primero subió a un escenario fue mi padre”, dice Aldo sobre algo vital para entender quiénes son Gran Tráiler.

El grupo nace en 2011, de aquella, Arkae tenía tan solo 13 años. Aprendían a la vez. “Sin tener mucha idea íbamos creciendo como músicos”, cuenta Aldo sobre una evolución que han vivido juntos y que los llevó a tocar frente a 15.000 personas justo antes de la pandemia, el momento más fuerte de su carrera. Ahí llegaron tras una década de trabajo a sus espaldas con Gran Trailer, pero una vinculación a la música que viene de aún más atrás: “Yo empecé con mi padre cuando tenía 11 años, a Arkae lo llevamos con el chupete”, dice Mario. “Yo no me atrevería a subirme con mis dos hijos, mi padre nos da mil vueltas, se atreve a todo”, suma Aldo.

Vivencias que acompañan al grupo y a las que no pretenden renunciar. De momento, los cinco rockeros le ven una larga vida a la música. Un camino maratoniano del que cada año, suben un escalón y siguen adelante “si no, no merecería tanto la pena”, explica Aldo sobre que para ellos estancarse no es una opción. Cada día de ensayo es continuar con algo que se ha convertido “en una forma de vida”, afirma Mario.

Nuevo proyecto a la vista

El siguiente paso es grabar un nuevo disco. El nuevo proyecto se está gestando en los estudios Cube, por los que han pasado bandas como Mago de Oz, Hamlet o Sober. El productor, Carlos Escobedo, cantante de este último grupo, es el gran apoyo para el grupo en este proceso que los mantendrá ocupados los próximos meses.

Las canciones están hechas, ahora “falta juntar las piezas”, comentan sobre un proceso que les llevará varios meses. El producto final, aún sin nombre, llegará en septiembre.

“Veníamos haciendo canciones un poco oscuras”, cuentan sobre el cambio en el concepto musical en este nuevo disco. “Será más roquero y tendrá más luz”, explica Mario, el letrista, quien boceta las primeras ideas. Luego, los demás, le dan forma “yo compongo la voz pero no canto, necesito a Alfo”, dice Mario. Víctor, Arkae y Joel completan.

Este disco hablará mucho de lo que pasa “en esta tierra” dice Mario, que le gusta traer sonoridades estadounidenses pero con letras in situ. “No a nivel poético como hace el cancionero burgalés de La MODA, nuestra idea es transmitir lo que las personas de Zamora sienten”, un disco que habla de soledad, de abandono, de echar de menos las raíces y de lo importante que es conservar la familia, “lo que puede sentir un marinero pero en tierra firme”, y explican que “eso es lo que pasa aquí, queremos tanto esta tierra que la tenemos que abandonar”.

Su último single lo refleja a la perfección “Marineros de la Tierra”, en el que frases de exiliados se entremezclan con la imagen del Duero, presente en la letra. “Esperemos que todo vaya bien y que en septiembre saquemos el disco”, y Mario comenta que “contar una vida es complicado”. Pondrán a prueba este último trabajo el 22 de mayo en Madrid, cuando tocarán en el teatro Soho.

Antes de la pandemia

“Hemos tocado para 15.000 personas, y aún así, queremos más”, sentencian. El septiembre de 2019 fue su última oportunidad en un escenario tan grande, parado desde la pandemia. “Creo que no hemos estado tan espectaculares como ese día”, dice Aldo sobre una experiencia que “es lo que queremos”.

“Antes de la pandemia fue más especial que nunca porque teníamos muchas fechas, de repente se cortó”, dice Arkae. El lado positivo es el tiempo de descanso: “Ahora sirve para hacer el disco”. Además, durante el verano, Gran Trailer se paseó por mil terrazas, citas más divertidas y pequeñas que también disfrutaron. Lo mejor del grupo son las experiencias: “Vivirlo, tener la oportunidad es muy bonito.” Cuentan los Sadias sobre una vida a la que no pueden pedirle más.

Su nombre los identifica desde el inicio hasta ahora. “El trailer de una película son las mejores imágenes, queríamos recordar metafóricamente el trailer de nuestra familia, mi padre cuando empezó con mis hermanos, cuando Mario y Víctor se juntaron por primera vez, cuando llegaron Arkae y Joel. Cuenta nuestra historia”. Y es que “hasta el nombre ha crecido con nosotros”, recuerdan sobre cuando al principio se hacían llamar Trailer, a secas.