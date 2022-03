Ni 24 horas han pasado del último ataque de lobos que acabó con trece ovejas en Villamor de la Ladre y el cánido ha vuelto a atacar: mismo pueblo, mismo ganadero afectado. Arlety Nocedo y Valentín García no pueden más tras el nuevo episodio que se ha saldado con al menos diez animales muertos, entre ellos, cuatro carneros: "He venido temprano porque tenía miedo por lo que ocurrió ayer y no me puedo creer con lo que me he encontrado", cuenta Valentín, entre lágrimas.

Y no es para menos porque "esto es una desgracia, no sé cómo voy a dar de comer a mi hija", explica, desesperado, al ver la nueva "escabechina" del lobo, que ha acabado con la vida de ovejas a punto de parir. En esta ocasión, el ataque se ha producido en la zona más próxima a Muga de Sayago. "No sé cómo le daré de comer a mi hija" El lobo se ha cebado en Villamor de la Ladre con tres episodios de este tipo en una semana, el primero de ellos, el pasado 24 de febrero, en el paraje de "Los Campitos". El lobo mata 23 ovejas en Villamor de la Ladre La exasperación de Valentín García lleva a reflexionar a las instituciones sobre la protección del lobo, una especie cuya gestión ha desatado el malestar entre el sector ganadero zamorano tras la inclusión del cánido en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial. El ganadero afectado, totalmente hundido por lo que se ha encontrado esta mañana de viernes al llegar a su explotación, lanza un mensaje a navegantes: "Que vengan aquí y vean cómo estamos esos que quieren y defienden tanto al lobo". Mientras, cruza los dedos para que un nuevo despertar así no vuelva a ocurrir.