"Si analizamos las denuncias presentadas en enero y febrero a la Guardia Civil, no existiría en estos momentos ni con mucho una oleada de robos", en Morales del Vino. Así de taxativo se ha mostrado este jueves el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, ante la preocupación mostrada por los moralinos tras los últimos robos en el alfoz de Zamora.

Carmen Lorenzo, alcaldesa de Morales del Vino, y Rubén García, concejal del municipio, han mantenido hoy un encuentro con el subdelegado a la que también han asistido Héctor David Pulido, teniente coronel y jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora; y Guillermo Vara, comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía.

Tras el encuentro, Ángel Blanco ha mostrado su comprensión ante "la sensación de inseguridad y malestar" de la población pero ha incidido en el escaso número de denuncias por robo presentadas que a priori desmentirían una "oleada" de robos en la localidad, de casi 3.000 habitantes. "Cuando se produce un robo en una vivienda, tenemos que denunciarlo inmediatamente o comunicarlo a la Guardia Civil. Si analizamos las denuncias presentadas, en enero y febrero a la Guardia Civil, no existiría en estos momentos ni con mucho una oleada de robos. Es más, objetivamente o numéricamente hablando, a día de hoy no sería un problema", ha expresado.

Doce denuncias por robo en los últimos dos años

Según los datos aportados, durante el año 2020 en Morales del Vino se presentaron ocho denuncias de robos en viviendas, establecimientos y otros lugares y en el año 2021 fueron cuatro las denuncias presentadas. De ahí que el subdelegado haya enfatizado tanto en la importancia de denunciar: "Tenemos que conseguir que las denuncias sean un reflejo fiel de todos los robos en viviendas existentes".

No obstante, tras las quejas de los habitantes, desde la Subdelegación del Gobierno han informado de que "se procurará una mayor presencia de la Guardia Civil aunque, es obvio que nunca podrá ser total", según sus palabras.

El mismo modus operandi

Conforme a la información oficial, los asaltantes no son ladrones locales sino que forman parte de bandas organizadas, itinerantes, que actúan durante el día cuando no está en nadie en casa y no suelen utilizar la fuerza o violencia. "Utilizan el mismo método en distintos lugares en poco espacio de tiempo generando, lógicamente, cierta alarma".

Por todo ello, aunque el subdelegado ha avanzado que la Guardia Civil tiene una línea de investigación muy avanzada para llevar a cabo el esclarecimiento de robos recientes, Ángel Blanco recomienda una serie de medidas de prevención:

Cerrar bien la puerta

No cerrar del todo las persianas

No dejar evidencias de que no estamos en casa

No desactivar el timbre

Descargar la aplicación AlertCops, cuya descarga es gratuita. "Se trata de un canal discreto y eficaz para solicitar ayuda a la Guardia Civil y a la Policía Nacional en caso de que seamos víctimas o testigos".

"La colaboración ciudadana es esencial para el éxito en la lucha contra el delito", ha concluido.