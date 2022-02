Roberto Cisneros Sanabria, nacido el 26 de diciembre de 1971, es desde junio de 2015 el alcalde del municipio de Mahíde (Boya, San Pedro de las Herrerías, La Torre y Pobladura). Se enclava en tres lugares emblemáticos de la comarca: la extensa llanura del Campo de Aliste, las colinas de la Sierra de la Culebra y la ribera del río Aliste.

–¿Cómo y cuando se decide usted a participar en la vida pública dedicando parte de su tiempo a su comunidad?

–Nacer y crecer en Aliste te marca de por vida por que es una tierra muy especial, sencilla y acogedora. En los pueblos nos conocemos todos, con nombre y apellidos, somos como una gran familia que siempre que podemos nos ayudamos los unos a los otros. Yo la verdad es que desde niño siempre me ha gustado implicarme y echar una mano en lo que buenamente he podido, muy en particular en actividades sociales y culturales como son las fiestas patronales de San Bartolo que celebramos entorno al 25 de agosto. Una cosa lleva a la otra y desde hace siete años, a mucho orgullo, tengo el honor de ser alcalde de mi municipio.

–¿Cuál es su mayor deseo y objetivo ahora como máxima autoridad municipal?

–La hermandad y la convivencia. Eso es lo primero. Es mi manera de ser. Trabajar todos unidos, alcalde, concejales y vecinos, para llevar el progreso y el desarrollo social, cultural y económico a todos nuestros pueblos. Quizás, es la realidad, nadie somos imprescindible, pero no es menos cierto que todos somos muy necesarios y aportando cada uno lo que buenamente podamos se pueden conseguir muchas cosas. Como alcalde y como alistano tengo muy claro que siempre trabajaré para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos, para que mis vecinos puedan vivir igual o mejor que en la ciudad y eso sólo se consigue mejorando y habilitando unos servicios públicos e infraestructuras acordes a los tiempos y las necesidades.

–En Aliste casi todos los municipios cuentan con muchos anejos, un bajo presupuesto municipal y hay que repartir.

–Somos conscientes de nuestras limitaciones presupuestarias y lo que si tenemos claro es que hay que tratar y tratamos a Mahíde, Pobladura, La Torre, Boya y San Pedro de las Herrerías por igual. Las infraestructuras básicas son las que nos llevan más trabajo y atención pues tanto el abastecimiento domiciliario de agua, como saneamiento, pavimentación y alumbrado hay que tenerlos al día. No pueden fallar. Por ello siempre hay que estar realizando actuaciones.

–¿Cómo están en cuestión de infraestructuras viarias?

–Bien. Las carreteras que vertebran nuestro municipio están en perfecto estado ya que son relativamente modernas.

–¿Y en materia de telecomunicaciones?

–Telefonía móvil e Internet son algo imprescindible, vital, en nuestros días. En Mahíde bien, pues llega la fibra óptica hasta la centralita de “La Era”. Desde allí seguimos con linea telefónica normal y aunque pierde mucho no podemos quejarnos, pero nuestro deseo es que se extienda la fibra óptica a todas las familias. Se ha hecho al Ayuntamiento y es excelente. Por desgracia en algunos de nuestros pueblos la cobertura o no existe o es muy mala, como en La Torre donde los vecinos tienen que salir de casa e ir a las zonas más altas del pueblo o subirse al campanario de la iglesia si quieren hablar por teléfono. En San Pedro también hay una zona de sombra. Estamos trabajando para encontrar soluciones.

–La sanidad rural atraviesa unos momentos difíciles. ¿Cual es la posición al respecto como alcalde y Ayuntamiento?

–Estamos encantados con la enfermera y la médica. Ahora ha cogido la plaza en propiedad un médico. Nuestra prioridad es que los consultorios se mantengan abiertos y que los médicos y enfermeras presten servicio en los pueblos, más teniendo en cuenta que muchos de nuestros vecinos son mayores y la amplia mayoría carecen de vehículo propio para hacer desplazamientos. Hemos pedido que no se reduzcan las plazas del medio rural para reforzar las zonas urbanas y además de eso pedimos que las cuatro plazas de médicos de área pasen a ser médicos de equipo puestos que son más atractivas para los profesionales. Lo mejor es ir unidos y por eso los trece ayuntamientos y alcaldes de la Zona Básica de Salud de Aliste hemos asumido diez propuestas que creemos deben ser atendidas, entre ellas la mejora del Centro de Salud de Alcañices para lo cual ya se habían incluido en los presupuestos de la Junta una partida de 240.000 euros que esperamos se respeten ahora tras las elecciones.

–Cuentan con el inconveniente de las largas distancias y eso es un problema.

–Efectivamente. Boya y San Pedro de las Herrerías son los pueblos más alejados del Centro de Salud de Alcañices y de los centros hospitalarios de Zamora, junto a Villarino e Manzanas y Riomanzanas. Por eso los alcaldes alistanos hemos pedido así mismo un Soporte Vital Básico que esperamos puede ser una realidad a muy corto plazo.

–¿Sufre el municipio de Mahíde discriminación en lo que respecta a la asignación de días de consulta medica?

–No. Se ajustan conforme a Ley. La normativa dice que en los núcleos con menos de cien cartillas se pasa un día por semana y es lo que se está haciendo Mahíde con 64, en Pobladura con 81 y en La Torre con 54. Para los pueblos por debajo de 50 se establece consulta a la demanda que se lo que sucede con Boya con 34 cartillas. En la localidad de San Pedro de las Herrerías no hay consultorio médico.

–¿Cuál es el principal problema de los pueblos alistanos y cuál sería la solución?

–La despoblación, sin lugar a duda. La solución sería disponer de puestos de trabajo para evitar que la emigración continúe llevándose a las nuevas generaciones. Nuestros jóvenes nacen en los pueblos y les gusta vivir en ellos. Se van a estudiar fuera y ya se quedan allí donde la vida les pueda dar una oportunidad laboral. Tenemos que evitar que los quedamos no tengamos que irnos y a la vez atraer a nuevos pobladores. El turismo es un sector al alza y hay mucha gente interesada. Tenemos varias viviendas municipales y todas están arrendadas, entre ellas las siete de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil. La última a una familia formada por cinco personas y de ellas dos niños. En la Casa de la Maestra de San Pedro vive un brasileño que ahora se ha ido a buscar a su mujer que es de Cuba. Trabajamos en adecuar la “Casa del Botiquín” de Mahíde y ya hay una familia de Bélgica. En nuestro municipio estamos abiertos a recibir con los brazos abiertos a todos cuantos quieran venir a visitarnos o a quedarse a vivir. Si ofrecemos servicios, infraestructuras y calidad de vida hay gente que vendrá.

–Estamos en un municipio afamado por la acogedores de su pueblos y la fama de su fiestas.

– Así es. Somos una tierra de emigrantes y por desgracia llevamos ya dos veranos sin poder celebrar nuestras fiestas patronales y ha sido un poco triste no sólo por las fiestas en si, sino porque son las fechas más importantes del año para el reencuentro de familiares, vecinos, amigos y paisanos y sin embargo no ha podido ser. Nuestro deseo es que todo vaya a mejor y con vistas a este verano los pueblos puedan recuperar sus tradiciones y con ellas esas jornadas de convivencia y hermandad donde rememorar tiempos pasados, disfrutar del presente y hacer planes de futuro. Estamos mirando cosas pero contratado aún no tenemos nada.

–¿Tienen alguna alternativa para casos de emergencias?

– Como Ayuntamiento estamos siempre listos para ayudar a quien lo necesite. En los pueblos hay mucha gente mayor y en caso de nevadas o bajas temperaturas hay que procurar tener las calles limpias y que no se produzca ningún accidente. La Mancomunidad Tierras de Aliste ha adquirido un trailer de sal. Este invierno el problema es la sequía. Ni una gota de nieve. La mancomunidad ha adquirido un vehículo especial de más de 200 caballos que estará a disposición en el Parque de Bomberos de San Vitero para actuar en emergencias.

– ¿Qué obras destacadas han hecho en los pueblos?

– En Pobladura y Mahíde una de las grandes apuestas es un centro social en cada localidad y en Boya instalar un parque biosaludable y mejorar en parque infantil. En Mahíde hemos reparado los depósitos de abastecimiento de agua y en San Pedro la canalización del río Aliste. Procuramos poner al día todas las infraestructuras y servicios y así mejorar la calidad de vida en los pueblos: esa es nuestra prioridad y objetivo.