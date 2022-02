La concentración número 25 de los vecinos de Sayago ha coincidido con la resolución del Procurador del Común ante la queja presentada por la Plataforma en Defensa de la sanidad Pública de Sayago sobre las "deficiencias en la asistencia sanitaria" y avalada por 2472 firmas.

De su contenido se ha dado cuenta en el acto celebrado un sábado más en las inmediaciones del Centro de Salud de Bermilllo. El Procurador del Común resuelve que la Consejería de Sanidad "verifique la calidad de la asistencia sanitaria de los usuarios de la Zona Básica de Salud de Sayago, teniendo en consideración las circunstancias de salud y las posibles dificultades de movilidad de sus habitantes”.

Igualmente insta a que se adopten las medidas que se consideren necesarias "para garantizar que los habitantes de los núcleos rurales tienen una adecuada y cumplida disposición de los medios asistenciales sanitarios, así como la precisa información sobre los mismos en cada momento”

Y que que se adopten las medidas oportunas "para adelantarse a la agravación del problema que puede suscitarse cuando se produzca la jubilación de un importante contingente de profesionales, ofreciendo unas condiciones adecuadas a quienes deban constituir el necesario relevo generacional de éstos”.

Una resolución que no convence a la Plataforma por la Sanidad porque "son medidas muy generales, poco concretas. Además no son más que recomendaciones del Procurador del Común a la Consejería de Sanidad. No obligan", ha expresado la portavoz Pruden Garrote.

Telemedicina

En cuanto a las argumentaciones de la resolución, el Procurador del Común establece que "la telemedicina ha de verse como un complemento y no como una alternativa, como parece que se ha llegado a concebir en algún momento”. “Estimamos que el recurso a la atención telefónica y a una medicina no presencial como la que se ha generalizado, no garantiza una óptima asistencia sanitaria y, menos aún, en entornos rurales, máxime ahora cuando ya no parece que se halle estrictamente justificada en razón de la pandemia”.

Cita previa

Respecto a la cita previa, considera que "funciona adecuadamente, aunque no resulta eficaz el uso de los terminales ofrecidos por los ayuntamientos”.

Médico rural

La tercera es sobre la figura del médico rural. "Más de 8 millones de españoles vivimos en el medio rural. Las características específicas de los médicos rurales ponen de manifiesto la dificultad de su labor, tomando como punto de partida la dispersión, el aislamiento, las peores condiciones de conciliación familiar, la escasez de materiales tecnológicos en los lugares de trabajo y la realización de las guardias".

Añade que “desde una perspectiva cuantitativa los datos son muy elocuentes y da una idea de por qué existe un acusado déficit de profesionales en el entorno rural a la vista de las condiciones en que desempeñan su profesión: el 60 por ciento viaja diariamente, el 88 por ciento corre con los gastos de desplazamiento, el 90 por ciento no percibe ningún incentivo por su trabajo rural. Además sólo un 14 por ciento de los médicos rurales son menores de 40 años, un 32 por ciento se encuentran entre los 50 y 60 años y un 28 por ciento son mayores de 60. Indica que debería hacerse un riguroso examen de la situación, para solucionar un problema de envergadura y anticiparse a la agravación que va a producirse en el futuro, cuando el 28 por ciento de los facultativos se jubilen sin que exista un adecuado relevo generacional.

Al final de la concentración se ha guardado un minuto de silencio contra la guerra en Ucrania