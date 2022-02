Nadie conocía la identidad ni la historia del ocupante de la losa número 12 situada en la iglesia de Santa María del Castillo de Fuentesaúco. La tumba del siglo XIX, a ras de suelo, tapada con una pequeña capa de cemento, pasaba desapercibida para saucanos y visitantes del templo religioso declarado Monumento Nacional.

Un trabajo de Jorge Cabanellas, policía foral de Álava, alumbra datos reveladores que sitúan en Fuentesaúco la muerte del primer miñón (policía de Álava y Vizcaya) en acto de servicio, ocurrida en el año 1800.

Aficionado a la investigación, Cabanellas decidió bucear en los archivos para conocer la semblanza del cuerpo policial del que forma parte. Fue así como nació “Historia de los miñones de Álava”, una obra que reivindica la memoria del cuerpo de policía en activo más antiguo de España.

“En Vizcaya y Guipúzcoa no se sabía apenas sobre la historia de los miñones y miqueletes. Me puse a trabajar y las investigaciones me llevaron a Zamora, muy concretamente a Fuentesaúco” cuenta Cabanellas. En la villa saucana murió, en junio de 1800, el primer miliciano de este cuerpo víctima de una emboscada nocturna protagonizada por militares corruptos.

Todo apunta a que los restos de Domingo de Amezaga, que así se llamaba el miñón alavés, continúen allí, pues la tumba no se ha abierto.

¿Cómo llegó la policía alavesa a Fuentesaúco?

El miñón formaba parte del grupo de policías fiables y honrados solicitados por los jueces castellanos para hacer frente a una de las bandas de salteadores más importantes de España, que se paseaba sin obstáculo alguno por las provincias de Zamora, Valladolid, Ávila y Salamanca. “Los jueces de Valladolid tenían constancia de que sus militares eran corruptos y estaban más ayudando a escapar a los delincuentes que a atraparlos. Por eso solicitaron ayuda” explica el investigador.

Un documento de la Diputación de Álava revela cómo en todo Valladolid solo se encontró a dos hombres valientes y honrados dispuestos a jugársela por un sueldo miserable. De manera que, “sabedor de que las cosas se le iban de las manos, el presidente de la Real Chancillería, Francisco de Berruezo y Portillo, escribió al diputado de Álava, el marques de Montehermoso, Ortuño María de Aguirre, requiriendo su ayuda para que le enviase a estos policías forales”.

A oídos del juez de Valladolid habían llegado noticias de que en Álava los policías eran de fiar. Necesitaba los servicios de esos profesionales para plantar cara a salteadores fuertemente armados con trabucos, pistolas y armas blancas que llegaría a contar con cerca de treinta individuos. Al mando de la banda estaban algunos conocidos de las justicias como El Chafandín, Manuel Fernández El pollo o El Periquillo. “Los bandoleros trabajaban tanto en grupo como repartidos en cuadrillas atacando varios lugares a la vez” explica el investigador.

Es el escenario que se encontraron los miñones. Cuando llegaron a Castilla, junto a los dos policías vallisoletanos comenzaron una persecución incansable que en pocos días se saldó con varios arrestos. La profesional actuación fue contestada con una encerrona de los militares corruptos en la posada de la localidad de “Fuente del Sauco”, hoy Fuentesaúco.

“En esta emboscada nocturna murió el que sería el primer policía en la historia moderna de España, el miñón de Álava Domingo de Amezaga, quien a pesar de haber sido tratado del disparo sufrido en la cabeza, en el conocido Santo Hospital San Salvador de la localidad saucana, la cirugía de la época no pudo hacer nada por salvarle la vida, dejando viuda y tres hijos en Vitoria” describe el policía e investigador alavés.

Gratitud de los saucanos con el fallecido

Los alcaldes de la época en Fuentesaúco, Jossef Berdugo y Fermín Morales, “estaban tan agradecidos de la ayuda de los agentes alaveses, la única recibida en años, que enterraron al miñón con gran pompa y ornato en la propia iglesia local de Santa María del Castillo, colocando encima la losa número 12, hoy tapada con una pequeña capa de cemento”.

El funeral, digno de un noble, fue oficiado por once sacerdotes, dos religiosos y la Cofradía de la Cruz. El pueblo entero de Fuentesaúco asistió al sepelio para rendir honores al honrado policía que les había ayudado frente a los corruptos y malhechores.

Desentraña el autor en su libro el sinfín de aventuras, batallas y traiciones que vivieron los miñones, incluido el encarcelamiento en la ciudad de Zamora, de donde salieron tras conseguir sobornar a un carcelero. Éste hizo llegar una misiva al diputado general de Álava y al propio Rey contándoles la traición de las tropas regulares corruptas. El Rey ordenó la inmediata puesta en libertad de los miñones para que pudiesen proseguir su persecución al malhechor, con una severa advertencia al comandante general de Castilla para que sus hombres no volviesen a molestar ni inmiscuirse en las tareas policiales de los alaveses.

Después de no pocas aventuras por tierras vallisoletanas, el grupo de miñones retomó la persecución de los bandoleros. Tras varios tiroteos en los que cayeron algunos de los delincuentes, los salteadores, sabedores del acoso de los policías, buscaron lugares donde sabían que podían recibir auxilio. Huyeron por localidades como Fuentesaúco, Zamora, Venialbo, Sanzoles, Alaejos, Toro, Benavente, La Bañeza, Moral de la Reyna, Villa Frechos o Medina de Rioseco.

La banda fue mermando y varios de sus integrantes “exterminados” según lenguaje de la época, heridos y capturados hasta su total disolución.

Después de unos meses de misión, los miñones alaveses volvieron a su tierra dejando un rastro de buenos recuerdos y el legado de un compañero que pasaría al más absoluto anonimato hasta que la investigación de Jorge Cabanellas puso nombre a la tumba número 12 de la iglesia de Santa María de Fuentesaúco.