La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nulo de pleno derecho, mediante sentencia emitida el pasado 8 de febrero, el Decreto 10/2018 por el que se modifica el Decreto 32/2015 que regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre.

El tribunal declaró nulo de pleno derecho el Decreto porque en su elaboración se emitió un informe preceptivo del Consejo Regional de Medio Ambiente de Castilla y León cuando la composición del mismo había sido declarada ilegal por la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL, al vulnerar "un pilar fundamental en materia medioambiental como es el derecho de participación en los procedimientos para la toma de decisiones sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el medio ambiente".

La sentencia también recuerda que "se ha vulnerado el principio de transparencia en la medida en que no se ha puesto a disposición de los miembros del órgano asesor, antes de la reunión en que deben exponer las razones por las que informan en uno u otro sentido, la norma que se les remite y los datos e informes científicos que sirven de base al proyecto de Decreto". Un Decreto que, según el tribunal, "es muy técnico como dicen los representantes de las asociaciones civiles y la Federación de Caza, habiendo reconocido el director general del Medio Natural, en la reunión del Consejo Regional, que es práctica habitual su no incorporación al expediente administrativo".

Por todo ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León estimó parcialmente el recurso contencioso interpuesto por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) y declaró nulo de pleno derecho el Decreto 10/2018 por el que se regula la conservación de las especies cinegéticas de Castilla y León, su aprovechamiento sostenible y el control poblacional de la fauna silvestre. La sentencia, no obstante, cuenta con un voto particular concurrente y otro voto particular discrepante.