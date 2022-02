Aliste, Tábara y Alba se ha convertido con la llegada del siglo XXI en un espacio muy saludable para la longevidad, donde hombres y mujeres disfrutan de su vida más allá de los 100 años.

La persona más longeva, “abuela de Aliste”, es Mariana Fraile, nacida en Sejas el 23 de noviembre de 1915 (106 años). La anciana pasó parte de su vida en Buenos Aires (Argentina) a donde viajó junto con otra moza de Rábano y un pariente lejano de Viñas, con sólo 15 años, el día 2 de noviembre de 1931. El “abuelo de Aliste” es Manuel Gago Rodríguez “Melujo” nacido en Alcañices, donde siempre ha vivido, el día 11 de septiembre de 1917 (104 años).

Aliste cuenta con 7.134 habitantes de los cuales 821 son personas mayores de 85 años: Alcañices 1.042 empadronados (70), Rabanales 499 (60), San Vitero 473 (49), Rábano 343 (55), Trabazos 835 (81), Figueruela de Arriba 317 (70), Viñas 159 (25), Mahide 298 (50), Riofrío de Aliste 629 (79), Gallegos del Río 464 (62), San Vicente de la Cabeza 350 (51), Muelas 607 (60) Samir de los Caños 169 (18), Pino del Oro 183 (11), Fonfría 744 (80).

Daniel Ratón Fínez, nació en Sesnández el 17 de enero de 1922 en su casa familiar de la calle Ferreruela y comenzó su etapa escolar con seis años “Pero sólo podía ir cuando no hacía falta en casa”, asevera, pues sus padres tenían hacienda (animales) muy en particular cabras por lo cual, ayudando a su padre, su primer oficio fue el de cabrero. Aprendió a leer y escribir aunque lo que mejor se le daban era las matemáticas. Con 14 años dejó la escuela “para ayudar en todo” y pronto se le añadió una dificultad más, quedó huérfano con quince, en 1937, siendo el mayor de los hermanos: su padre murió de una pulmonía con solo 46 años, dejan do a su hija mas pequeña con solo tres. Tras realizar la mili en 1953 regreso para ser agricultor y ganadero con 150 cabras, varias ovejas y dos vacas. Con 30 años se casó con Visita pero el matrimonio no cambio mucho: siguieron viviendo separados, cada uno con su familia, hasta la muerte de su suegro en 1957 con 66 años de forma repentina. En Sesnández vivió con su mujer hasta hace poco que hubo de emigrar a vivir con la familia a Madrid.

Elisa López, de Alcañices

En Alcañices la nueva centenaria es Elisa López Del Río nacida en día 10 de febrero de 1922, viuda de Miguel Curto, un inspector de policía de Salamanca destinado a la villa donde el matrimonio, con tres hijas y un hijo (también Policía Nacional), vivieron hasta 1967 en que su marido camión de destino. Tiene 8 nietos y 8 bisnietos.

Aunque hace ya tiempo que no reside en la villa, –vive en Málaga–, tiene por costumbre visitar su tierra de origen y pasar las vacaciones en la tierra que le vio nacer y crecer, compartiendo recuerdos y vivencias con sus paisanos alcañizanos durante los veranos o en la Semana Santa.

María Díez, de San Cristóbal

San Cristóbal de Aliste, pueblo perteneciente al municipio de San Vitero, ha pasado a contar también con su centenaria. La señora María Díez Fernández nació allí el día 2 de febrero de 1922, aunque por error su Documento Nacional de Identidad le asigna un año más al poner que nació en 1921. Hija de Luis y de Ana es la más pequeña de una familia integrada por cinco hermanos, entre ellos el histórico “curandero de San Cristóbal” Simón Diez Fernández.

María Díez ha vivido toda su vida en el pueblo dedicada en cuerpo y alma al trabajo del campo y a cuidar de la familia. Se casó con Benigno, en el año 1945, ya fallecido, formando una familia de la que nacieron cuatro hijos que le han dado 7 nietos y 3 bisnietos: su gran debilidad.

En Ferreras de Abajo, residencia de la tercera edad “San Juan Bautista”, viven tres centenarios: Manuel Martínez Molezuelas (22 de marzo de 1917), Josefa Martín Aparicio (19 de septiembre de 1919) y María Socorro Vicente Río (6 de agosto de 1920), más 23 nonagenarios de los cuales dos van camino del centenario: Transito Hernández del Río (11 de abril) y Petra Diego Moldón (9 de julio) y once octogenarios.

Domingo Belver, de Moveros

Se dan casos curiosos como el de la persona más longeva de Moveros Domingo Belver Martín (6 nietos), que camino de los cien años, nació el día 27 de julio de 1922 (empezó a trabajar con 6 años) próximamente será bisabuelo de un niño y una niña, que llegarán para sembrar de alegría el pueblo de la alfarería, donde sólo hay un niño. Paradojas de la vida, cuando el hoy “abuelo de Moveros” era un rapaz “en el la localidad los niños y niñas éramos una multitud”.

Laura Pérez, de Figueruela de Abajo

Laura Pérez Carretero (dos hijos y cuatro nietos), agricultura y ganadera toda la vida, nacida en Figueruela de Abajo el día 26 de diciembre de 1922. Fue la mayor de cinco hermanos, mira ya hacia los 100 años. Viuda desde hace veinte años de José Pérez Sanabria, a quien ayudó a sacar a la familia adelante al morir su madre con 61 años.

En los años veinte y treinta del pasado siglo XX la mortandad infantil era la principal causa de los entierros en el medio rural, un siglo después lo de cumplir cien es algo ya muy habitual.

Todo ello trae consigo muchas familias con cuatro generaciones conviviendo: bisabuelos, abuelos, padres, nietos y bisnietos e incluso otras con cinco al sumarse tatarabuelos y tataranietos.