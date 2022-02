El Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza (Palazuelo de las Cuevas, Campogrande y Bercianos) y los vecinos de los cuatro pueblos defienden la concentración parcelaria. Consideran que “la prioridad absoluta es afrontarla con máxima urgencia para fijar población y frenar el éxodo rural” .

Vecinos de Bercianos y de San Vicente de la Cabeza lo ratificaron en concejo abierto rubricando acto seguido un documento de apoyo a la concentración parcelaria. Antes de finalizar este mismo mes de febrero lo harán los propietarios de Palazuelo de las Cuevas y Campogrande de Aliste.

La Corporación Municipal buscará apoyo económico institucional y a la vez las propias familias han mostrado su compromiso de asumir parte de los costes que origine el proceso burocrático.

El municipio a concentrar abarca una superficie total de 53,50 kilómetros cuadrados de terrenos públicos y privados, limitando con los términos de Valer, Fradellos, Riofrío, Sarracín, Cabañas, La Torre, Villarino de Cebal, Grisuela y Rabanales.

Calzada romana

Por su término municipal cruza el “Camino los Moros” que cumpliría con las características de ser una calzada romana que habría servido para comunicar Curunda Caesarea (de más que probable ubicación en Rabanales) con el “Castro del Teso del Diablo” de Palazuelo de las Cuevas: punto más alto del municipio.

La Ley Agraria de Castilla y León modificó el régimen jurídico de las concentraciones parcelarias cambiando sustancialmente su regulación y aclarando y simplificando su procedimiento. El municipio de San Vicente de la Cabeza opta por las “Concentraciones Parcelarias de Iniciativa Privada” en cuya financiación se incluye la colaboración pública y privada. En particular para realizar “Estudios Técnicos Previos” de cada pueblo.

Bercianos solicitó por primera vez la concentración en 1998, lo cual supone que lleva ya 24 años de espera sin que se haya producido ningún paso en firme. Por aquel entonces el pueblo contaba con 298 vecinos y la mayoría de ellos agricultores y ganaderos. Hoy quedan 124 empadronados.

Lo mismo sucede con Palazuelo de las Cuevas con solicitud de 2002 cuando eran 206 habitantes que han bajado a 99 en la actualidad. Años más tarde también la solicitó San Vicente de la Cabeza, pero en ninguno se ha aprobado. Ahora se opta por la “Concentración de Iniciativa Privada” que puede lograr los objetivos marcados en unos plazos más cortos y razonables de unos cinco años.

Ahora o nunca

Tras rubricar el documento, un anciano de Bercianos sentencia: “En este pueblo de fe vamos muy sobrados, pero con la concentración parcelaria al estilo de antes ya perdimos la esperanza y por eso hemos visto y tenemos claro que la única solución en la opción es la iniciativa privada. No se trata solo de las ventajas de ver reagrupadas nuestras fincas, es que si no se hace ahora cuando faltemos los más viejos los hijos no van a saber ni lo que tienen ni donde lo tienen. La concentración parcelaria debería ser obligatoria y por decreto en todos los pueblos. Sólo así se puede poner freno a la despoblación”.

Es tal el deseo de progresar que el pasado fin de semana llegaron emigrantes de lugares tan dispares momo Madrid, Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Asturias y Cantabria para rubricar el acuerdo con sus firmas: “La concentración parcelaria es vital y entre todos seguro vamos a conseguir”.

Son numerosos los pueblos alistanos, conseguirla y albarinos con la concentración parcelaria solicitada por el antiguo sistema: Boya (1993), Domez de Alba (2002) Figueruela de Abajo (2000), Mahide (1999), Navianos (2002), Pozuelo de Tábara (2008) San Vitero (2007), La Torre (2001), Vegalatrave (1989) y Villarino de Cebal (2007). Otros pueblos con ella solicitada son Mahide, San Juan del Rebollar, Gallegos del Río, San Vicente de la Cabeza y Marquiz.

En algunos casos llevan esperando hasta 33 años lo cual supone que en muchos casos todos los que firmaron la petición la práctica totalidad de ellos ya se jubilaron y dejaron la actividad agrícola y ganadera, y muchos han fallecido.

Rabanales y Fonfría

Mientras el sistema de concentración parcelaria antiguo se ha convertido en un auténtico lastre que ya nadie quiere, las de “Iniciativa Privada” van a todos gas. Así lo demuestran los avances en las que fueron pioneras de “Iniciativa Privada”, las elegidas fueron varias de pueblos alistanos, como es el caso de Villarino tras la Sierra, Vivinera, Alcañices, Rábano, Ufones, Nuez y Tola.

El Ayuntamiento de Rabanales, tras consultar a los vecinos en concejos abiertos, apuesta también este año por tramitar las concentraciones parcelarias de “Iniciativa Privada” para Grisuela y Fradellos siguiendo el ejemplo de Ufones ya en marcha. De sus seis pueblos sólo la tiene finalizada Matellanes. También Rabanales esta tras ella y ya se lleva más avanzada.

Por su parte el Ayuntamiento de Fonfría de Aliste que preside el alcalde Sergio López Vaquero ha asumido el reto que han rubricado con sus firmas los vecinos de Fonfría, Bermillo de Alba y Fornillos de Aliste. Ceadea es el único pueblo que acabó con los minifundios y disfruta de las nuevas fincas de reemplazo.

Abejera recibe este año las nuevas propiedades

Abejera de Tábara está de enhorabuena pues en este año 2022 recibirá por fin las nuevas propiedades tras veintinueve años trámites y larga espera: la solicitaron allá por el día 15 de febrero de 1993. Los logros son más que evidentes, con 1.139 hectáreas distribuidas en 19.350 parcelas que se han quedado en sólo 1.743 fincas de reemplazo. Además, algo que casi nunca había sucedido, la entrega llegará con premio, pues la Junta de Castilla y León ya tiene contratadas y las infraestructuras a Tragsa, en 1.414.107 euros, con una red de caminos de 65 kilómetros y 507 metros de recorrido y trazado.

Riofrío, el más avanzado

El municipio de Riofrío de Aliste es el que más ha avanzado en la comarca de Aliste pues ya tiene las concentraciones culminadas en la cabecera municipal y en Sarracín y en breve lo hará con Abejera. Todo un ejemplo a seguir. Uno de los ayuntamientos sin concentración alguna es el de Gallegos de Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Tolilla, Lober y Puercas) donde la mayoría de las familias se muestran partidarias de buscar una solución. Esperan que la Corporación Municipal que preside el alcalde Pascual Blanco Martín dé un paso al frente y asuma el liderazgo solicitando parcelación de “Iniciativa Privada” en todos los pueblos donde los vecinos así lo pidan tras informárseles debidamente