La comarca de Sayago arrastra deficiencias “históricas” que las sucesivas reivindicaciones planteadas, especialmente de la mano de los empresarios de la comarca, han sido incapaces de resolver.

Mal estado de las carreteras, problemas con las nuevas tecnologías, que agrandan la brecha digital, o la incómoda presencia del lobo en la comarca del ovino extensivo por excelencia socavan los esfuerzos por el desarrollo de este territorio fronterizo marcado por el envejecimiento y la despoblación.

Por eso la insistencia del sector empresarial en reclamar a las administraciones soluciones y no meras palabras. En Sayago ni se ve bien la televisión, ni se oye en condiciones la radio, tampoco es segura la cobertura de Internet y telefonía móvil. El estado de determinadas carreteras no hace más que profundizar en el aislamiento de una comarca que reclama una atención sanitaria en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, que se tomen medidas para controlar la “superpoblación” de lobo o se habiliten líneas de financiación para garantizar la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

Televisión: "no hay señal"

En esos puntos se resume el memorándum de reivindicaciones y propuestas presentado por la junta directiva de la Asociación de Empresarios de Sayago (AES), que preside Francisco Rodríguez Estévez, durante la reunión celebrada con la delegada territorial, Clara San Damián.

Los empresarios exponen cómo en el año 2022 la señal de televisión y radio “es cada vez más deficitaria” en la comarca de Sayago. Con una población muy envejecida y muchas personas viviendo solas, estos medios son su “ventana exterior”, pero le mensaje de “no hay señal” se repite.

No menos graves son las deficiencias e Internet y la telefonía móvil, incluso fija. “No es imaginable el desarrollo de cualquier territorio sin estas herramientas fundamentales”. Los empresarios inciden en su importancia para asentar población, más cuando el teletrabajo se consolida como una manera de dinamizar los pueblos. La AES plantea que no es suficiente con que las cabeceras de comarca tengan banda ancha de calidad; “es necesario llegar también a las pequeñas poblaciones para que el desarrollo y la inversión sea igualitario y verdaderamente aprovechable”. Y apuestan por beneficiarse de los fondos Next Generation que lleguen de Europa.

"Es impensable asentar población joven con hijos en una zona con deficiencias sanitarias"

Sobre la sanidad reclaman que el “servicio esencial” esté “totalmente cubierto” en la comarca. “Si se trata de asentar población joven con hijos es impensable que una zona con deficiencias sanitarias sea apetecible para trasladar a una familia”. Y con población envejecida el asunto es “más grave” dados sus problemas de desplazamiento. La Asociación de Empresarios pide la reapertura de todos los consultorios y un transporte a la demanda.

Carreteras “impracticables”

Los empresarios de Sayago reclaman también a la Junta líneas de financiación para la adquisición de vehículos propios de la actividad laboral, al igual que se ha abierto en otras comunidades. Más en una zona donde “el mal estado de muchas carreteras repercute en el temprano deterioro de los vehículos”. Y financiación de los costes sociales y salariales de trabajadores no especializados, dada la escasa oferta de personas capacitadas. La necesidad de enseñar a estos trabajadores reduce la productividad “sobre todo los dos primeros años” y autónomo tiene que afrontar igualmente los costes sociales y salariales. Constatan los empresarios que muchos de esos trabajadores, una vez formados, emigran a otras zonas.

Bermillo-Fresno

La situación de algunas carreteras es otro de los caballos de batalla en la comarca de Sayago. “Después de largos años de reclamación y abandono suponen un peligro y aislamiento de nuestro territorio”. Es el caso de la vía de Bermillo a Fresno de Sayago, “impracticable desde su construcción, absolutamente llena de badenes desde el principio y ya más de 20 años sin tocar” exponen los empresarios. O la carretera de Moralina al Puente Requejo, importante por ser la salida a la comarca de Aliste, donde la reivindicación de la autovía hasta Portugal cuenta con el apoyo de los empresarios sayagueses.

El lobo

Histórica es la reivindicación de una rotonda de acceso de la carretera de Fermoselle (C-527) a la altura de Cibanal de Sayago. “Es altísimo el riesgo de accidentes mortales en ese punto, siendo una carretera de intenso tráfico y no teniendo en el mismo más que una sola plataforma con un carril en cada sentido, y una muy reducida visibilidad para maniobrar en las direcciones antes señaladas”.

El lobo es otro rompecabezas en una comarca fundamental en el sector ovino, caracterizada por el pastoreo y ganadería extensiva. “Los ganaderos no puedan estar dependiendo de una especie que aquí no está en peligro de extinción sino que más bien es ella la exterminadora de las cabañas” se queja la Asociación de Empresarios de Sayago, que cuenta entre sus filas con agricultores y ganaderos. Nada apunta el documento de la AES sobre el gran parque eólico proyectado en Almeida, Bermillo y Muga.