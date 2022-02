“Malnazidos” llegará a los cines de toda España, una película basada en la novela del sanabrés “Noche de Difuntos del 38”, que ahora, da el salto a la gran pantalla.

Codirigida por Javier Ruiz Caldera y Alberto de Toro y protagonizada por Miki Esparbé y Aura Garrido, el film está basado en la primera obra literaria del sanabrés Manuel Martín Ferreras (Lubián 1973).

Para el que no haya leído el libro, que además se va a reeditar, los bandos de la Guerra Civil van a tener más que problemas con los zombis, lo que obligara a unos y otros replantearse quién es el enemigo real. Todo un argumento de cine “de aventuras y fantástico” como señala el escritor.

El largometraje, con la participación de Telecinco Cinema, abrió con éxito su estreno fuera de concurso en el Festival de Sitges de 2020, pero el gran público ha tenido que esperar para verla en la gran pantalla.

El estreno casi definitivo está previsto para el 11 de marzo, tras aplazarse en tres ocasiones su estreno en la gran pantalla por las restricciones durante la pandemia de COVID en tres ocasiones desde otoño de 2020 hasta el último previsto, el 24 de septiembre.

Manuel Martín nacido en Lubián pero que reside en Santa Coloma, reconoce que los guionistas Jaime Marqués y Cristina Conti han hecho una gran adaptación hasta el punto de pensar que “casi me gusta más que mi novela. He podido verla dos veces, en Sitges y antes del montaje definitivo”.

Recuerda que su libro ya tiene diez años, se publicó en 2012, y “es un cambio de medio absoluto, una adaptación donde ves los personajes que has creado, las escenas, los diálogos – a veces más- incluso más puntos de humor de los que yo escribí”.

Para un escritor ya es todo un éxito publicar su primer título y verla en pantalla que ha dejado en manos primero de los lectores y ahora de los cineastas.

A la hora de escribir “ya no escribimos como en la novela del siglo XIX cuando se describía todo. Ahora el lector tiene tal cantidad de imágenes que como escritor tiendes a reducir al mínimo y obligas al lector a poner más de su parte”.

Martín también desentraña el origen del tema “recuerdo ver un documental de la Batalla del Ebro y a continuación dos películas de cine fantástico de un director que me gusta mucho, Jhon Carpenter”.

Como la mayor parte de los jóvenes de su generación “tuve primero una gran influencia del comic y luego del cine y la televisión. En un futuro se verá la influencia de Youtube en los jóvenes de ahora”.

Otra de sus influencias es Lubián “es un entorno mágico, mi primer relato literario lo terminé precisamente allí”. Compara el pueblo con una ciudad dormitorio como Santa Coloma donde se hace una vida más interior “Lubián es el mes de agosto, era un lugar tranquilo para escribir, salías”. No oculta que la aldea “me recuerda a Stephen King”.

En estos años –además de su trabajo en el mundo de la informática- sigue con su otro trabajo literario.

“He empezado dos novelas pero no las he terminado porque no he sido capaz de encajarlas. En 2016 autopubliqué “Anabel”, una novela policiaca ambientada en la Barcelona de 1901 que tuvo poca difusión”. Eso sí recibió una crítica excelente de un lector desde Méjico. Ha escrito un par de guiones y algún proyecto piloto.