La frontera dice basta. El cuestionado reparto de fondos europeos cuyo destino específico es el desarrollo de territorios transfronterizos ha colmado la paciencia de municipios como el de Fermoselle que no duda en llegar “hasta instancias europeas” para averiguar el criterio que siguen las administraciones españolas a la hora de repartir el dinero llegado de Europa.

Como observa este Ayuntamiento de la comarca de Sayago fronterizo con Portugal, “no vemos nada de todos esos fondos habilitados para el desarrollo de la Raya” denuncia el alcalde fermosellano, José Manuel Pilo. La gota que ha colmado el vaso es una información que trascendió el pasado mes de diciembre, según la cual la Junta concedía la mitad de los fondos de la UE para La Raya a provincias de interior. El 50% fueron a las provincias fronterizas con Portugal (Zamora y Salamanca), pero la otra mitad se queda en provincias como Valladolid.

No es la primera vez que trasciende. Este periódico informaba el abril del año pasado: La mitad de los fondos europeos del programa Interreg 2014-2020 que ha gestionado la Junta de Castilla y León han ido a parar a proyectos focalizados en provincias que no tienen frontera con Portugal.

Esta realidad no ha pasado desapercibida para el Ayuntamiento de Fermoselle, que ha tomado la iniciativa de dirigirse al Defensor del Pueblo y el Procurador del Común de Castilla y León, para que se requiera a la Administración Autonómica toda la “información necesaria en cuanto al reparto de esos fondos”. Reclama además datos sobre los criterios de reparto que se han utilizado, pues éstos habrían ido “en detrimento” de las provincias fronterizas y, por lo tanto, de los municipios potencialmente beneficiarios, como es el caso de Fermoselle.

La provincia de Zamora “es una de las más despobladas de España y con cada vez menos servicios, tales como la sanidad y transporte público”

En los escritos al Defensor del Pueblo y el Procurador del Común, el Ayuntamiento sayagués pide que se inste a la Junta de Castilla y León “para que proceda a un reparto de los fondos entre los territorios fronterizos, a los que estaban destinados, así como los anteriores fondos mal distribuidos”.

El Ayuntamiento de Fermoselle argumenta que la provincia de Zamora “es una de las más despobladas de España, con una población cada vez más envejecida y con cada vez menos servicios, tales como la sanidad y transporte público”. En concreto la comarca de Sayago en la que se circunscribe Fermoselle, “cuenta con una extensión de 1.484,6 km2, repartidos en 24 municipios, con una población en el año 2017 de 8.184 habitantes”. La sangría no ha pasado, pues los últimos datos publicados por este diario, a raíz de un estudio del ingeniero Javier Burrieza, sitúan la población en la comarca de Sayago en el 2021 en 7.490 habitantes.

Relata el Ayuntamiento fermosellano la situación de este territorio. “Los servicios en la comarca cada vez son menores, viéndose agravados por la pandemia del COVID-19 con el cierre de los Consultorios Médicos Locales, y con plazas en la sanidad sin cubrir. En este caso el Consultorio Médico de Fermoselle permanece abierto debido a que se han invertido fondos municipales en la adaptación de las infraestructuras existentes, con el fin de garantizar el servicio a los vecinos de la zona” relata el escrito remitido tanto a Tomás Quintana, Procurador del Común, como Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo de España.

“Durante la época estival se produce un incremento sustancial de la población y los servicios se ven reducidos a razón de las vacaciones de los profesionales de la salud, sin que se cubran las plazas con médicos sustitutos”.

“La falta de políticas de fijación de población supone que las administraciones locales deban prestar cada vez más servicios con una financiación cada vez menor”

Profundizando en Fermoselle, se trata del mayor núcleo de población de la comarca, con 1.136 habitantes en 2021. Es un municipio puramente fronterizo, con las villas lusas de Miranda do Douro y Mogadouro (oeste), además con la provincia de Salamanca por el sur.

La reivindicación de un reparto “justo” de los fondos destinados al desarrollo transfronterizo tiene que ver con las carencias que padecen estos territorios, pese a que la filosofía de los fondos de cooperación transfronteriza es ofrecer una oportunidad para el crecimiento y el desarrollo. “A pesar de ser el municipio con más población, Fermoselle no cuenta con un centro médico suficientemente equipado, sumado a que es la capital del Parque Natural de los Arribes del Duero y uno de los principales destinos turísticos de la provincia” reivindica el Ayuntamiento. Tampoco cuenta con servicio de depuración de aguas, un proyecto comprometido por el Gobierno central desde hace años, “y a la vista de insuficiente financiación, el Ayuntamiento no puede hacer frente a la construcción de esta infraestructura”.

Evidencia el Ayuntamiento sayagués que esta situación se reproduce en cada vez más servicios, ante la impotencia de una administración municipal, sin medios ni instrumentos para hacer frente. “La falta de políticas de fijación de población supone que las administraciones locales deban prestar cada vez más servicios con una financiación cada vez menor”.

José Manuel Pilo: “Somos convidados de piedra de una gestión que nos corresponde”

En 2020 se cumplieron treinta años desde que echó a andar Interreg, el programa emblemático de la UE destinado a fomentar la cooperación territorial entre regiones fronterizas. Un periodo lo suficientemente amplio para valorar resultados y oportunidades de crecimiento en La Raya zamorana. Pero no es esa la sensación de municipios y comarcas. “Demandamos una gestión directa de esos fondos para nuestro propio desarrollo. Somos convidados de piedra de una gestión que nos correspondería a los municipios” reivindica el alcalde de Fermoselle. José Manuel Pilo sugiere que el paso dado por este Ayuntamiento tenga réplica en el resto de municipios y comarcas fronterizas.

“Demandamos una gestión directa de esos fondos para nuestro propio desarrollo"

“El objetivo de los fondos aprobados específicamente para la frontera no se respeta. ¿Por qué una parte importante de ese dinero que destina Europa se va a otras provincias? Es incomprensible que esté pasando esto mientras las comarcas fronterizas sufrimos cada vez más carencias y vamos camino del desierto demográfico”. Pilo defiende que “esto se debe de saber en Europa porque no es justo lo que pasa. Los criterios de reparto deben de cambiar y que la financiación de esos programas vaya específicamente para los territorios de frontera. Los fondos se han creado para esas provincias, no para satisfacer a otras”.