El Procurador del Común ha abierto una investigación a raíz de la queja presentada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Sayago, en septiembre de 2021, donde se describían las carencias sanitarias en la comarca, basadas en la falta de cobertura de las plazas de médico vacantes y el mantenimiento de consultorios cerrados en los pueblos con menos cartillas.

Avalada por 2.472 firmas, la institución que vela por los derechos de los ciudadanos ha decidido admitir a trámite el contenido de la queja, y así se lo ha comunicado a la portavoz de la Plataforma por la Sanidad, Prudencia Garrote.

El Procurador del Común, cargo que ostenta Tomás Quintana López, confirma que se inician las “investigaciones pertinentes ante los órganos administrativos competentes”.

La plataforma ciudadana de Sayago insta a la Consejería de Sanidad a que se cubran “de forma urgente” las plazas vacantes de médicos en la Zona Básica de Salud. “Las administraciones públicas tienen el deber de preservar y mantener la salud del paciente, poniendo todos los medios a su alcance”.

Piden que los profesionales sanitarios “tengan instrucciones claras para pasar consulta presencial periódica en todas las localidades de la Zona Básica de Salud de Sayago”. Plantean que “si se establecen días y horas concretos para las consultas, no sería necesaria la cita previa y los pacientes estaríamos mejor atendidos”. Es el sistema que funcionaba antes de la declaración del estado de alarma, en marzo de 2020, “y funcionaba adecuadamente” argumentan.

La queja de la plataforma que representa a vecinos de la comarca de Sayago disconformes con la prestación del servicio sanitario en las condiciones actuales, relata la situación que vive la Zona Básica de Salud, con 18 médicos de Atención Primaria asignados. “Actualmente 4 plazas no están cubiertas por ningún profesional y 3 corresponden a médicos que están en situación de baja laboral de larga duración”. Ninguna de estas vacantes y bajas se ha cubierto con nuevos profesionales.

La queja hace también referencia a las vacaciones del personal sanitario en el verano de 2021, que supusieron una acumulación de trabajo para los profesionales al no tener sustitutos. Eso dio lugar a que “muchos días” las 43 localidades de la Zona Básica de Salud estuvieron atendidas “solo por 5 médicos, incluso algunos días por tres, más el asignado a Fermoselle”.

Una situación “agravada” en la atención continuada que habitualmente realizan dos médicos y una enfermera y desde el verano de 2021 se limita a un médico y una enfermera. Este “recorte” ha dado lugar a que, si el equipo de sanitarios se desplaza a atender alguna urgencia, el centro de salud de Bermillo haya quedado cerrado.

El cierre de los consultorios es otro de los caballos de batalla de la Plataforma por la Sanidad que ha dado lugar a la apertura de una investigación por parte del Procurador del Común.

Algunos de los consultorios de Sayago no se han vuelto a abrir desde que se cerraron de forma generalizada a raíz del estado de alarma decretado por el COVID, y se ha derivado a los pacientes al centro de salud de Bermillo o a un pueblo próximo. Apuntan a pueblos como Cozcurrita, Mámoles, Viñuela, Escuadro, Figueruela de Sayago, Pasariegos, Tudera, Zafara y Monumenta.

En este último caso la consulta se recuperó una vez al mes (en concreto el primer viernes), el pasado diciembre, aunque no se va a cumplir la segunda apertura que correspondía a el viernes, 7 de enero, como se ha confirmado desde el centro de salud a los vecinos. La respuesta es que están “al cincuenta por ciento” de plantilla y es imposible hacer la consulta presencial.

El sistema de cita previa establecido no convence a los usuarios, en su mayoría persona mayores con dificultades para concertar las consultas a través de un contestador automático o llamando al centro de salud de Bermillo; y sin posibilidades de desplazarse por medios propios a otros pueblos.

En varios municipios han sido los ayuntamientos los que han puesto a disposición del médico o la enfermera un teléfono móvil. “Con frecuencia las llamadas no son atendidas en primera instancia. Al centro de salud hay que llamar varias veces, bien porque la línea está saturada o porque no cogen el teléfono. Los médicos que tienen teléfono móvil (puesto por los ayuntamientos) no atienden las llamadas si están en su día de descanso” apunta la queja sobre la que el Procurador del Común ha abierto una investigación.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Sayago alude además a los problemas de cobertura telefónica en muchos pueblos de la comarca. “El sistema de cita previa supone una barrera difícil de franquear para las personas de edad avanzada que, en no pocas ocasiones desisten de solicitar la consulta debido a todas las dificultades” concluyen en el escrito al Procurador del Común.

Monumenta, sin consulta el viernes: “Dicen que hay tres médicos para toda la zona”

El traslado de la situación de la sanidad pública en Sayago al Procurador del Común forma parte de la actividad emprendida por la Plataforma ciudadana que desde el pasado verano batalla activamente en la comarca denunciando los “recortes”. Unas protestas que se han dejado ver cada semana, con las concentraciones a las puertas del Centro de Salud de Bermillo, ahora suspendidas debido al recrudecimiento de la pandemia.

“No vamos a parar porque, lejos de mejorar las cosas, cada vez están peor” apunta la portavoz de la plataforma, Pruden Garrote. En su pueblo, Monumenta de Sayago, donde se logró recuperar la consulta de médico y enfermera una vez al mes, ayer los vecinos recibían la noticia de que este viernes (que tocaba) no acudirán los profesionales sanitarios.

Desde Bermillo, a donde los pacientes de Monumenta llamaban para pedir cita previa, se contestó que solo había tres médicos para toda la comarca o que estaban “al cincuenta por ciento”. El consultorio de Monumenta no se abrirá el viernes, como estaba previsto, ni se sabe cuándo podrá recuperar el compromiso de una visita al mes. “Si hicieran contratos y pagaran sueldos dignos a los médicos no tendríamos estos problemas” apuntaba Pruden Garrote. “En Valladolid siguen sin querer ver la realidad de los pueblos, estamos abandonados”.