La villa de Carbajales de Alba abrirá la nueva piscina municipal para el verano de 2022 para que todos los carbajalinos, residentes y emigrantes, puedan disfrutar de uno de los servicios públicos más demandados por toda la población, especialmente por las familias con niños y por los jóvenes.

La Corporación Municipal aprobó en el último pleno, con los votos a favor del equipo de gobierno y el voto en contra de “Por Zamora” el proyecto para culminar las obras de la piscina municipal que se comenzó a construir en la era, con una inversión económica presupuestada en 150.000 euros.

El proyecto inicial de la piscina municipal de Carbajales data ya del año 2010, cuando el ayuntamiento, entonces presidido por Manuel Prieto de las Heras, destinaba 75.892 euros de del Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad del Estado (del Gobierno Zapatero), pero solamente se pudo construir el vaso de la piscina destinada a personas adultas.

Aunque se esperaba poder culminar la obra con una segunda inversión de unos 114.000 euros, la subida de precios después de 11 años ha exigido llevar a cabo una revisión, en la que los técnicos estipularon que harían falta unos 36.000 euros más.

Entre las infraestructuras pendientes y que habrá que ejecutar para poder abrir las piscinas al público están el vaso de chapoteo (infantil), la depuradora de aguas, el acondicionamiento de áreas verdes y la adecuación de las instalaciones sin barreras arquitectónicas.

El edificio para vestuarios y servicios está ya construido, pero falta habilitar algunas prestaciones interiores tales como las duchas o el bar.

Dentro del proyecto de finalización participa el Centro para la Atención Integral de Carbajales de Alba, de Asprosub, gestionado desde su apertura en el año 2006 por la Fundación “Personas”.

Tierra de Alba es actualmente la única subcomarca de la comarca natural alistana, tabaresa y albarina que carece de piscina municipal abierta. En Tierra de Tábara está la de Moreruela y en Tierras de Aliste hay seis: Alcañices, Rabanales, Villalcampo, San Vitero, Muelas del Pan y la del camping de Figueruela de Arriba.

El único edil de la oposición que acudió al pleno celebrado a puerta cerrada, Manuel Fidalgo, en algunos puntos del orden del día se abstenía y en otros votaba en contra, según consta en el borrador del acta de la sesión plenaria. La sorpresa, dado que se trataba de un punto poco propicio a generar discrepancias entre equipo de gobierno y oposición, llegaba a la hora de aprobar el calendario de los días festivos para el año 2022, y que todos los años suelen ser los mismos salvo que dichas fiestas caigan directamente en domingo.

El alcalde Roberto Fuentes Gervás propuso como fiesta el 8 de septiembre, día en que históricamente se celebra el día grande de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen de Árboles: una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal. Se trata de la jornada en la que tiene lugar la misa mayor de acción de gracias y carbajalinos y carbajalinas procesionan a “La Arbolina” por las calles para finalizar con la ofrenda floral por la mañana y por la tarde tienen lugar los tradicionales espantos de toros. Manuel Fidalgo Guillermo votaba en contra, según el acta de la sesión.

La Corporación aprobaba por mayoría de 3 a 1, con el voto en contra de Fidalgo, acogerse a través de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Duero-Douro, que preside el alistano Bernardo Casado Fernández (alcalde de Viñas), al proyecto de autoconsumo compartido mediante la instalación de sistemas de producción de electricidad a través de energías renovables, concretamente mediante instalación de placas solares fotovoltaicas en tejados de edificios de singularidad municipal.

La iniciativa se ejecutará en la amplia cubierta del pabellón polideportivo cubierto de la era, junto al colegio comarcal de Educación Infantil y Primaria “Ignacio Sardá”, dado que dichas instalaciones cumplen con los requisitos necesarios para la concesión directa de ayudas para inversiones a proyectos locales de energía limpia del “Programa Dus 5000”, dentro del marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que echó a andar el 4 de noviembre de 2021.

La entidad Duero-Douro ha propuesto la realización de instalaciones solares en el número adecuado para el dimensionamiento del consumo que actualmente tiene el municipio de Carbajales de Alba, de manera que se pueda autoconsumir la mayoría de la electricidad producida.

Las instalaciones serían cada una de ellas de 15KW reales, igual que las que están incorporadas en el proyecto que la AECT está llevando a cabo.

La agrupación, al ser entidad pública y además entidad supralocal, puede ser beneficiaria directa de las subvenciones reguladas. De hecho su proyecto prevé cien instalaciones fotovoltaicas diferentes a realizar en los tejados públicos de distintos municipios integrados en la agrupación. Carbajales sigue así la estela de otros municipios de la zona como Fonfría y Alcañices, ya con las placas fotovoltaicas instaladas en sus locales públicos.

Duero-Douro integra a decenas de municipios de Zamora y de Salamanca, así como a Cámaras Municipales de la vecina región portuguesa de Tras os Montes, para canalizar proyectos en común que contribuyan al desarrollo económico y social de estas zonas fronterizas, por lo que a menudo percibe fondos y ayudas de la Unión Europea. La mayor parte de su labor se centra en el medio rural.

La Alcaldía trabaja para conseguir una estación de agua residual

Con vistas a 2022 el Ayuntamiento de Carbajales de Alba, que preside Roberto Fuentes Gervás, trabaja para conseguir ayudas de la Junta de Castilla y de la Diputación de Zamora con el fin de construir una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales) de similares características a las de Tábara y Alcañices. El coste de la infraestructura rondaría el medio millón de euros. Fuentes informo de la próxima colocación de reductores (resaltes) en la travesía de la carretera provincial ZA-P-1405 de Zamora a Mahíde en la travesía urbana por Carbajales de Alba, cuya finalidad es evitar el exceso velocidad del los vehículos y el consiguiente peligro para los viandantes. Así mismo se procederá a la señalización vertical y horizontal de las calles que enlazan con la principal. Por otra parte, una vez habilitado y puesto en marcha el parque biosaludable, el Ayuntamiento procederá a la instalación de un parque infantil para el ocio y disfrute de los más pequeños. Finalmente, la Alcaldía trasmitió que Hacienda ha emitido un informe según el cual el Ayuntamiento ha dejado de tener deudas con la Agencia Tributaria: “Veníamos arrastrando deudas con Hacienda por no declarar el IVA de los años 2016, 2017, 2018 y parte de 2019, lo cual nos ha perjudicado a la hora de recibir ayudas en los últimos tiempo”, detallaba el regidor. Sobre el Centro de Salud de Carbajales, que da servicio a toda la comarca albarina, se informó que “estamos en conversación permanente con el personal del centro médico y nos han trasladado que tenemos muchas personas que viven gran parte del año en el pueblo pero no tienen aquí su tarjeta sanitaria, con lo cual perjudica la viabilidad del centro médico. Estamos en 375 cartillas por médico y deberían ser 400”. En una futura reestructuración de la Atención Primaria peligrarían los centros de salud con menos de esa cifra. El Equipo de Gobierno Local, del Partido Popular, trabaja para que “el Centro de Salud de Carbajales se mantenga abierto y con los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras, necesarios, porque presta un servicio vital no sólo para la villa sino para todos los pueblos de la Tierra de Alba”, aseveran.