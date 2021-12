La mascarada de Los Carochos 2022 ha sido suspendida ante la creciente ola de contagios de COVID, según han decidido los integrantes de la asociación cultural Amanecer de Aliste y que supone la cancelación de la mascarada del próximo 1 de enero en Riofrío de Aliste.

La elevada edad de los habitantes de la localidad ha sido uno de los aspectos que los jóvenes han tenido en cuenta para tomar esta decisión para evitar la concentración de personas que se produce durante la mascarada, como durante la salida de los once personajes a las calles de lo localidad alistana.

La cancelación llega en una edición en la que se cumplen los 50 años desde la refundación de la tradición, al comienzo de la década de los 70 del siglo pasado.

De hecho, la asociación cultural este año ha hecho un esfuerzo en aumentar la tirada y las páginas de la revista con una edición especial que reivindica dicha celebración ancestral. Por todo ello, la obligada situación de no sacar a las calles del pueblo los once personajes de la obisparra les produce honda tristeza aunque la solución no puede ser otra.

La mascarada de Los Carochos está declarada Fiesta de Interés Turístico de Castilla y León desde 2002 y en estos momentos el ayuntamiento se encuentra en plena tramitación para solicitar el reconocimiento en el ámbito nacional.