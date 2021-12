“Vengo de moler morena de los molinos de arriba.

Dormí con la molinera , olé ,olé, no me cobró la maquila, que vengo de moler, morena.”

Hoy el acto de comprar el pan es algo sencillo y simple. Antes, cuando el pan se ganaba con el sudor de la frente, había que ir a moler para poder comer tan rico manjar. Los molinos eran de piedra y estaban junto al río, el agua era la fuerza motora que hacía posible la molienda y, por lo general, estaban bastante retirados del pueblo. Todo a fuerza de trabajo.

El mecanismo de un molino de agua es sencillo, pero a la vez toda una obra de ingeniería. El agua va pasando por un cauce donde acciona una rueda hasta mover unas piedras, llamadas muelas. La corredera gira sobre la solera haciendo que el grano se convierta en harina o salvado. Las ruedas llevaban unas muescas por donde iba pasando el grano molido, llegando después por el tarabillo hasta un cajón de madera dónde se iba recogiendo. Había que estar atento a que no se llenara. A veces si te dejaban al cargo, el sueño o el aburrimiento te vencían y algún que otro susto te llevabas, con la consiguiente reprimenda o coscorrón.

Para poder ir a moler había que esperar la roda (la vez ). Cuando te tocaba, preparabas todos los enseres que necesitabas para tal fin. Solías pasar todo el día y puede que hasta toda la noche, dependía del molino y de lo que hubiera que moler. Con la lejanía y el tiempo que se empleaba, no era una labor para realizar muy a menudo.

El proceso continuaba con la carga de los sacos del cereal en el carro de la burra o en el de las vacas. No era raro tampoco ir con algún rapaz o rapaza de la familia para hacer compañía y ayudar en la molienda. Alguno lo haría encantado, pero otros íbamos con la tripa encogida. Nos movía un poco la emoción de vivir una aventura diferente –para un rapaz de aquella época, pasar una noche fuera de casa lo era–, aunque también era mucho el miedo que se pasaba.

Leyenda o no, también los lobos solían acercarse sin ser llamados. No eran ellos los intrusos, en pleno monte, éramos nosotros los que invadíamos su hábitat. Mi padre solía llevar la burra y es sabido que estos animales tienen en las orejas una gran detector del peligro. Si se ponían tiesas y las patas no caminaban, malo... los lobos no andaban muy lejos. Aunque la mayoría de veces no se vieran, se intuían. Podías imaginar toda una manada observándote desde la espesura del monte.

Cuenta la leyenda que en el camino de vuelta unos ojos acechaban en la espesura, acompañando el trayecto hasta la entrada del pueblo. Dependiendo de quién la contara y de quién era el oyente, el número de acompañantes aumentaba ligeramente. Ese miedo no lo quitabas en años, alimentado por esas leyendas, que como todas, no estaban exentas de verdad ni tampoco de imaginación.

Con el tiempo se fueron instalando los molinos industriales. En Figueruela de Arriba estaba “La fábrica”, a donde acudía a moler la gente de los pueblos cercanos, reuniendo en torno a este ingenio a gran afluencia de gente, llamada por la innovadora técnica. La harina era más fina y el pan quedaba más blanco. Además, como estaba en el pueblo, el camino era más corto y el proceso más rápido, aunque había que pagar y, en aquellos tiempos, no siempre se disponía de dinero.

Para que ahora tengamos un sendero dónde es fácil caminar, antes hubo caminantes que nos lo fueron allanando. Ellos nos quitaron las piedras y hasta los miedos.

Ahora que es tan fácil comprar el pan en la panadería, es legítimo recordar las moliendas de antes en memoria del trabajo de nuestros padres y abuelos. Sembrado del cereal, segada, acarreo, trilla, molienda y amasado. Todo para poder comer un mendrugo, que muchas veces se quedaba duro.

Hoy muchos de esos molinos están derruidos y abandonados a su suerte; los amigos de lo ajeno se han ido llevando pieza a pieza. Pero también hay otros que han ido restaurando con gran acierto para que podamos valorar el esfuerzo y sabiduría de nuestros antepasados.

“Vengo de moler, morena de los molinos de abajo.

Dormí con la molinera, no me cobró su trabajo, que vengo de moler, morena”.