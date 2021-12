Rabanales afrontará en 2022 las obras de mejora de las antiguas escuelas, así como las casas para las familias de los maestros. El proyecto, promovido por el Ayuntamiento ha sido incluido dentro del programa “Rehabitare 2021” de la Junta, cuyo objetivo es incrementar el parque público de alquiler social y fijar población en el medio rural, a través de la recuperación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal.

Un majestuoso y céntrico edificio situado la Plaza Mayor, construido en 1926, sobre un solar de 102 metros cuadrados. Un auténtico emblema para el pueblo dado que por él han pasado la práctica totalidad de los vecinos hasta su cierre por escasez de alumnado.

Desde el inicio estuvo dividido en cuatro partes: casas del maestro y la maestra en la planta alta (actualmente habitadas). En la planta baja estaba escuela de los niños a la derecha y la de niñas a la izquierda donde irá ubicada la vivienda Rehabitare (con una superficie construida de 68,50 metros cuadrados y superficie útil de 48,70 metros cuadrados). La casa contará con salón-cocina de 20,20 metros cuadrados, dos dormitorios uno de 13 metros, otro de 9,20 y un baño de 3,70 metros cuadrados.

La inversión asciende a 48.003 euros de los cuales 44.160 aportará la Junta. Una vez que se inicien las obras estas deberán ejecutarse en solo cuatro meses.

La estructura portante consta de muros de 70 centímetros de ancho y una horizontal de forjado unidireccional de viguetas de hormigón y bovedillas cerámicas. No se intervendrá en ellas al no haberse detectado patologías. La cubierta inclinada (36%) con acabado de teja cerámica curva se encuentra en buen estado general. Tendrá dos chimeneas para hidro estufa, campana de cocina y ventilación y se pondrá toda la instalación eléctrica, de fontanería y saneamiento necesaria para su funcionamiento. Se dotará de alquiler social de calefacción mediante una estufa de pellets situada en el salón y con radiadores en todas las estancias.

El Ayuntamiento de Rabanales ya suscribió un convenio con la Consejería Fomento, así como el compromiso de destinar la vivienda al alquiler social de personas que establezcan en ellas su domicilio habitual y permanente. La Junta es la encargada de contratar y ejecutar las obras y una vez terminadas y devuelta la vivienda al Ayuntamiento este tendrá tres meses para proceder a su alquiler, un fin al que habrá de destinarse obligatoriamente por un período mínimo de 10 años.

Rabanales fue unos de los pueblos con más niños de la provincia de Zamora durante el reinado de Alfonso XIII. De ahí que se construyeran entonces en 1926, las escuelas y las casas de los maestros. Durante la Segunda República y la Guerra Civil se alcanzaron los 117 escolares. Entre los maestros más recordados está don Jesús Morán que allí dio clase durante 26 años y la maestra doña Estrella más de 20 años en Rabanales y una de las más queridas hasta su jubilación allá por el año 1993.

Uno de los hijos ilustres de Rabanales que pasaron por las escuelas entre 1944 y 1947 fue Manolo Lama Berrocal, nacido en 1938. Fue a la escuela hasta los nueve años y su maestro fue don Andrés: “Fui mal estudiante y muy guerrero, me pasaba el día tirando piedras a los tejados y a las campanas hasta que un día una piedra reboto en la campana grande y me abrió la cabeza. Mi padre me dio dos buenos tortazos antes de curarme. Era tan enredador que mi madre decidió sacarme del pueblo de Rabanales y me internó en el colegio del Corazón de María de Zamora. Entonces en el pueblo había mucha gente y los colegios estaba llenos”.

A partir de ahí su vida dio un giro total: curso los estudios de medicina en la Universidad de Salamanca. Luego ejerció como médico en Gáname de Sayago, antes de emigrar a Méjico diez años. En 1974 regresó a Mahide donde estuvo hasta 1993 en que pasó a ejercer la medicina en su pueblo natal: Rabanales. Actualmente vive en La Torre y una de sus pasiones es el folclore como gaitero de “Manteos y Monteras”.

Rabanales contaba en 1926, año de construcción de sus escuelas, con 1.459 habitantes y en 1950 alcanzaba los 1.508. Cuando se cerraron por falta de alumnos, en 2015, se habían descendido a sólo 576 empadronados y sólo tres niños, insuficientes para llegar a los cuatro necesarios.

A nivel poblacional y de niños fue tan importante Rabanales que incluso allí, en el Ferial, se barajó construir el colegio comarcal “Virgen de la Salud” aunque finalmente se optó por el “Alto la Atalaya” de Alcañices al ser la villa un punto más céntrico y también con más alumnos. En 1926 había en Aliste más de 100 escuelas locales (muchos pueblos con dos). Hoy solo quedan abiertas las de Sarracín, San Juan de Rebollar y San Vitero; además de los colegios comarcales de Alcañices y Fonfría.

El Ayuntamiento de Rabanales afrontará también la restauración y recuperación de la casa de la antigua farmacia para destinarla a vivienda de alquiler social.