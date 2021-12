Vecinos de Sayago han vuelto a concentrarse a las puertas del Centro de Salud de Bermillo. Son 21 sábados consecutivos reclamando "una sanidad digna para nuestra comarca". Advierten que "la despoblación se combate manteniendo los servicios públicos en primer lugar".

Un día después de que la delegada de la Junta, Clara San Damián, presentara en Bermillo el servicio a la demanda con el bono de transporte rural gratuito, la Plataforma por la Sanidad cuestiona hechos como que "los vehículos no están adaptados para personas movilidad reducida, en Valladolid no se preocupan de las personas en silla de ruedas, andadores, muletas.. que viven en el medio rural y que necesitan venir al Centro de Salud".

O que para acceder al transporte hay que llamar previamente a un número 900. "Si no llamas no viajas. Eso sí, después de pasar por interminables flitros y menús, que no aseguran un servicio diario a algunas localidades y el entramado de rutas, horarios y destinos es de una manifiesta complejidad que parece buscar su no utilidad".

Como ha expuesto la portavoz de la plataforma sanitaria, Pruden Garrote, "es ahondar más en la dehumanización de los servicios".

Lamentan que "todas las semanas presentan alguna novedad con la que quieren apaciguar el descontento que tenemos en los pueblos con la degradación irreparable de la asistencia sanitaria. En nuestras manos está parar un desastre que tendrá repercusiones".

Los vecinos de diferentes pueblos de Sayago concentrados esta mañana de nuevo en Bermillo adivierten de que "todas las propuestas van en el sentido de reducir la plantilla de médicos, valiéndose de un uso retorcido de las estadísticas, sustituyendo a las personas por números".

Exigen consulta en todos los pueblos, "tengan los pacientes que tengan", que se elimine la cita previa "tan complicada para las personas mayores" y que las guardias en la Zona Básica de Salud las atiendas dos médicos, "como siempre".

La Plataforma continuará con las concentraciones, aunque durante las fechas navideñas se trasladan los días de Nochebuena y Nochevieja, a las 12.00 horas. "Tenemos que seguir luchando por un objetivo que es justo, es un derecho reconocido por la Constitución. Con nuestra dignidad no se juega".