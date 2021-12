José Roales es agricultor de Villamayor de Campos, zona tradicionalmente cerealista. Está al frente de la Cámara Agraria Provincial. Afiliado a COAG, es el responsable nacional de Cultivos Herbáceos de la organización agraria. Roales contempla un futuro “complicado” para la agricultura y la ganadería, que vive un presente “muy muy sombrío, la gente está preocupadísima”.

–Corren tiempos complicados para el mundo del campo. Siempre se les achaca el dicho de que los agricultores son muy “llorones”, pero parece que hay datos incontestables ¿no?

–Son tiempos bastante revueltos. Y sobre lo de llorones he decidido no discutir sobre muchas cosas con gente que no tiene ni idea.

–Hay signos de que el sector se enfrenta a la tormenta perfecta, ¿cuál es su valoración de lo que está ocurriendo?

–El panorama es muy preocupante porque los costes de producción se han disparado de una manera exagerada. El gasóleo ha subido en torno a un 75%, los fertilizantes entre un 240 y un trescientos y pico por ciento, las semillas en torno a un 20%, los fitosanitarios en torno a un 50%, el agua para el riego más de un 30%, la energía eléctrica un 270%, los costes salariales en torno a un 30%.

–¿Y la ganadería?

–Si hablamos de vacuno de leche, se están perdiendo anualmente un siete por ciento de explotaciones. A este ritmo, a las vacas le quedan diez años en Castilla y León. Y las ovejas, tal y como está la situación económica, en Zamora el ovino no creo que llegue a diez años. Además, el relevo generacional no existe prácticamente; vamos a tener que pagar las pateras a los emigrantes, a parte de darles dinero para que vengan a atender las ovejas. Fíjate cómo está el sector de leche.

–Pero el cereal está en precios desconocidos, de altos.

–Pensamos que es pura especulación. El precio está alto pero se está relajando; el gran problema son los costes de producción, que nos están hundiendo. Ni con el anticipo de la PAC vamos a tener bastante para pagar los costes de la sementera. Y hablamos de semilla y abonos solo, no del gasoil o las rejas de la máquina de sembrar.

"Ni con el anticipo de la PAC vamos a tener bastante para pagar los costes de la sementera"

–De hecho, ya ha habido cerealistas que han renunciado al pre-abonado, dicen que es insoportable el alto coste.

–Sí, hay gente que ha renunciado porque no lo pueden pagar. Y no solo eso, nos estamos planteando el abonado el sementera, valorando si echamos o no el nitrato. Otro problema es que no va a haber y va a ir subiendo a medida que van pasando los meses. La gente está teniendo un miedo tremendo, está dejando de sembrar hectáreas porque ya no se trata de no ganar dinero, es que ni siquiera se puede recuperar la inversión. La gente del campo está muy muy asustada.

–Hablamos de un sector estratégico, con un peso fundamental en la economía de Zamora. Oí una vez a un comerciante decir cómo notaban el bajón de las ventas los años de malas cosechas.

–Es así. Y ahora viene algo peor, se van a desabastecer los mercados, va a dejar de haber alimentos. Que no es una tontería, no hablamos de cualquier cosa, estamos hablando de la alimentación de la población. Y los mercados lo van a pasar mal porque no va a haber materias primas, porque no vamos a poder sembrarlas ni vamos a poder ordeñar. Las vacas concretamente están produciendo a pérdidas y respecto al ovino, afortunadamente hasta ahora el precio del lechazo no estaba mal, pero va a empezar a bajar. Si encima la leche sigue bajando y los piensos cada vez les cuestan más a los ganaderos, las cuentas no salen. Y a ver quién aguanta esto mes a mes.

–Entonces ¿cómo se sale de este atolladero?

–Alguien de la Administración va a tener que plantarse de una vez y acabar con la especulación que hay, porque esto no puede seguir así. Ha subido la electricidad y el petróleo, vale, hay que repercutirlo en el precio de los productos, pero también en los precios de los alimentos. Y no podemos sembrar con estos costes porque estamos produciendo a pérdidas. La gente ya está cansada y tiene miedo, porque si las semillas, los fitosanitarios y los abonos se ponen por las nubes pues dice, no siembro. No gano dinero pero por lo menos no lo pierdo.

"Los ganaderos están quitando vacas y ovejas porque no pueden seguir a este ritmo"

–Parece una entelequia, ¿pero realmente se están dejando de sembrar las tierras?

–Que sí, que se están sembrando este año menos hectáreas porque los costes de producción son enormes. Los ganaderos están quitando vacas y ovejas porque no pueden seguir a este ritmo. Alguien va a tener que ocuparse de esto, no podemos seguir así. Hay una cosa evidente, las normas y las leyes para la agricultura y la ganadería las está haciendo gente que vive en las ciudades y no tiene ni idea de cómo funcionan los pueblos. Hay un desconocimiento supino de la realidad del campo, ¡enorme!. Y nosotros no podemos seguir trabajando a pérdidas. La gente se está cansando, si se deja de producir, los mercados se van a terminar por desabastecerse, con el problema que eso supone.

–Se acaba de aprobar la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, ¿hay esperanza en que se puede poner orden?

–No.

–Pero establece muy claramente que está prohibida la venta a pérdidas.

–La experiencia que tenemos es que la cadena alimentaria, que ya estaba acordado que se debería de respetar y no se debería vender a pérdidas, no se está cumpliendo. No nos creemos que se vaya a cumplir, porque tenemos experiencias de que así ha sido.

–Hay quien puede pensar que presenta un panorama apocalíptico, ¿hay razones para las grandes movilizaciones en la calle que ya se están cociendo?

–Es que no nos inventamos ni exageramos nada. Lo único que nos queda es protestar. Vamos a salir a la calle otra vez. Insisto, la Ley de la Cadena no se está cumpliendo y algo tenemos que hacer. Es insoportable vender a pérdidas. Mas grave aún, es ilegal. Pero hay grandes superficies que les da igual, se les pone una sanción mínima y les sale mucho más rentable pagar la multa que lo que va a ganar vendiendo a pérdidas. Y eso se lo están consintiendo. Luego se enfadan porque los agricultores y ganaderos les tiramos la leche a la puerta, pero ¡qué vamos a hacer!.

"No nos inventamos ni exageramos nada. Lo único que nos queda es protestar. Vamos a salir a la calle otra vez"

–Tampoco les satisface la reforma de la PAC, aunque el ministro Planas dice que es la mejor posible para España.

–Se pretende que sea más verde, los famosos ecoesquemas. Nosotros estamos dispuestos a cumplirlo, nunca nos hemos echado para atrás en cumplir la parte que nos toca, pero no se puede quitar dinero de la PAC para meterlo en los ecoesquemas con la pérdida de renta que van a tener los agricultores. Nos obligan a cumplir unas normas sin ninguna compensación, con lo apurados que ya vamos. Estamos dispuestos a cumplir normas pero que pongan más presupuesto.

–Hay que poner freno al cambio climático, ¿se está cargando mucha de esta responsabilidad en el campo?

–Se nos está echando la culpa a los agricultores y a los ganaderos de la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera. Emitimos lo que nos toca por el trabajo que realizamos, igual que los coches o la industria. Pero nadie dice lo que aportamos nosotros para luchar contra el cambio climático, porque mis trigos y mis cebadas ayudan a absorber CO2. Nosotros producimos 102 toneladas de CO2 pero reciclamos 500. El cambio climático está ahí y entre todos tenemos que pelear por él. Los agricultores y ganaderos no nos apartamos.

"No hay relevo y encima la cantidad de problemas e inconvenientes que les están poniendo a la gente que se incorpora son tremendos"

–Estas condiciones no invitan a la incorporación de jóvenes al campo, otro problema añadido.

–No hay relevo y encima la cantidad de problemas e inconvenientes que les están poniendo a la gente que se incorpora son tremendos. No hay bancos de tierras suficientes ni tierras para que los jóvenes se incorporen. Es muy bonito que vamos a dar ayudas y luego nada.

–¿Cómo no va a haber tierras si nadie las quiere?

–El problema es que los propietarios no sueltan las tierras porque están recibiendo subvenciones de la PAC. No se puede estar dando ayudas a gente que no vive de esto, eso no puede ser; gente que no paga la seguridad social agraria esté recibiendo PAC, gente que más del 50% de sus ingresos no son de la explotación. Eso no puede ser. Y encima están encareciendo el producto en el alquiler y la compra de las tierras.

–Esta situación repercute en el despoblamiento.

–No se favorece la incorporación de la mujer y sin ellas se acaba la vida de los pueblos. Mientras no haya una discriminación en favor de las mujeres rurales en el campo, agricultoras y ganaderas, no vamos a hacer nada. El desequilibrio territorial cada vez es más grande. Tampoco se favorece el teletrabajo porque no hay cobertura, ni una buena conexión a internet. Te ríes por no llorar. No hay gente en los pueblos ni niños que crezcan viendo el sector, cómo van a querer quedarse. Hay razones más que suficientes para salir a la calle. Nos ahogamos.