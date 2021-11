El Pleno del Ayuntamiento de Lubián y la Asamblea de la Mancomunidad de Alta Sanabria de Porto, Pías, Lubián y Hermisende aprobaron el apoyo a la acción vecinal de Villanueva de la Sierra que recoge firmas contra el cierre de 11 consultorios en la Zona Básica de Salud de Alta Sanabria.

Las palabras más explícitas fueron las del alcalde de Lubián, Felipe Lubián, en el pleno municipal: “en Zamora tienen el médico a la vuelta de esquina, no tienen que pasar dos puertos de montaña para ir al médico”. El alcalde señaló que “ahora no hay amenaza real pero hay un plan de reestructuración” que dejaría a la Alta Sanabria “con un médico y pico”. La portavoz del PP, Socorro Silva, señaló que “no nos quiten lo que hemos conseguido”. Silva alegó a lo largo del debate que “no somos ciudadanos de segunda ¡qué culpa tenemos de que no haya más gente!”.

Los números a los que hace referencia el borrador de reestructuración que maneja la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León son totalmente desfavorables para los municipios de la Alta Sanabria porque “si se aplica el mínimo de 400 cartillas pasaríamos de tres médicos a poco más de uno”. En estos momentos en la Zona Básica están tres médicos y dos de área. El cierre de consultorios es como consecuencia de solo tener consultas abiertas en aquellos pueblos con un mínimo de 50 cartillas.

De este modo prácticamente todos los consultorios se cierran en la mayor parte de los pueblos Pías, Villanueva de la Sierra, Barjacoba , Castrelos, San Ciprián de Hermisende, La Tejera, Aciberos, Chanos, Las Hedradas, Hedroso y Padornelo. El perfil de la población es vulnerable como explicó el alcalde “gente muy mayor que no puede conducir, que necesita atención sanitaria y que necesitan resolver sus problemas presencialmente y no por teléfono”.

El recorte de médicos repercutirá en el propio centro de Salud quedaría como un consultorio para la Alta Sanabria con una enfermera y una ambulancia en las horas de guardia, con el problema de que la enfermera es quien evalúa la urgencia. El actual centro de Salud pasará a ser un centro vinculado al Centro de Salud de Puebla para las urgencias.

Tras 35 años luchando por una sanidad digna que se consiguió en los años 90 con la construcción del Centro de Salud de Lubián “es un retroceso muy grande desde la llegada de la Democracia. Era el gran avance de estos pueblos. Antes había un médico en Hermisende, otro en Pías, otro en Lubián y otro en las Ecobelas. Si alguien se ponía malo tenías que ir a ver qué médico estaba de guardia, poder avisar y que viniera”. “Que nos dejen como estamos, que no retrocedamos en sanidad después de haber avanzado 30 años”.

Los alcaldes y concejales de Porto, Pías, Lubián y Hermisende trataron en la asamblea de la mancomunidad el problema sanitario y la reestructuración con el dato añadido de que “la gente mayor por Internet no se maneja” y el problema de las deficiencias graves de telecomunicaciones en la Alta Sanabria en prácticamente todos los pueblos.