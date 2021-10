“Al amor de la lumbre”. Tere Guerra Pino alumbra un nuevo libro, el cuarto de una trayectoria literaria y vital marcada por la discapacidad física que convierte cualquier acto de esta escritora de Sogo de Sayago en todo un desafío. Pero ni las más complicadas barreras físicas pueden con el irrefrenable deseo de escribir.

Si hasta ahora los libros destilaban con toda la crudeza los límites que impone una parálisis cerebral como la que sufre Tere Guerra, “Al amor de la lumbre” deja el protagonismo a un hombre, Andrés, en busca de su razón de ser. Una introspección al origen y a los valores humanos desde la frialdad de una ciudad que ha dejado de tener sentido para él hasta un lugar recóndito que bien puede ser Sogo de Sayago. La calle, las casas, los paisajes conducen hacia el pueblo de la autora.

Puede que no sea casual que la tierra a la que llega el protagonista se llame Libertad. Una “comarca de pueblecitos” donde bien se podría encontrar Sogo, el pueblo en el que vive Tere. “Un día se dio cuenta de que su vida estaba vacía de cosas que nos acercan a la humanidad” relata la escritora sobre el viaje emocional y físico del protagonista.

“En este nuevo libro Tere se sirve del personaje para enfrentarnos con otras problemáticas situaciones que podemos encontrarnos en la vida y cuya solución, por muy extraño que pueda parecernos a los que nos consideramos “normales”, puede llegar de la mano de una persona discapacitada” cuenta Ramón Carnero en el prólogo.

"Al traducirlo he intervenido lo justo", confiesa Ramón Carnero.

El escritor perigüelano, autodidacta como ella, vuelve a ser un bastón en el que Tere se ha apoyado para la necesaria tarea de la corrección y precisa interpretación de un relato que la autora escribe en el ordenador con un esfuerzo ímprobo. “Al traducirlo he intervenido lo justo” confiesa Carnero.

“Su interior estaba vacío de afectos reales. Nunca guardó ni realizó una ilusión. Nunca quiso a nadie de verdad. Tampoco tuvo tiempo de ver llover detrás del cristal. Ni de disfrutar del olor a tierra mojada mientras paseaba por algún parque a media tarde. Simplemente su vida estaba vacía. No había nada ni nadie” describe la autora en su nueva apuesta literaria.

La parálisis cerebral atrapa a Tere en un cuerpo “atado, roto, deficiente” ha descrito ella misma. Pero tal galimatías físico no mancilla la clarividencia de esta sayaguesa de 44 años que vuelve a sorprender con un nuevo libro como la más fiel vía de comunicación con el mundo. “Creo que la reflexión es que cualquier persona puede cambiar la vida de otra persona” resume Tere al ser preguntada por el sentido de “Al amor de la lumbre”.

“Tener la cabeza bien amueblada nada tiene que ver con tener dificultades en el habla y en la movilidad. Nadie sabe más que Tere de todo eso, porque hace muchos años que hizo saltar por los aires sus barreras mentales. ¡Incautos! Tere es el ser más libre que conozco. Sus libros lo demuestran” cuenta Ramón Carnero.

“Son bonitas las llamas, ¿verdad? –dijo la mujer–. La gente de tu mundo no sabe que el sonido del fuego apacigua algunas soledades, como es mi caso”. Por el libro transitan historias que Tere ha conocido o escuchado en su casa.

“En este nuevo relato me he encontrado con una sayaguesa pura, de raza. Algo que para ella no es problema” cuenta Ramón Carnero.

“Al no haber cursado estudios, y al ser sus aulas de formación su casa y el aislamiento de su pueblo, donde ha recibido clases de su sencilla y humildísima familia y cuantas personas muy mayores la rodean a diario desde que regresó al pueblo, no está contaminada académicamente” relata el escritor de Pereruela. Y tal es la razón de que en el libro de Tere Guerra aparezcan palabras, expresiones y dichos “solo posibles en esas circunstancias. Si a esto le sumamos el significado que Tere le da a muchas otras palabras que todos dominamos, el resultado es un lenguaje que a veces descoloca; que no es nuevo en ella”.

Ramón Carnero destaca también el trabajo etnográfico de la autora a través de tradiciones y expresiones de la tradición oral que la autora “recuerda en labios de sus padres muchos años ha”. “Al amor de la lumbre” es hoy un documento pdf en el ordenador a la espera de su publicación. Pero eso es otra historia.