Las organizaciones en defensa de la naturaleza WWF de España y Portugal piden detener la construcción de más presas en el río Duero. Ambas apestan por una estrategia ibérica para eliminar “barreras obsoletas en los ríos, detener la construcción de más presas, y restaurar los ecosistemas acuáticos de la cuenca del río Duero”. Además, instan a los gobiernos de ambos países a ampliar la capacidad de producción de energías 100% renovables para hacer frente a los impactos del cambio climático. Sostienen que la Península Ibérica es una de las zonas con mayor número de presas e infraestructuras de Europa, especialmente, la cuenca del Duero que cuenta con más de 5.000 barreras fluviales para el riego de campos y abastecimiento urbano e industrial.

WWF de España y Portugal han debatido sobre los planes de convertir al Duero en la “gran batería” de Europa y expandir el regadío con la construcción de nuevas presas y sus impactos. Apuntan que a lo largo de sus 937 kilómetros, la mayor cuenca fluvial de la Península Ibérica cuenta con más de 3.500 barreras que cortan el río Duero desde el lado español y más de 1.000 del lado portugués. "Durante varias décadas, las presas han sido útiles para la sociedad, pero en la actualidad, existen varias alternativas con menor impacto en la naturaleza e incluso más ventajosas desde el punto de vista económico", destacaron los expertos.

"Vivimos en una época en la que es posible cumplir los objetivos climáticos y energéticos sin poner en peligro el libre fluir de los ríos. Pero parece que, a pesar de que existen alternativas renovables con mucho mayor potencial y menor impacto negativo en la naturaleza, los gobiernos siguen aferrados a la idea de construir nuevas presas como solución “verde" para la producción de energía, el abastecimiento urbano y el riego", afirma Rafael Seiz, técnico de políticas del programa de Agua de WWF España.

Construir más presas, ya sean más grandes o pequeñas, va en contra de la Estrategia de Biodiversidad de la UE, que establece como objetivo la restauración de al menos 25.000 km de tramos fluviales para 2030. Entre las diversas medidas para alcanzar este objetivo se encuentra la eliminación de barreras.

"Necesitamos urgentemente ampliar la producción de energías renovables para hacer frente al cambio climático, pero no podemos hacerlo a costa de la naturaleza. Los países deben aprovechar la oportunidad creada por la revolución renovable para elegir las mejores formas de garantizar el suministro de energía y agua, sin comprometer el buen estado de los ríos. Los ríos libres son un pilar para la salud y la seguridad de todos nosotros", sostiene Afonso do Ó, de ANP|WWF.

El sector privado pide voz en Ricobayo

Empresas, agricultores y ganaderos, y otros autónomos del entorno del embalse de Ricobayo, ahora afectados por su vaciado, solicitan al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que incorpore a representantes del sector privado en la reforma de la Ley de Aguas para su audiencia por parte del organismo de cuenca, en este caso la Confederación Hidrográfica del Duero. Argumentan que las empresas y autónomos son un sector “altamente importante y trascendental en la economía circundante de la cuenca del embalse de Ricobayo que afecta a un millar de personas”. Si no se da audiencia reclaman que se busque una fórmula alternativa “para que este sector tenga voz y voto tras demasiados años envuelto en el más absoluto oscurantismo”.

Ismael Rodríguez Rodríguez en calidad de representante de las 4 bases náuticas existentes en el Embalse de Ricobayo, Club del Esla, Marina Palacios, Ricobayo Natural y Club de Vela Zamora además de la Organización de Profesionales, Autónomos y Foro Empresarial de Zamora, agricultores, ganaderos y otros autónomos, ha formalizado la petición ante el Ministerio que dirige Teresa Ribera.

El escrito se presenta en el contexto del recién reformado art.55.2 de la Ley de Aguas, en el que se prevén unas medidas de control de desembalses de pantanos. “Nos satisface comprobar que por fin se va a tener en cuenta el desarrollo de actividades económicas sostenibles ligadas a la dinamización de los municipios ribereños”, es decir, que la CHD avalará y protegerá las iniciativas del sector privado que engloba el entorno del embalse de Ricobayo “como sectores motores de una economía circundante tan necesitada como despoblada y de muy frágil sostenimiento”.

Precisan que la normativa del organismo de cuenca, en este caso la CHD, tiene ya un precedente, la “Comisión de Desembalse”, para la gestión del caudal de pantanos menores de regadío, que contempla una composición en la que si se incorporan “representantes de los usuarios afectados”.

Cotas

Por su parte, la ministra Teresa Ribera sostenía ayer que el desembalse que se ha producido este verano en pantanos de varias cuencas españolas, entre ellas en Ricobayo, “es una barbaridad” porque “el agua no es un recurso económico para turbinar”, por lo que “no es razonable” que se turbine el 70% de un embalse en seis semanas.

Ha apuntado la ministra que este verano se ha llegado a cotas que, a veces, se habían alcanzado en los pantanos españoles, pero en años de sequía y en el mes de octubre, no a finales de julio o principios de agosto. “Por tanto más allá de lo que pueda obtenerse de esos expedientes informativos y si es sancionable o no la conducta, creo que esto es un punto y aparte y un párrafo nuevo con respecto a cómo se gestiona el potencial hidroeléctrico de este país porque el agua no es un recurso económico para turbinar”.

