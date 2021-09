La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha sostenido que el desembalse que se ha producido este verano en pantanos de varias cuencas españolas, entre ellas en Ricobayo, "es una barbaridad" porque "el agua no es un recurso económico para turbinar", por lo que "no es razonable" que se turbine el 70% de un embalse en seis semanas.

De hecho, según ha apuntado la ministra, el pasado verano se ha llegado a cotas que, a veces, se habían alcanzado en los pantanos españoles, pero en años de sequía y en el mes de octubre, no a finales de julio o principios de agosto. "Por tanto más allá de lo que pueda obtenerse de esos expedientes informativos y si es sancionable o no la conducta, creo que esto es un punto y aparte y un párrafo nuevo con respecto a cómo se gestiona el potencial hidroeléctrico de este país porque el agua no es un recurso económico para turbinar"

Ribera ha recordado que las confederaciones hidrográficas más afectadas, que son las del Tajo, Guadiana, y Miño-Sil, han solicitado información a los titulares de las centrales hidroeléctricas y, en muchos casos, se pueden encontrarse cláusulas en las concesiones en las que no se explicitan los límites del aprovechamiento del agua.

Por ello, la semana pasada el Gobierno ha decretado que se incorpore una cláusula al desarrollo de la ley de aguas para establecer "con total claridad" que hay que respetar "siempre" una cota mínima y que "hay que tener clara la temporalización de esos desembalses", ha indicado la titular de Transición Ecológica en declaraciones a los medios en Cáceres tras participar en una jornada sobre el futuro de la energía organizadas por la Unión Europea y el Gobierno de España.

"Quizá los embalses cuando fueron construidos se pensó así pero hoy sabemos que el agua es un bien precioso y un hábitat para ecosistemas enormemente ricos y, por tanto, no es razonable que se gestione solo con esa visión", ha subrayado, al tiempo que añade que ha reconocido que ha habido "prácticas que estaban consentidas" respecto a los embalses por lo que hay que reflejar "convenientemente" las condiciones de explotación de los embalses.

Almacenamiento de energía

Ribera, que ha intervenido en la mesa de debate titulada '¿Cómo ayudarán los fondos europeos a hacer de España una potencia mundial en energía renovable?', ha señalado que se "está trabajando" para poder integrar esas dinámicas de objetivos ambientales y desarrollo económico a través del proceso de transformación energética, que cambiará la forma de producción y almacenamiento de la energía, tal y como se ha hecho hasta ahora para el aprovechamiento de los recursos naturales.

"Creo que hay un gran potencial en España", ha dicho la ministra, que ha añadido que los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia jugarán un papel importante para facilitar la transición energética "empezando por lo más pequeño", es decir, desde los propios vecinos de pequeños municipios para que puedan rehabilitar sus viviendas enfocadas a la reducción de consumos energéticos.

El objetivo es contar con 500.000 techos solares y casi 2.000 municipios con comunidades energéticas locales para, a la vez, dar el salto cualitativo a redes inteligentes, almacenamiento y poder integrar las perspectivas del tejido industrial, de los ciudadanos y de las administraciones.

