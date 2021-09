La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha cursado una comunicación a las delegaciones territoriales, incluida la de Zamora, para que se suspendan todas las autorizaciones de caza del lobo concedidas en cualquiera de las modalidades y que estaban en vigor antes de la aprobación de la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que blinda la protección del cánido con su inclusión en el Listado de Especies de Protección Especial (Lespre).

Así lo confirmaba ayer en el titular de la consejería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien justificó la medida como un “principio de precaución” y hasta contar con el informe solicitado a los Servicios Jurídicos de la Junta para “saber en qué quedan estos derechos de caza concedidos a los ciudadanos”.

El consejero de Medio Ambiente manifiesta que a día de hoy, en el marco de los cupos de caza del lobo, había “precintos en juego” que se traducen en recursos económicos para las entidades locales, empleo y regulación de las poblaciones “a favor de un equilibrio con la ganadería”.

Suárez-Quiñones incide en que la Orden “no regula adecuadamente una situación transitoria”, ya que no entra a explicar “qué pasa con las autorizaciones dadas hasta ahora”. “Aún estamos sorprendidos y consternados por el daño en nuestro territorio”, argumentó el consejero, quien insistió en que esta decisión causa “efectos perjudiciales” desde hoy mismo al medio rural y tiene en contra a “todo el arco político”. “Seguimos sin saber qué defiende el Ministerio para la Transición Ecológica, pero desde luego los intereses generales, no. No está en sintonía con las comunidades autónomas ni con las organizaciones agrarias y el territorio. Pero habrá alguna organización ecologista que estará muy contenta, pero debe ser la única porque todos los demás estamos consternados”.

La aprobación de la Orden que hace oficial la prohibición total de a caza del lobo provocó reuniones telemáticas de urgencia, el mismo martes, con los consejeros de las otras tres comunidades loberas Galicia, Asturias y Cantabria; y otra a la que se sumaron también los responsables nacionales de las organizaciones profesionales agrarias. Todos ellos participará la próxima semana una reunión presencial para coordinar la presentación del recurso contencioso-administrativo y las medidas cautelares ante la Audiencia Nacional, aunque después cada comunidad presentará su propia iniciativa jurídica de forma individual. Suárez-Quiñones confió en que la tramitación de la Audiencia Nacional sea “rápida”, porque “cada día que pasa es un día de perjuicio para los ganaderos y para el medio rural.

El PSOE apoya el recurso de la Consejería en la Audiencia Nacional

El PSOE de Castilla y León apoyará la presentación de un recurso a la Orden que prohíbe la caza del lobo, pero advierte que los socialistas “no admitirán lecciones de la Junta en esta materia”. Así lo declaraba ayer Ana Sánchez, secretaria de Organización, quien recordó que la posición de los socialistas castellanoleoneses en este tema ha sido, es y será “firme y absolutamente clara”, defendió la coherencia del PSOE “con nuestra tierra, con nuestros ganaderos y con sus convicciones”. Sánchez sostuvo que el partido apoyará la presentación de ese recurso a la Orden ministerial, al tiempo que advirtió que en Castilla y León “no hay riesgo alguno de desaparición del lobo” ya que cuenta con 1.600 de los 2.500 que hay en toda España y, por lo tanto, el lobo se ha de poder controlar a través de un control específico. La también procuradora zamorana recordó que es procede de una tierra en la que hay hasta siete lobadas en una semana y, por lo tanto, insistió, sí se va a apoyar a la Junta pero no va a admitir “ni una sola lección” de la Junta porque los ganaderos de Castilla y León “saben que el lobo mata, pero que la Junta mata tanto como el propio lobo”.

TODO SOBRE LA GESTIÓN DEL LOBO EN ZAMORA