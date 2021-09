El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, prevé que el nuevo proyecto para la modernización de la carretera de Puebla de Sanabria a Rihonor (Portugal) esté a finales de año y las obras se puedan licitar a comienzos de 2022, según confirmó ayer por la tarde en el Pleno de las Cortes de Castilla y León a pregunta del procurador socialista José Ignacio Martín.

“A qué espera la Junta de Castilla y León para, de una vez por todas, comenzar las obras de modernización de la carretera de La Puebla de Sanabria a Rihonor de Castilla y mejorar así la comunicación del oeste de la comunidad con Portugal”, preguntó el socialista. “No esperamos a nada, estamos trabajando en la infraestructura”, replicó el consejero.

Ante la respuesta, el procurador subrayó que llevan quince años con la reivindicación de esa vía y “nunca se ha hecho nada”, declaraciones a las que luego añadió: “Dejen de marear la perdiz y ejecuten la obra con doce metros de anchura”, zanjó Martín Benito, mientras que Suárez-Quiñones no aceptó que se les acuse de retraso y apuntó al que lleva la Autovía del Duero o la Valladolid-León.

Actualmente el proyecto de la carretera de Puebla-Rihonor actúa sobre un corredor “imprescindible”, en palabras del consejero, con el fin de mejorar la comunicación del oeste de la comunidad con el país vecino. El estudio de asistencia técnica se adjudicó en febrero de 2021 con un plazo de doce meses, pero el 7 de septiembre, “a tenor de conversaciones con Portugal”, se dio orden a la empresa adjudicataria de modificar el proyecto con dos carriles de 3,5 metros y uno de arcén a cada lado de 1,5 metros, un proyecto “más ambicioso” lo que eleva la obra de cuatro a seis millones.

Respecto a la financiación del proyecto, Suárez-Quiñones explicó durante la comparecencia en el Pleno de las Cortes que aunque Portugal sí va a financiarse con fondos europeos, el proyecto presentado a Europa por la Junta de Castilla y León no ha sido aceptado dentro de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación de la UE, destinados para paliar los daños ocasionados por la pandemia de COVID, “no caben proyectos transfronterizo de carreteras”, ha explicado el consejero, que también ha anunciado se ha consultado la posibilidad de “financiación con fondos de la Red Europea de Transporte”, donde “tampoco hay financiación” porque la carretera entre Puebla y Rihonor no pertenece a una red global, como sí sería el caso de la A-11, ha ejemplificado Suárez-Quiñones.

La Junta está “pendiente” de la respuesta de Portugal, con quienes están valorando el estudio de propuestas y con quienes el equipo de Suárez-Quiñones planea reunirse en entrevista próximamente, con la secretaría de Estado e Infraestructuras lusa para que colaboren en su financiación. “El compromiso es ineludible, absoluto y está en sus fechas adecuadas”, ha concluido el consejero de Fomento y Medio Ambiente durante su intervención, que como ha anunciado, se prevé que la obras de la carretera se puedan licitar, o a finales de este año, o al inicio de 2022.