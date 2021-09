Los sayagueses mantienen la batalla por la sanidad pública en sus pueblos. El compromiso de la Consejería de Sanidad de reabrir los consultorios rurales y recuperar las consultas presenciales no es suficiente para acallar el malestar de la población. Por ello, mañana se llevará a cabo la novena concentración a las puertas del Centro de Salud de Bermillo y prosigue la recogida de firmas que se presentarán al Procurador del Común mientras en pueblos como Monumenta contabilizaban ayer 555 días con el consultorio cerrado.

“Que no nos vengan con cuentos que ya nos sabemos muchos” resumía Prudencia Garrote, portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública de Sayago y vecina de Monumenta, quien ayer colocaba un nuevo número al contador instalado a las puertas del consultorio. Desde marzo de 2020, en vísperas de la declaración del Estado de Alarma, en este pequeño pueblo de la comarca de Sayago, anejo del Ayuntamiento de Luelmo, no han vuelto a tener una consulta presencial del médico. Y nada ha cambiado desde el anuncio de la Junta.

“Mucho helicóptero, mucho auxiliar administrativo, pero de médicos nada de nada” se queja la portavoz de la plataforma. “Dicen que van a abrir los consultorios, pero con qué médicos, si no hay”.

Por eso en esta comarca son más de 800 las firmas recogidas en los pueblos –y la campaña sigue– para que el Procurador del Común inste a la Consejería de Sanidad a que se cubran “de forma urgente” las plazas vacantes de médicos de Atención Primaria en la Zona Básica de Salud. Los datos de la Plataforma por la Sanidad Pública de Sayago revelan que de los 18 médicos asignados en la comarca hay 4 plazas sin cubrir y otras 3 corresponden a profesionales en baja de larga duración. “Ello ha dado lugar a que muchos días las 43 localidades de la ZBS hayan estado atendidas sólo por 5 médicos, incluso algunos días sólo por 3 médicos más el asignado a Fermoselle”.

Estado de Alarma

Aseguran que “esta situación se ha agravado en la atención continuada, que habitualmente es realizada por 2 médicos y 1 enfermero. El verano de 2021 ha estado atendida varios días sólo por 1 médico y 1 enfermero. Y ello ha dado lugar a que, si el equipo de sanitarios se desplaza a atender alguna urgencia, el centro de salud haya quedado cerrado. Las autoridades sanitarias no han designado sustitutos para cubrir los permisos del personal” denuncian.

Advierten desde la Plataforma por la Sanidad Pública de Sayago que tras la declaración del Estado de Alarma por la pandemia del COVID 19, en varios pueblos de la comarca no se ha vuelto a abrir el consultorio local y se han derivado los pacientes al centro de salud de Bermillo o al consultorio local de algún pueblo próximo. “En estas localidades viven fundamentalmente personas mayores con muchas dificultades para desplazarse”. Los pueblos afectados han sido Cozcurrita, Mámoles, Viñuela, Escuadro, Monumenta, Figueruela de Sayago y Pasariegos.

Teléfono para los sanitarios

Para solicitar consulta hay que llamar al teléfono del centro de salud de Bermillo. En varios municipios los ayuntamientos han puesto a disposición del médico y del enfermero de la localidad un teléfono móvil. “Con frecuencia las llamadas no son atendidas en primera instancia. Al centro de salud hay que llamar varias veces, bien porque la línea está saturada o bien porque no cogen el teléfono. Los médicos que tienen teléfono móvil no atienden las llamadas si están en su día de descanso. En muchos pueblos de la comarca no hay una adecuada cobertura telefónica”. Todo ello supone una “barrera difícil de franquear para las personas de edad avanzada” advierten.