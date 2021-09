Puebla culminó ayer el ciclo de ponencias dedicado a la conmemoración del VIII centenario de la Carta Puebla, otorgada el 1 de septiembre de 1220 por Alfonso IX de León y confirmada por su nieto Alfonso X El Sabio. Documento este último que se expone hasta hoy en el castillo de los Condes de Benavente, en Puebla, junto con el Fuero de Benavente. A lo largo de la mañana 260 personas visitaron el castillo y pudieron ver el pergamino, 25 personas con visita expresa de disfrutar de él y alguna en particular desplazada desde Benavente para ver su propio fuero.

El primer visitante, y además sanabrés, en asomarse a la vitrina en la mañana de ayer en que se abría oficialmente su exhibición, Ignacio Alonso, reconocía que “el Fuero es muy interesante porque aquí vienen los orígenes de nuestro fuero y nuestro privilegio como villa. Me llama la atención ver los originales, el de Benavente y el de Sanabria. Los había visto por Internet estos días, con motivo de los actos de los Fueros. Cuando lo ves en directo es mucho más bonito y emocionante”.

El alcalde, José Fernández Blanco, cerraba con un resumen este ciclo de intervenciones especializadas reconociendo como “fuente histórica de gran importancia que permite en la actualidad conocer el régimen jurídico que se adoptó en la villa desde la Edad Media” a los pobladores de “Senabria”.Y ubicada su trayectoria en los archivos, desde su incorporación al importante archivo de la Casa de Osuna, que se decía “en un aspecto superior en magnificencia al de la Biblioteca Nacional”.

La estancia ocupaba 12 inmensos salones y comprendía 60.000 volúmenes nacionales e internacionales de manuscritos raros. En 1882 tras la muerte del duque de Osuna, Mariano Téllez de Quirón, arruinado y sin descendencia, la comisión ejecutiva de obligacionistas comienza la venta de la mayor parte del tesoro de la dinastía. El documento, por fortuna no desapareció ni se vendió, sino que estuvo “perdido” en el Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo.

“Un amor secreto con el pergamino” con estas palabras introducía Lauro Anta Lorenzo, historiador y medievalista sanabrés, su aportación a Importancia del Fuero y señas de identidad de la Puebla”, unido a su afortunado hallazgo en el Archivo de Osuna en 1987 y su trascripción fidedigna, a partir del documento de Alfonso X.

En el año 1888 en el boletín de la Real Academia de la Historia, Cesáreo Fernández Duro publicó una gran descripción de este pergamino, copia de otra colección, aunque señaló otra transcripción del librero Vicente Salvá donde se reconocía que “se había sacado la transcripción, por un anónimo que se desconoce, del pergamino original que se conservaba en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria”. En esas fechas y mucho antes se sabía que el pergamino había desaparecido, con el agravante que hasta la gente del pueblo sabía que había habido un incendio o más de un incendio porque el ayuntamiento llegó a ser reconstruido”. “Desde pequeños nos contaba que se quemó, desapareció”.

El fuero se debió incorporar al Archivo Condal de Benavente y de este, por las alianzas matrimoniales, al archivo los Duques de Osuna. En 1987, cursando el quinto el último año de la especialidad de Literatura e Historia, visitó la Sección de Osuna buscando información sobre los documentos relacionados con el Monasterio de San Martín de Castañeda y relacionados con los Condes de Benavente.

Con emoción recordó a la entonces responsable del archivo de Osuna, Pilar Serra Navarro, que puso en sus manos una caja y unas fichas de cartón descriptivas “y me dijo: toma notas”. Anta realizó un trabajo exhaustivo de descripción acompañado de su transcripción porque la Universidad de Salamanca quería publicarlo. “En aquella particular ficha del Fuero se inventarió con el sello de plomo, y me llamó la atención que no se encontrase el sello de plomo”. Fue un oficial de la sala de Investigación quien supuso que “si no está en la carpeta se lo han llevado a sigilografía porque entró suelto”, pero “mi respuesta fue rápida, si están cortados con tijeras”.

Desde el punto de vista paleográfico se atiene a un modelo de privilegio rodado, seguramente el más solemne, que cristalizó en una serie de apartados independiente del contenido.