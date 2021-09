La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León debe proceder con carácter de máxima urgencia a la contratación de médicos hasta cubrir todas las plazas vacantes y reabrir todos los consultorios médicos de atención primaria alistanos.

Así se acordó, por unanimidad, en la reunión celebrada en la mañana de ayer sábado en Alcañices por los representantes de los 13 ayuntamientos y 63 pueblos que integran la Zona Básica de Salud de Aliste, y así lo exigen “desde la desesperación y por la situación agónica que estamos sufriendo en Aliste. Es muy fácil vivir en una ciudad y ver este problema desde la distancia, pero los que vivimos en el medio rural, lo sufrimos a diario y por eso exigimos soluciones inmediatas y altura de miras”

El acuerdo cuenta con el respaldo de los trece alcaldes: Jesús María Lorenzo Más (Alcañices), Javier Faúndez Domínguez (Trabazos), Sergio López Vaquero (Fonfría), Francisco Belver Crespo (Samir de los Caños), Jesús Ángel Antón (Pino del Oro), Santiago Moral Matellán (Rabanales), Pascual Blanco Martín (Gallegos del Río), Fernando González Rodríguez (San Vicente de la Cabeza), Roberto Cisneros Sanabria (Mahíde), Bernardo Casado Fernández (Viñas), Carina Nepomuceno Gago (Rábano), Carlos Pérez Domínguez (Figueruela de Arriba) y Laura Vanessa Mezquita (San Vitero). También estuvo representada en la reunión la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Aliste.

Los alcaldes alistanos piden a la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León “la contratación de médicos post 95 no especialistas de manera excepcional y por emergencia sanitaria en la comarca alistana” donde la mayor parte de la población es de la tercera edad y en la mayoría de los casos carecen de medio de transporte propio, viven solos y dadas sus circunstancias “deben recibir la atención sanitaria sin moverse de sus pueblos. Esos médicos generales, no cuentan con especialidad pero son profesionales que en muchos casos están ejerciendo en residencias o centros privados, podrían cubrir las vacantes de nuestra comarca hasta que podamos contar con médicos especialistas”.

Si en la crisis del COVID-19 se pudieron contratar a médicos se preguntan “¿por qué no se puede hacer en estos momentos en nuestra comarca ante la crisis de recursos humanos (médicos) que provoca que nuestros pueblos estén desatendidos?”.

Así mismo se exige a todos los partidos políticos, sindicatos y colegios profesionales un Pacto de Comunidad por la Sanidad que se debata en las Cortes de Castilla y León “para abordar, desde el consenso, la actual problemática” a la vez que consideran que “ha llegado el momento de recuperar las consultas presenciales y la reapertura de los consultorios locales”.

Sentencian los representantes municipales que “los alcaldes de la comarca alistana consideramos que el Plan Aliste como plan para la Reforma de la Atención Primaria en nuestra Zona Básica de Salud no ha funcionado, y no lo ha hecho por un solo motivo: por falta de profesionales médicos, no por falta de recurso económicos, sí humanos, que no sólo afectan a la provincia de Zamora, sino también a Castilla y León y al resto de España. Con este plan consensuamos unos días de consulta para poder llevar la Atención Primaria a los 63 pueblos de la Zona Básica de Salud de Aliste y aceptamos la cita previa cuya puesta en escena ha sido un auténtico desastre de gestión, pero la falta de un mínimo de médicos ha hecho que este plan fracase estrepitosamente”.

La comarca de Aliste es un territorio singular marcado por la dispersión de población y por eso en su día la Junta de Castilla y León optó por un sistema de Atención Primaria de cercanía construyendo consultorios médicos en los pueblos: “Los alcaldes de Aliste no vamos a renunciar a este modelo que da dignidad a los habitantes que han decidido quedarse a vivir en nuestros pueblos. En estos días estamos hablando de que hemos superado el 70% de vacunación en España y en algunos de nuestros pueblos el 90%. Es el momento de abrir los consultorios con prudencia, pero también con normalidad.

En la Zona Básica de Salud de Aliste “contamos con 11,5 médicos y estimamos que, con una cifra de al menos 14, se podría atender con cierta solvencia a nuestros pueblos: las cifras actuales y teniendo en cuenta los salientes de guardia, las vacaciones y las bajas (hasta tres simultáneas), suponen unos condicionantes que ponen de manifiesto que es imposible atender con calidad nuestra Zona Básica de Salud”.

Señalaron los alcaldes que “a día de hoy y motivado por los condicionantes expuestos, se está produciendo una situación de descontrol en las consultas. Un día aparece un médico, al siguiente otro diferente que no conoce a ese paciente, y así no se puede prestar una atención primaria de calidad”.

En el transcurso de la reunión se reconoció la buena gestión de la pandemia y las campañas de vacunación llevadas a cabo por la Consejería de Sanidad, sin embargo “la Atención Primaria en nuestra comarca ha sido muy deficiente: los alcaldes de Aliste y nuestros vecinos y concejales queremos consultas presenciales, no experimentos de salón como las consultas telefónicas” para las que todo han sido críticas.

Sobre la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León Verónica Casado se sentenció: “Le dimos en su día un voto de confianza, pero visto lo visto, tenemos que reconocer que nos ha defraudado. Las buenas intenciones duran un tiempo y, pasado este, si no se traducen en hechos se convierten en decepción absoluta”.

Todos los días se repite en comparecencias públicas que no hay médicos y que se van a habilitar plazas MIR que como poco tardarán cuatro años en ponerse a disposición del sistema sanitario, siempre suponiendo que esos médicos quieran prestar su servicio en el medio rural “¿Y mientras tanto?”, se preguntan los alcaldes alistanos.

A día de hoy el 30% de la plantilla de médicos tiene más de 50 años: “¿Cómo se va a hacer ese relevo generacional si se van a jubilar más médicos que los que se van a incorporar al sistema? El Ministerio de Sanidad debe convocar de una vez por todas un MIR extraordinario o habilitar más plazas en las especialidades deficitarias para evitar el colapso sanitario que estamos padeciendo particularmente en la comarca de Aliste, y por esos pedimos que por favor se oferten con urgencia más plazas y den la oportunidad de trabajar a nuestros jóvenes médicos”.

La plataforma: "Ni nos gustaba ni nos gusta el Plan Aliste"

El lunes se pedirá una reunión de los 13 alcaldes y la Plataforma de la Sanidad en Aliste, con todos los grupos representados en las Cortes de Castilla y León, para abordar la situación y consensuar un pacto para garantizar la Atención Primaria sanitaria rural.

Se culminó la reunión sentenciando que “en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales. Ponerse detrás de una pancarta o lamentarse por la falta de médicos no resuelve nada. Hoy no pedimos, exigimos se cambien las leyes si las tienen que cambiar, lleguen a acuerdos y armonicen de inmediato un sistema que pueda salvar a la Atención Primaria en el medio rural”.

Por su parte, la plataforma sanitaria de Aliste reiteraba al término de esta reunión que “ni nos gustaba ni nos gusta el Plan Aliste” y repetía su posición contra el plan piloto para la comarca que ahora pretende extenderse a toda la comunidad. “Querer imponer un plan sanitario sin participación ciudadana y sin colocar al paciente en el centro del mismo al alejar los servicios sanitarios de su domicilio supone profundizar en el desmantelamiento del sistema sanitario público y rural”. Para la plataforma, la cita previa vinculada a la consulta a demanda es una línea roja que no se puede traspasar en la aplicación de ningún modelo sanitario para el medio rural.

El problema de la falta de médicos es, a ojos de la plataforma, “un mal endémico y derivado de una mala gestión sanitaria” de la cual llevan advirtiendo desde hace años. Por otro lado, el tema del colapso de la centralita de recogida de llamadas de los centros salud dificulta el acceso de la atención médica.

La plataforma valora positivamente “el cambio de perspectiva de los alcaldes de los municipios planteando los fallos del Plan Aliste”, pero recuerda que “se va a necesitar un gran esfuerzo y lucha social en todos los niveles para poder dignificar la sanidad rural, no solo en Aliste, sino en todos los territorios de nuestra comunidad”.

La Zona Básica de Salud de Aliste se situaba antes del “Plan Aliste” con 16 médicos (12 de ellos de familia y 4 de área), 10 enfermeras, pediatra, enfermera de área (con asignación a la atención de Niños), celador y auxiliar de administración. De las 16 plazas de médicos solamente están cubiertas once y media.