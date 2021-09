“Aquellos que dicen que no van a cerrar ningún consultorio médico en Zamora, supongo que lo dirán porque ya se han encargado de cerrarlos durante este año y medio, porque están cerrados. Un consultorio médico que no tiene médico, será otra cosa, pero no será un consultorio médico”. Así replicaba Luis Tudanca, el secretario general del PSOE de Castilla y León, a las palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que defendía la reforma de la Atención Primaria en el medio rural planteada por la consejera Verónica Casado que se debatirá y votará en las Cortes autonómicas la próxima semana, y que los socialistas tratarán de tumbar “de una vez por todas”.

Luis Tudanca decía estas palabras frente al consultorio médico de Monumenta, una pequeña localidad de Sayago que no ve a un médico desde hace 542 días (un año y medio), como atestigua el contador que los vecinos han colocado a la puerta del consultorio. En este pueblo zamorano los socialistas abrían el curso político escuchando los problemas de los sayagueses en materia sanitaria, y en otras cuestiones que les preocupan como la implantación de un gran parque eólico entre Almeida, Bermillo y Muga. Tanto el Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública como la plataforma “Otra vez no en Sayago” estuvieron representadas en la reunión que se llevó a cabo al aire libre.

“Venimos a escuchar la voz de un pueblo ya harto de ser olvidado, de no ser escuchado, de sentirse defraudado por los que quieren desmantelar la sanidad pública, que es la última salvaguarda de nuestros pueblos”, explicó el líder regional del PSOE.

Tudanca definió la reforma de la sanidad rural planteada por la Junta de Castilla y León como “la puntilla, el último golpe para la desaparición del medio rural”. El próximo lunes en las Cortes de Castilla y León los socialistas no solo exigirán que se retire la reforma, también exigirán más profesionales sanitarios para el medio rural y su fidelización poniendo en marcha el decreto para la ocupación de plazas de difícil cobertura, que se incremente en un 25% el presupuesto de la Atención Primaria, y que se garantice la atención presencial en toda la red de consultorios médicos. “Estamos en un momento decisivo, hay recursos a través de los fondos europeos y tenemos que aprovechar esta última oportunidad para blindar los servicios públicos”, aseveró.

El secretario general negó, preguntado por este diario, que el PSOE de Castilla y León vaya a mostrar su disconformidad con la propuesta del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados de impulsar la telemedicina en el ámbito rural. “Primero debe llegar la fibra óptica, pero impulsar la telemedicina no significa que sea incompatible con la atención presencial, es más, la atención presencial debe estar previamente garantiza. La atención presencial es vital en el acto médico, no hay garantía de la salud de los pacientes sin atención presencial. El PSOE aquí y allí, en el Congreso, el Senado y las Cortes de Castilla y León, defiende la atención presencial y la reapertura inmediata de todos los consultorios médicos de la red de Atención Primaria de Castilla y León”.

Añadió Tudanca que “la pretensión de la Junta de Castilla y León de desmantelar la sanidad rural es una constante desde hace más de una década”, cuando se pretendió cerrar las urgencias rurales en Zamora, algo que se paró, según el líder socialista “gracias también a la presión del PSOE y al pacto que se hizo entonces en la aprobación de la ordenación del territorio”. Recordó que la competencia de la Sanidad es autonómica y que es la Consejería de Sanidad la que tiene las competencias para abrir o cerrar consultorios médicos, para contratar más médicos y para poner en marcha un plan de fidelización de los profesionales sanitarios de Castilla y León.

Aun así, destacó lo que ha hecho el Gobierno de España “en el ámbito de las escasas competencias que aún mantiene en Sanidad”, como por ejemplo darle a Castilla y León en dos años 1.600 millones de euros adicionales de los fondos COVID para mejorar la atención sanitaria, recuperar la formación de MIR en varios hospitales de la comunidad a los que Rajoy había retirado la acreditación, e incrementar las plazas de formación MIR de las 6.500 que dejó Rajoy a las 8.100.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Zamora, Antidio Fagúndez añadió que “por mucho dinero que pueda venir de los fondos europeos, por mucho que podamos pedir del Gobierno de España, el principio básico para que la gente se quede en los pueblos es dotarlos de servicios públicos de calidad y especialmente sanidad. Nadie va a formar una familia o emprender en este territorio si no tiene la capacidad de que cuando esté enfermo él o sus hijos, ir al médico o tener una enfermera que les atienda”.

San Vitero incentivará a los sanitarios que trabajen en el municipio

El Ayuntamiento de San Vitero está dispuesto a incentivar al personal sanitario de su municipio, según anunciaba ayer su alcaldesa, la socialista Vanesa Mezquita Mezquita.

“La situación sanitaria marcada por la escasez de personal obliga a las administraciones a tomar medidas extraordinarias. Por ese motivo, desde el Ayuntamiento del municipio alistano de San Vitero se han propuesto, ante la ausencia de medidas de otras administraciones, incentivar de forma extraordinaria a su personal sanitario. Personal que cada semana recorre todos los pueblos del municipio”, afirmaba ayer la regidora.

La alcaldesa Vanesa Mezquita y su equipo de gobierno plantean esta medida excepcional con un doble objetivo. El primero es recompensar el trabajo que el personal sanitario lleva haciendo desde hace meses, acudiendo sin necesidad de solicitar cita previa, a todos los pueblos del municipio.

Por otro lado, se pretende que la medicina rural resulte más atractiva a los profesionales, valorando y compensando el esfuerzo que realizan por prestar una atención primaria de calidad en el mundo rural.

Por estos motivos, desde el Ayuntamiento se está buscando el encaje normativo para poder llevar a cabo una medida que redundará en una mejor cobertura sanitaria para el municipio.

Las condiciones laborales de los médicos en el ámbito rural son diferentes a las de aquellos que trabajan en centros de salud del ámbito urbano, al tener que desplazarse a distintas localidades para atender a los pacientes. Sin embargo, en la actualidad no se ofrece un incentivo para hacer más atractivos los destinos rurales.