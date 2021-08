Vecinos y emigrantes de Samir de los Caños solicitan a la Fiscalía de Zamora que abra diligencias sobre la comisión “por parte de la Junta de Castilla y León y la Consejería de Sanidad de la misma de un posible delito de omisión, consistente en no hacer lo que está ordenado por ley y posible delito de negligencia ya que las Administraciones Públicas tienen el deber de preservar y mantener la salud del paciente poniendo todos los medios a su alcance, no siendo así al no haber procedido a asignar un nuevo facultativo para cubrir la plaza que ha quedado vacante con la jubilación de la doctora”.

Así lo refleja el documento firmado por la práctica totalidad del pueblo en la concentración vecinal realizada en la tarde del pasado sábado coincidiendo con lo que un año normal habría sido el primer día de las fiestas patronales de San Juan Bautista. En dicho escrito se pide al fiscal jefe “una medida cautelar urgente consistente en apertura del consultorio médico” y la asignación de un nuevo facultativo por parte de la Junta.

Los vecinos de Samir de los Caños llevan desde antes de la pandemia sin recibir atención médica en el consultorio local. En concreto, este centro lleva sin atender pacientes desde julio de 2019 y la reciente jubilación de la doctora titular ha complicado aun más si cabe las cosas. “La situación en estos momentos se ha visto agravada por la jubilación de la doctora titular de la plaza y la falta de asignación de un nuevo facultativo por parte de la Junta de Castilla y León. Tal y como se nos ha informado, de ahora en adelante los vecinos y los visitantes que decidan pasar días en Samir dependerán del tiempo libre que los médicos del resto de consultorios de los pueblos de la comarca de Aliste tengan para atenderles”, denuncia el escrito reivindicativo.

En la zona de salud de Samir de los Caños también se incluyen otros dos pueblos pertenecientes al municipio: Moveros y Fornillos, junto a Ceadea (estos derivados a al consultorio de Rabanales).

La concentración celebrada en Samir contó con una elevada participación de vecinos, que portaban pancartas en las que se podían leer mensajes como “Aliste en la UCI”, “No me hagan elegir donde vivir”, “España vaciada, sanidad rural digna” o “El abandono sanitario no se cura con paracetamol”. La concentración finalizó con una sentada frente a la Casa Consistorial en cuya planta baja está ubicado el consultorio médico de Atención Primaria.

Según el documento dirigido a la Fiscalía de Zamora y rubricado por todos los asistentes, “debido al Estado de Alarma como consecuencia de la pandemia del Covid-19 se suspendieron las consultas presenciales en este municipio. Una vez acabado el Estado de Alarma deberían haberse restablecido las consultas presenciales. El caso es que en Samir de los Caños no se han estado realizando las citadas consultas, que han sido deriva al Centro de Salud de Aliste situado en Alcañices. Siendo uno de los pocos municipios de la comarca alistana que no ha tenido consultas en el consultorio”.

Los afectados afirman que se ven obligados a recorrer 15 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta hasta Alcañices en un tramo con alto riesgo de siniestralidad, con una elevada incidencia de accidentes, agravados por el paso de la fauna salvaje. Autoridades y vecinos de los trece municipios y 62 pueblos integrados en la Zona Básica de Salud de Aliste son unánimes a la hora de reclamar que las consultas médicas presenciales vuelvan ya a todos los consultorio médicos para garantizar una prestación sanitaria adecuada a las necesidades, necesaria, más aún teniendo encuentra que la mayor parte de la población pertenece a la tercera edad y en la mayoría de los casos carece de medios de transporte para desplazarse hasta Alcañices, aparte de la peligrosidad que ello supone. Vecinos de Fornillos de Aliste, Ceadea y Moveros, afectados por la misma situación que Samir de los Caños, se sumaban ayer con su apoyo a las reivindicaciones porque “ha llegado el momento de unirnos y actuar porque así no podemos seguir”.