No se puede aprisionar un huracán en una bolsa de supermercado, ni a Enrique Ventura Crespo (Zamora, 1950) en una entrevista periodística; y es que el viento desatado y el historiador zamorano necesitan espacio ilimitado para extenderse. Verso libre, ilustrado, vive en la habitación más soleada de la casa de la memoria. Será por ese afán de aprehenderlo todo y porque se ha enamorado de ese aroma a heliotropos rancios que desprenden los archivos, por eso debe ser que ha escrito “Pino y el linaje Cancelo, siglos XIV-XX”, un estudio exhaustivo, -aunque no por eso deja de ser delicioso-, de amplio calado, que le ha dado razones vitales a él y alcurnia al pueblo alistano. Le duele tanto Zamora que sueña con liberarla del cerco actual que la asfixia, el de la emigración, más opresor que el de Sancho II. Martillo pilón de los políticos al uso, está convencido de que muchas cosas cambiarían a mejor en la provincia si en las próximas elecciones los zamoranos votaran en blanco, como en “Ensayo de la Lucidez”, de Saramago. El futuro solo lo pueden repensar los jóvenes.

–Zamora, ¡ay Zamora!, más parece un hidalgo viejo, resequido, que una provincia con futuro.

–Es verdad. Miras al fondo y parece que esta provincia no tiene porvenir, no se ve. Es como si Zamora siguiera anclada en el Cerco, en la época de Sancho II y Arias Gonzalo. Ahora nos cerca la emigración. Seguimos teniendo miedo de esos Almanzores que andan por ahí. Los jóvenes se nos van a producir fuera. Los formamos, invertimos en ellos y se van a enriquecer otras tierras. Y no es culpa suya, es que no somos capaces de darles trabajo. Pero no todo está perdido…

–¿Qué podemos hacer?

–Nuestra obligación es aprovechar lo que la naturaleza nos da, transformar las materias primas, excelentes por cierto. Nuestro campo es parco en cantidad, pero da unos frutos exquisitos, vamos a transformarlos. Vamos a hacer de ellos nuestra seña de identidad, sujetemos a los jóvenes para que no se vayan, que ellos se hagan cargo de la comercialización, de llevar Zamora al mundo. Necesitamos un Amazon local, vender nuestra singularidad y nuestra calidad, que el mundo lo sepa.

–El mundo rural está dando las boqueadas.

–No, no. Si Zamora tiene una posibilidad de redención esta pasa por el ámbito rural. Pero tenemos que rebelarnos y pedir lo que es nuestro y lo que aportamos a la sociedad.

–Pero si nos estamos quedando sin gente…

–No todo está perdido, hay que revertir la situación, es preciso desarmar ese plan premeditado que pretende despoblar el mundo rural

–¿O sea que usted cree que alguien está interesado en dejar vacío el interior de España, salvo Madrid?

–Sí, hay una estrategia impulsada por un frente coral, desde el que empujan los poderes fácticos, los políticos, las instituciones en general. Al potenciar las ciudades están debilitando al resto del territorio, si tú tiras de la manta hacia ti, dejas al otro a la intemperie. ¿Por qué aquí no se ha instalado una gran empresa como la Seat, por ejemplo? De un plumazo se hubiera acabado la despoblación.

–Lo que ocurre es que aquí somos incapaces de contrarrestar ese tirón de la manta, el ámbito urbano tiene más fuerza, está imponiendo sus valores.

–Los jóvenes tienen la responsabilidad de romper los moldes que nos están imponiendo. No vale lo que Eneas dijo a los troyanos, la salvación no está en asumir que no hay salvación; la hay, pero hay que rebelarse, ser reivindicativos, creernos que tenemos futuro, transformar nuestra riqueza, también la forestal. Y dar un toque de atención al mundo, por ejemplo votar en blanco en las próximas elecciones como ya planteó Saramago en su “Ensayo de la Lucidez”, todo cambiaría en un día, un pequeño gesto sería suficiente. Vendrían de todos los sitios a analizar la situación.

–¿Qué deseo oculto pretende desenterrar con su exhaustivo libro sobre la historia y los afanes de Pino y los Cancelo, apellido que usted también luce en cuarto lugar?

–Sacar del olvido la vida de un pueblo que ha sobrevivido a mil avatares. Es un ejemplo más en la provincia. He navegado por encima de la vida de mis antepasados y buceado para revivir sus sentimientos. Ha sido una catarsis al revés, he bebido en el pasado para entender el presente… Es como si hubiera llenado un vacío emocional. La historia no son los reyes, es mucho más, es la gente, la que ama y sufre; la que se muere sin cronistas oficiales.

–¿Son los Cancelo un tronco familiar singular, un árbol de frutos excepcionales? ¿Es Pino un municipio con valores propios? Desde luego han logrado algo que resulta difícil en estos tiempos, alguien que les escriba.

–De alguna manera tanto el apellido como el pueblo desprenden un halo especial. Los Cancelo llegan de Orense. Los primeros, a Palacios de Sanabria en 1690. Poco después, en 1727, se establecen en Fonfría y en 1731 llegan a Pino, donde dejan su impronta en la vida de la localidad. Sí que tienen algo de extraordinario. Muchos de ellos son barqueros. Las mujeres tienen vida propia en una época difícil, son muy tenaces, siempre un paso por delante…

–Ir hace años por delante de los demás tenía sus riesgos, ¿no?

–Claro, claro. Eran mujeres muy orgullosas, muy valientes. Criaban a sus hijos, a veces de varios hombres, ellas solas. Vivieron tiempos difíciles, de ausencias. Los archivos constatan que había muchos hijos naturales, los llamaban “hijos zorros”.

–Su libro tiene un sentido enciclopédico, abarca todo.

–He intentado comprimir la historia de este pueblo, que dependió durante muchos años de la Archidiócesis de Santiago. Su pasado ya es visible en la época de la dominación romana de la península. Fernández Duro ya habló de la existencia de Vicus Aquarum, una de las mansiones romanas de la tercera vía; la ubica junto a la actual villa de Pino. Está constatada la presencia de Roma, han aparecido muchos restos arqueológicos diseminados por la zona. Y está el yacimiento del Picón. La barca fue muy importante como medio de comunicación.

–¿Y lo de Pino del Oro?

–El apellido es reciente, se acordó en 2002 y hace referencia a la existencia de ese metal en la zona; de la explotación de las minas de estaño sí que tenemos referencia…

–Su ensayo se recrea en algunos elementos emblemáticos de la villa, ¿por qué?

–Intento destacar aquello que de alguna forma ha marcado la historia del pueblo. Por ejemplo la barca que servía para cruzar el Duero o la ermita de San Esteban. Su devenir ha estado ligado de forma directa al de los Cancelo. También destaco el papel de la emigración y el afán viajero de esta saga familiar. No me olvido del beato Pedro Martínez Ramos, vinculado a Pino, ni de los “Cancelos héroes” que prestaron servicios de armas, sobre todo en Cuba y Filipinas. Mención especial ocupan en el libro los galocheros que, llegados de fuera, vivían en el pueblo entre noviembre y abril y cumplieron una función impagable; además de fabricar calzado y otros útiles, enseñaron a los niños a leer y a escribir. En Pino hubo muy pocos analfabetos.

–¿Cree que su obra tiene interés más allá de los vecinos de Pino?

–Entiendo que sí. Lo grande siempre nace de lo pequeño. Los historiadores tienen una montaña de datos en este venero, donde se mezclan numerosos árboles genealógicos con fotografías inéditas. Le he dado también mucha importancia a las anécdotas y a las informaciones curiosas sobre el pueblo, buscando atraer el interés de cualquier lector que se acerque al libro.

–¿Necesita quien rastrea en los caminos del pasado tener ese espíritu que se le supone a los investigadores policiales?

–Un poco sí. Hay, a veces, que ir atando cabos para llegar a conclusiones lógicas. Por ejemplo, sondeando en los archivos me encontré con el asesinato, en 1877, de Marcelina Cancelo Gallardo, viuda. También, en el Boletín de la Provincia de diez años más tarde, identifiqué una requisitoria del juez de Alcañices en la que pedía la detención de dos individuos, un quinquillero y un ebanista, implicados en el asesinato. No sé si llegaron a ser arrestados.

–¿De qué se han muerto los vecinos de Pino?

–Han tenido que soportar plagas de viruela y lepra que han producido muertes muy dolorosas. También de escrófula, de tuberculosis, cáncer, erisipela, tisis… y hasta he localizado una muerte por hemorroides. Pino llegó a tener más de medio millar de almas, ahora poco más de 180. Fueron muy habituales los matrimonios con portugueses y portuguesas.

–Si tuviera que destacar un elemento que defina mejor que ninguno la villa de Pino, ¿cuál sería?

–Sin duda la barca, o las barcas porque llegaron a estar activas dos a la vez y llegaron a salvar crecidas de hasta 30 metros. El paso del Duero hizo posible la comunicación entre Aliste y Sayago. Se produjeron varios accidentes y hubo numerosos muertos por ahogamiento. El servicio desapareció con la apertura, en 1914, del Puente de Requejo, impulsado por Federico Requejo Avedillo, una gran obra, que tuvo un primer defensor en Práxedes Mateo Sagasta.

–Un libro de estas características (más de 450 páginas, bien pensadas y amartilladas) no es fácil de parir, ¿cuánto tiempo ha dedicado a forjar este ensayo?

–Mucho. Pero de verdad ha merecido la pena. Estoy muy satisfecho. He visitado muchos archivos y agradezco la colaboración recibida. Valga un nombre para reconocerla: Fernando Ruiz González, cura ecónomo de Pino y párroco de Fonfría.