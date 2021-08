Carbajales de Alba paseó ayer por Zamora su tradición más pura, los vistosos bordados carbajalinos, como un símbolo de las raíces y un patrimonio material e inmaterial que una parte de la Tierra de Alba ve amenazado por la implantación de una granja industrial porcina. “Somos un pueblo antiguo, con raigambre, tenemos historia y no queremos que nos sepulten en purines unas multinacionales cárnicas que se creen que estamos vaciados y quieren utilizar nuestro territorio para llenarnos de basura”. Lo denunciaba Marisol Gómez, portavoz de la Plataforma ciudadana creada para luchar contra la granja de 3.090 cerdos que prevé instalarse en Carbajales.

Tras varias protestas y actos informativos por la comarca, ayer los carbajalinos “tomaban” el centro neurálgico de Zamora para hacer oír su voz, en forma de proclamas y también cánticos que no pasaron desapercibidos a lo largo de una calle Santa Clara muy concurrida.

“Fuera granjas” o “Esta licencia es ilegal” proclamaban insistentemente manifestantes de toda condición, mayores y pequeños. “No estamos vaciados, estamos los que vivimos allí, los que se jubilan y se van al pueblo, los ganaderos que continúan con su ganadería extensiva, la agricultura, la gente que vive fuera y vuelve los fines de semana. Es el tipo de vida, así son los pueblos ahora y no queremos que nos los arrebaten. No queremos que nuestros hijos, cuando vienen a pasar el fin de semana, no puedan venir a su pueblo porque está apestado de olores y purines”.

Más allá del impacto que pueda generar la macrogranja, la Plataforma Tierra de Alba pide la revocación de la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Carbajales de Alba porque “es ilegal, incumple las ordenanzas municipales y no lo vamos a consentir” advirtió Marisol Gómez. La portavoz confirmó que la obra “está paralizada porque no pueden pasar por caminos de concentración camiones de más de 16 toneladas. Ya advertimos al alcalde que no podía dar licencia porque en esa ubicación la granja no tenía paso”.

Los vecinos están convencidos de que la granja porcina “no va a salir adelante porque se están vulnerando todas las leyes y ordenanzas. Nos está costando mucho trabajo a la gente de Tierra de Alba pero conseguiremos parar esto porque es una ilegalidad detrás de otra” sentenció Gómez.

La plataforma ciudadana exhibía su fortaleza en Zamora con una concurrida protesta que trasladó su malestar a la Junta de Castilla y León, la Subdelegación del Gobierno y la Diputación Provincial, las tres administraciones que desde sus competencias pueden poner cotos a estos proyectos. “Nos tenemos que esto es el principio, si no actuamos pasará como en Los Valles y otras zonas, que empiezan con una y al final es una invasión”.

Carbajales de Alba quiere segur haciendo gala de una cultura y unas tradiciones, cuya pervivencia ven incompatible con “industrias altamente contaminantes que no generan riqueza ni puestos de trabajo. Expulsan a la gente porque solo trae miseria” proclamaron por las calles de Zamora.