Ni el diseño del proyecto es definitivo ni es “demasiado tarde” para hablar sobre el gran parque eólico de Sayago proyectado en los municipios de Almeida, Bermillo y Muga. “A diferencia de otras compañías que trabajan desde los despachos, nosotros queremos hacerlo desde el territorio. Somos conscientes de que el proyecto genera un impacto y muchas dudas, por eso estamos aquí”. Es el mensaje que transmitían ayer representantes de la empresa promotora, la belga Windvision, y de la constructora Cenerga, que respondieron a la invitación del Ayuntamiento de Fermoselle para participar en el ciclo de conferencias de verano.

La villa sayaguesa era el escenario de un vibrante e inédito debate que sentaba en una mesa a promotores y detractores del parque eólico, éstos últimos representados por la plataforma “Otra vez no en Sayago”, “Viriatos” y “Ecologistas en Acción”. Faltaba la tercera y fundamental “pata”, los alcaldes de los tres municipios donde se proyectan los molinos. Una ausencia notoria y sonada, también cuestionada en diversos momentos del debate. Los alcaldes de Bermillo, Almeida y Muga rehusaron la invitación de los organizadores.

En su ausencia, Jesús Nuñez (Cenerga), Simon Neerinckx y Jean-Michel Durand (Windvision) tuvieron que asumir la nada fácil responsabilidad de dar respuesta a las cuantiosas dudas que genera el proyecto, cuando no abiertas críticas a una iniciativa que “acaba con un modelo de desarrollo sostenible que ha costado mucho tiempo y muchos millones establecer. Esto es una aberración” sentenció Víctor Casas, biólogo y empresario de turismo rural, arrancando los aplausos del público congregado en la Plaza Mayor de Fermoselle. “Afecta al paisaje, al impacto visual, el ruido de los molinos. Es ridículo que estemos aquí hablando de esto, no lo puedo entender”.

Un cuestionamiento del modelo sostenible que rechazó Jesús Nuñez. “Hasta ahora hemos llevado a cabo un estudio de impacto ambiental que lleva 21 meses, desde febrero de 2019, el diseño todavía no es definitivo y nos hemos acercado a los colectivos locales, no nos escondemos. Windvision no trata de ver alrededor de la energía un proyecto industrial sino de integrarlo en la comunidad”. Precisó que “el marco regulatorio determinará la viabilidad o no medioambiental del proyecto”. Y ante las dudas sobre el impacto del mismo, aseguró que “se respetan las distancias legalmente exigidas y más con respecto a las viviendas y se aprovechan hasta el 70% de los caminos existentes. Aunque está en una fase bastante temprana de desarrollo, está prevista la conexión a una subestación en el área de Sayago para evitar impactos de líneas”.

En respuesta a tal planteamiento Cristina Zelich, concejal “independiente” por el PSOE en Bermillo y presidenta de Ecologistas en Acción de Zamora desplegó una catarata de datos demostrativos del alcance del impacto.

“Si cogemos solo el parque eólico de Bermillo entre Piñuel, Torrefrades y Gáname vemos que se van a hacer viales que tendrán una longitud de 6.312 metros por una anchura de seis metros, lo que equivale a 37.870 metros cuadrados. Si hablamos de la base de la zapata de cada aerogenerador, el diámetro es de 22 metros. Y la plataforma de montaje de cada medirá 40x50 metros, es decir, casi 26.000 metros cuadrados”.

Jesús Nuñez replicó que el impacto “no llega al 2% del suelo” porque la plataforma sirve para dar soporte al espacio necesario para que la grúa se despliegue y una vez que termine el montaje del aerogenerador esa zona se restaura. “Los robles los cogéis y luego los colocáis” espetó alguien del público con evidente enfado. “Los robles son otro debate, estamos hablando de la tierra” respondió el representante de la empresa de ingeniería.

“El único terreno ocupado son las cimentaciones de los parques, y respecto a los caminos, en nuestro ánimo está utilizar los ya existentes y se nos han pedido que se refuercen porque serán utilizados en el futuro” incidió.

A petición de los asistentes, Nuñez concretó que el parque eólico, integrado por 66 generadores con una altura total de 245 metros, generará durante su construcción a lo largo de dos años “entre 200 y 300 puestos de trabajo directos”. Y al término de las obras se prevén 20 empleos para el mantenimiento de la instalación. “De gente de la zona?” preguntó alguien. “Si es posible, al cien por cien”.

“No es tarde para hablar con la gente. En este tipo de proyectos la tramitación administrativa obliga a un proceso de competencia que conlleva al menos un año de medición y al menos una memoria medioambiental básica. Ese proceso de competencia lo comenzamos en 2019 y a día de hoy no está finalizado. Por eso, insisto, eso de que es tarde para hablar está lejos de la realidad, de hecho la tramitación administrativa de los parques no comenzará hasta septiembre u octubre” apuntó Jesús Núñez.

Pero para los detractores no es negociable la obra, toda vez que ven en este megaparque eólico una “agresión total” al modelo de desarrollo sostenible de Sayago y no hará más que agravar el problema de despoblación en la Zamora vaciada. “Es tarde para el propósito de colaborar con productores locales y vecinos, la gente no tenía ni idea y ahora se está enterando de lo que nos viene encima. Los ayuntamientos, en su línea de compromiso con la sociedad, siguen sin atender a sus vecinos” cuestionó Delfín Martín, de la plataforma Otra vez no en Sayago. “El modelo es claro, sacar la energía de las zonas rurales y naturales para alimentar el desarrollo de ciudades y núcleos industriales” expuso Delfín Martín arropado por los aplausos de un público mayoritariamente contrario a la instalación energética en la comarca de Sayago.

Entre las intervenciones del público, la de Florentino Pérez, párroco varios pueblos donde se implantará el parque. Elogió la “valentía” de los representantes del proyecto por “dar la cara” y se interesó por los proyectos posibles para promocionar la zona. “¿En qué se va a invertir ese dinero que va a reportar a los pueblos?”. Pero allí no estaban los alcaldes para responder a la pregunta. “No nos dejemos llevar solo por la cuestión económica, hay una ecología cultural en peligro de extinción que debemos cuidar”.

Marcos Alonso, de la plataforma “Viriatos”, abrió el melón de las multinacionales que están detrás de los grandes proyectos energéticos. En este caso BlackRock, “uno de los cuatro fondos de inversión más importantes del mundo. Tengamos una visión de lo que nos viene a los territorios” advirtió. Núñez rechazó tales insinuaciones asegurando que Windvision “es una plataforma independiente que cree en el proyecto de una manera integrada, teniendo siempre presente el territorio, más allá de cuestiones corporativas”.

Otra intervención cuestionó el canon a los ayuntamientos. “Pagan migajas” apuntó una interviniente. Y en esa línea, el alcalde de Roelos, entre el público al igual que el de Fermoselle, quiso saber “dónde se va a generar el valor añadido”. A ese cuestionamiento Núñez aseguró que “las sedes fiscales están en los tres ayuntamientos donde se instalará el parque”.

Ana Morillo, de la plataforma “Viriatos” reprochó a los promotores belgas que hayan venido a Sayago pensando que “somos territorios pobres, despoblados, baratos; han venido con el fajo de billetes , pero aquí hay muchos Viriatos dispuestos a defender su tierra”.

En descargo de todos los promotores insistieron en la complicidad con las empresas y los habitantes del territorio a través del desarrollo de “proyectos anexos, que llegarán una vez que empecemos la tramitación administrativa”. Jesús Núñez avanzó que se financiarán proyectos de desarrollo, “hay uno en concreto muy relevante con el que empezaremos a trabajar ya para facilitar la independencia energética y reducir el coste de la electricidad a los ayuntamientos”.

Promesas y compromisos que no se quieren dejar en el aire. Por ello Núñez emplazó públicamente a todos los presentes en la Plaza Mayor de Fermoselle a repetir la reunión “dentro de un año, y valoramos lo que se ha avanzado”.