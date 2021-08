Los vecinos de Vime de Sanabria llevan 6 días sin agua potable en sus casas por las concentraciones de manganeso y antimonio. Una avería en pozo de sondeo que nutre el depósito, situado en el paraje de Los Gargallones, ha obligado al Ayuntamiento de Palacios de Sanabria a conectar agua de otra toma procedente de una captación realizada hace un año.

El retraso en la reparación de la avería tiene muy molestos a los vecinos de este pequeño pueblo, que tras casi una semana ya se debía haber solucionado. “Todos los veranos sin agua porque el Ayuntamiento no lo estima oportuno, es muy fácil. Siempre igual” señalaba una de las residentes.

El agua de esta captación no es potable como advierte un bando municipal. Solo se puede usar para lavar y ducharse pero no para cocinar o beber, como también recoge el comunicado de la Alcaldía.

Los vecinos de Vime de Sanabria se abastecen de agua de pozos que están analizadas u oportunamente se han encargado de analizar en estos días. Dadas las características del terreno suelen ser aguas que tienen a ferruginosas. Para los que tienen pozo las opciones son agua envasada o de la Fuente del Reguero.

Manantiales secos

El concejal que reside en Vime, Ángel Cid Lázaro, que el agua que entraba al abastecimiento procedía de manantiales pero que se han ido secando. La nueva captación tomada hace un año ha dado concentraciones de manganeso y antimonio.

El grupo municipal Ahora Palacios, Remesal y Vime, al que pertenece Cid, ha solicitado verbalmente en las sesiones y por escrito, en dos ocasiones, el arreglo de esta fuente precisamente para paliar los reiterados problemas de suministro en verano.

Una parte del agua del manantial que alimenta la fuente se pierde por falta de cuidado y limpieza. La fuente de El Reguero se arregló por prestación personal hacia el año 1962. El agua de manantial afloraba entre dos piedras y se canalizó hacia una estructura de fuente de dos caños con salida a dos lavaderos vecinales.

Como parte del mantenimiento se levantaban las piedras para retirar sedimentos y vegetación que iba cerrando el manantial y garantizar así un caño de agua de mayor caudal. La totalidad de las fuentes del pueblo “están todas secas” lamenta el concejal sanabrés. La única que queda es está para todo el pueblo.

Otra de las vecinas residente en la Plaza de Vime de Sanabria afirma que “no me atrevo ni a darle agua a los perros, no sea que alguno se me ponga malo encima”. Y el agua embotellada no es de las preferencias de los residentes si hay agua de manantial.