A comienzos de junio la presa de Ricobayo embalsaba 667 hectómetros cúbicos de agua (el 58% de su capacidad), y el 3 de agosto solo 130 hectómetros (11%). En menos de dos meses Iberdrola turbinó casi la mitad de todo el agua que cabe en el embalse del Esla, algo que ha indignado a los municipios ribereños, que se veían obligados a abortar la temporada de baño y deportes acuáticos al inicio del verano. Esto se producía mientras el precio del megavatio marcaba récords históricos. La Diputación de Zamora, controlada por el Partido Popular, ha acusado a la hidroeléctrica de “irresponsable” y de “practicar la usura”, y ayer la propia vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera (PSOE), calificaba de “escandaloso” el vaciado del embalse. Por primera vez, alguien de la empresa –el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo Calleja– pone cara y voz a la eléctrica para explicar sus razones para vaciar el embalse del Esla en esta época del año.

–¿Por qué han vaciado el embalse de Ricobayo?

–Ricobayo no se ha vaciado, sino que está cumpliendo con su función en el momento más necesario: producir energía para el suministro de la demanda y desplazar, junto a otras fuentes de generación eléctrica competitivas, a las tecnologías más caras en la conformación del precio de la electricidad. Todos los embalses, y en especial los de regulación como es el caso del embalse de Ricobayo, son importantes reservas de energía, que se encuentran a disposición del sistema eléctrico. A través del mercado, se utilizan cuando más aportan al sistema y más se necesitan, bien porque no hay disposición suficiente de otras fuentes de generación o porque sustituyen a otras más caras. Y siempre atendiendo a su carácter limitado.

–¿Estaba previsto hacerlo desde febrero, cuando se llenó el embalse por completo, o surgió la necesidad en junio con la subida del gas?

–Las necesidades del sistema dependen de numerosas variables, desde la demanda hasta las lluvias, que determinan la cantidad de recurso hidroeléctrico del que se dispone; o la evolución de los precios de los combustibles y los derechos de emisión de CO2. Las variables meteorológicas son difíciles de predecir: lluvias, que determinan la cantidad de recurso hidroeléctrico del que se dispone; y temperaturas, que condicionan fuertemente la demanda eléctrica. Por ejemplo, febrero este año ha sido el más lluvioso de todos los meses febreros registrados en los últimos 30 años y, sin embargo, apenas dos meses después, esta primavera ha sido una de las más secas tomando como referencia el mismo periodo. Lo mismo ocurre con los precios internacionales de las materias primas. Existen previsiones de la evolución de los precios del gas, pero los que se están registrando son más del doble de lo que el mercado esperaba hace unos meses. Estos niveles, junto al incremento del precio de los derechos de emisión del CO2, por encima también de los precios estimados por el mercado para estos años, están determinando los altos precios de la electricidad en el mercado mayorista en estos últimos meses. Con estas circunstancias, el sistema está demandando de forma más intensa la producción de electricidad de las tecnologías más competitivas, entre las que se encuentra la hidroeléctrica, que además es regulable.

–¿Qué papel juega la hidroeléctrica para limitar supuestamente la escalada del precio de la electricidad? Familias y empresas están recibiendo los recibos de la luz más caros de la historia.

–En Europa, como en España, es el mercado el que determina cuáles son las tecnologías que producen electricidad para satisfacer a la demanda. Las centrales hidroeléctricas cuentan con un recurso limitado, ya que la cantidad de agua almacenada en los embalses no es infinita y, por ello, es necesario utilizarla en aquellos momentos en los que su uso es más necesario para el sistema eléctrico. En estos momentos, la producción hidroeléctrica, junto con otras tecnologías, está contribuyendo a evitar que otras fuentes de generación más caras entren en operación y marquen los precios del mercado mayorista. Sin embargo, el precio de este coste de la energía es solo una parte del de la factura de la luz; representa un 27% de la factura de los consumidores residenciales. Los costes no relacionados con el suministro [impuestos, recargos y otros] suponen casi el 60% de la factura. Sólo los impuestos representan en el entorno del 33% de la factura de la luz. Y hay que tener en cuenta otra circunstancia muy relevante. El precio del mercado mayorista de la electricidad solo afecta directamente a aquellos consumidores que no tienen acordado un precio fijo, si no que cuenten con una tarifa regulada. Hablamos del 10% del consumo eléctrico. Esta tarifa regulada o PVPC es única en España: somos el único país en el que los precios para algunos hogares están sujetos a la volatilidad diaria de los precios del mercado mayorista.

–De momento, en la factura no se ha notado...

–Si no dispusiéramos de la energía hidráulica, junto a otras renovables competitivas, se emplearía más gas en el sistema español, el precio del gas seguiría subiendo y el de la electricidad también. El techo no sé dónde estaría.

–¿Qué explica esa subida exagerada del gas?

–Son cuestiones geopolíticas y de los mercados difíciles de prever, hace seis meses nadie podía planificar esto. En España estamos más atados a los gases africanos que a los rusos, pero el origen parece ser que está en la gran demanda de China.

–Otros embalses gestionados por Iberdrola permanecen llenos (Villalcampo al 92%, Castro al 88%, Almendra al 74%, Aldeadávila al 96%, Saucelle al 98%). ¿Por qué Ricobayo no, y qué significa que tenga calificación de “embalse regulador”?

–Cada embalse tiene un régimen y unos límites de funcionamiento diferentes. Las comparaciones son, por lo tanto, difíciles. Ricobayo forma parte de los denominados embalses de regulación anual que, en un año típico, se llena con las lluvias para posteriormente generar energía en la época seca, siempre que se demande y cuando es más útil para el sistema. Ningún otro de los embalses del eje del Duero tiene capacidad de regulación. Los porcentajes en ocasiones no muestran la realidad: Ricobayo, con el nivel actual, tiene más volumen de agua embalsada que Aldedávila y supera lo almacenado por los otros dos embalses zamoranos del Duero juntos, Villalcampo y Castro.

–Los municipios ribereños proponen eliminar la condición de “embalse regulador” de Ricobayo, y exigir caudales mínimos durante el verano.

–La regulación de caudales es una de las funciones de los embalses: reducir las puntas de las grandes avenidas en épocas lluviosas y garantizar caudales mínimos, circulando por los ríos durante las épocas estivales es una de sus funciones. En este sentido, creemos que eliminar esa función agravaría las consecuencias de los vertidos y el rigor de las sequías aguas abajo de este embalse, todo ello con independencia de variables energéticas y de producción de electricidad.

–Almendra, explotado por Iberdrola, también es un embalse regulador pero sigue por encima del 70%, y Ricobayo solo al 11%, ¿a qué se debe?

–La central de Villarino ha estado en obras de mantenimiento muy profundas, ha estado parada mucho tiempo, pero es posible que en fechas próximas baje algo el nivel de Almendra porque la central de Villarino ya comenzó a trabajar.

–¿Han comunicado estos movimientos del embalse del Esla a la Confederación Hidrográfica del Duero?

–La explotación de los embalses, conforme a las necesidades del sistema, se realiza siempre de forma transparente y en contacto con las autoridades competentes. La Confederación Hidrográfica registra de todos los embalses de Iberdrola información en tiempo real de diferentes parámetros operativos. Algunos relacionados con calidad del agua y otros con las variables de operación, entre ellas el nivel de embalse. Su contribución y análisis está siendo clave, porque la producción hidroeléctrica es un uso que debe de estar coordinado. La gestión de Ricobayo, y esto es importante, está atendiendo también a la única concesión de abastecimiento de la que hemos sido informados, como es el caso de Muelas del Pan, con cuyo alcalde estamos en permanente contacto y coordinación.

–¿Cuántos años el embalse de Ricobayo estaba al 12% de su capacidad al terminar julio?

–En embalses como Ricobayo es habitual el descenso de reservas en la época estival, cuando coincide que el sistema demanda producción hidroeléctrica y hay escasas aportaciones. Creo que seguro, la mayor conciencia social con la situación del mercado energético está teniendo un impacto en esta mayor sensibilización en una foto de una infraestructura en un momento en el tiempo, que como ya le he explicado, es estrictamente habitual y ordinario. Somos conscientes del contexto y sensibles con respecto al entorno, pero la explotación se está realizando dentro de los rangos establecidos y con normalidad. En muchas ocasiones se han registrado cotas similares e incluso inferiores; hasta en ocho en los últimos 25 años. En el período que preguntas, sin ir más lejos, en 2017 los niveles de agua en julio y agosto fueron muy similares a los actuales.

–Pero 2017 fue uno de los años más secos en lo que va de siglo, 2021, no.

–La ecuación tiene muchas variables, la demanda eléctrica, las circunstancias del mercado y las circunstancias climatológicas, la llegada de agua es solo una de ellas. Si no llueve, el embalse parte desde un punto más bajo y como hay que mantener unos niveles mínimos de agua, dejas de producir electricidad antes, o no produces.

–¿Se ha alcanzado ya la cota mínima de Ricobayo?

–El nivel mínimo que consta en las normas de explotación aprobadas es de 641 metros sobre el nivel del mar. En 2021, apenas se ha descendido unos centímetros de la cota 645.

–¿Entonces podrían seguir produciendo energía en la central de Ricobayo?

–No, porque ahora mismo la prioridad absoluta es garantizar que Muelas del Pan tenga agua, porque tienen una concesión de abastecimiento, la única informada en el embalse del Esla, y no se hará nada que pueda afectar a esa toma de agua.

–¿Han tenido en cuenta el impacto sobre el medio ambiente antes de vaciar el embalse? ¿Qué medidas han tomado para minimizarlo y para garantizar la supervivencia de la fauna piscícola?

–La explotación de los embalses se realiza siguiendo todos los condicionantes medioambientales establecidos. La monitorización de los parámetros de calidad de agua es permanente en todas las épocas del año y, aun así, en los últimos meses se han reforzado los controles de calidad. No ha sido necesaria ninguna medida extraordinaria al no haberse detectado ningún parámetro que presente valores fuera de lo habitual.

–¿Qué sucederá si el 2021 y 2022 traen un invierno de sequía?

–El embalse de Ricobayo requiere menos de 900 millones de metros cúbicos de agua para volver a su nivel máximo y, siendo la aportación media del río Esla de casi 3.600 millones de metros cúbicos de agua al año, es probable que el embalse recupere niveles altos en cuanto comiencen las lluvias. Así ha sido siempre en los últimos 50 años.

–Durante la polémica surgida en Zamora se ha llegado a hablar de la “desertización” de la zona ¿Se ha hecho algo para evitar la posible degradación del suelo?

–No cabe aplicar el concepto de desertización. Los registros históricos constatan que antes de que finalice el invierno, todos los terrenos que ahora están sin agua volverán a estar inundados.

–También se ha cuestionado la vigencia del contrato de explotación. Saltos del Duero tenía la adjudicación de Ricobayo I para 75 años, a partir de 1935, en los 90 construyeron Ricobayo II, ¿hasta qué año tiene Iberdrola los derechos de explotación de la presa?

Te puede interesar: Comarcas Los pueblos del Esla despliegan pancartas contra Iberdrola y se plantean movilizaciones

–La concesión de explotación de Ricobayo continua vigente y la operamos en los términos establecidos.

TODO SOBRE EL EMBALSE DE RICOBAYO