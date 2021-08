El Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Zamora, Eduardo Folgado, solicitará toda la documentación relativa al proyecto de obras de reparación y seguridad del actual puente sobre la vía del ferrocarril en la carretera ZA-P-1405 entre La Hiniesta y Andavías, tras lo daños producidos en el accidente hace 14 meses, el 2 de Junio de 2020, por un valor de 300.000 euros, anunciado públicamente por el vicepresidente y delegado de Obras con fecha 11 de Agosto de 2021.

En el mismo sentido Folgado solicitará todos los documentos e informes en relación a la licitación de la redacción del proyecto de nuevo puente sobre la vía del ferrocarril en la carretera ZA-P-1405 entre La Hiniesta y Andavías por un valor de 36.000 euros, anunciado por Barrios en la misma fecha del 11 de Agosto de 2021.

Y lo hace el PSOE de Zamora y de Andavías denunciando que “Barrios ha tardado 14 meses en licitar la redacción del futuro puente y la reparación del viaducto tras el accidente del 2 de Junio de 2020, y poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos de Tierra del Pan, Aliste y Alba”.

El Portavoz del PSOE Eduardo Folgado califica de “temeraria y negligente” la gestión de PPCs en la Diputación: “Además de tardar 14 meses en Barrios y Requejo muevan un solo dedo, ahora hay que esperar la toda la tramitación de redacción de proyecto y de contratación de las obras de reparación sobre un puente que no tiene ni proyecto ni presupuesto”.

“Las denuncias de las concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Andavías, Laura Gago y Helena Mateos, han puesto en evidencia a Barrios, a Requejo e Iglesias que han estado 14 meses engañando a los vecinos de Tierra del Pan, Alba y Aliste y ahora quieren aparentar que tienen mucha prisa, la que no han tenido durante todo este tiempo”.

“Mientras Barrios sigue con su campaña de imagen para competir con Requejo en fotos y publicidad pagada con dinero público los vecinos que transitan por la ZA-P-1405 siguen arriesgando su vida por la incompetencia y negligencia del equipo de Gobierno de la Diputación” añade Folgado.

El PSOE también pedirá explicaciones a Barrios y a Requejo por la externalización de la redacción de los proyectos de obra “menospreciando la capacidad de los técnicos de la Diputación Provincial de Zamora.

Tras el pasado accidente mortal el 2 de junio de 2020 ocurrido en el punto kilométrico 8 de la carretera de la Diputación Provincial ZA-P1405 las concejalas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Andavías y el Portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Zamora, denunciaron el pasado 19 de Noviembre de 2020 y posteriormente la inacción de la Diputación Provincial de Zamora al constatar que desde el mes de junio 2020 no se había tomado ninguna medida para la reparación del viaducto tras el accidente mortal más allá de la instalación de un semáforo de prioridad de circulación en ambos sentidos y el vallado de la zona con una protección mínima de conos y barreras “new jerseys” de material plástico.

Con fecha 2 de agosto de 2021, 14 meses desde que el 2 de Junio de 2020 se produjo el fatal accidente mortal en el viaducto sobre el AVE entre Andavías y La Hiniesta, los representantes del PSOE volvían a denunciar que la Diputación no haya resuelto un problema que genera a diario multitud de situaciones de riesgo para los vecinos del as comarcas de Tierra del Pan, Aliste y Alba que circulan por esta carretera.

El PSOE, tanto desde el Ayuntamiento de Andavías como desde la Diputación Provincial, ha incidido en que el Área de Obras provincial no solo no ha resuelto el problema de seguridad en el tráfico, sino que incluso llegó a retirar los semáforos que no funcionaban, encendiéndose simultáneamente los mismos colores, lo que a diario generaba otra multitud de riesgos de accidente, semáforos que ha vuelto a instalar tras la denuncia de las Concejalas del PSOE en el Ayuntamiento de Andavías haciéndose eco del clamor vecinal