El miércoles 18 de agosto a las 11 de la mañana, el Ayuntamiento de Fermoselle acoge un debate sobre el macro proyecto eólico (66 aerogeneradores) que se pretenden instalar en tres municipios de la comarca: Bermillo, Almeida y Muga de Sayago. Representantes de la empresa promotora (Windvision) estarán presentes anunciando su proyecto de energía renovable, frente a los miembros de la plataforma “Otra vez no en Sayago”, quienes no aprueban el parque eólico en el entorno de Sayago ya que pertenece a una Reserva de la Biosfera. Por otro lado, los alcaldes de los tres municipios están invitados y aún no han confirmado su presencia.

Para los alcaldes mantienen que “supondrá un aumento económico importante para los municipios con los cánones que se deben pagar por cada molino”, pero la Plataforma argumenta que “sin el turismo que despierta el paisaje de Sayago, la despoblación será una realidad”, y la especulación con los precios de los montes, es otro de los motivos para intentar para el proyecto eólico.

La conferencia está dentro del programa cultural que Fermoselle realiza durante el mes de agosto. Se enmarca aquí, el II Encuentro Hispano- Luso “Sabores de Arribes” del día 16, en el entorno de la Casa del Parque donde se ubicarán los diferentes expositores y se realizarán las actividades previstas para la jornada desde las 9:30 de la mañana, con una clase de yoga hasta las 23 horas con una sesión de cine de verano, para finalizar.