La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) asegura haber obtenido el compromiso de Iberdrola de no reducir más la cota de agua en el embalse de Ricobayo. El organismo de cuenca ha comprobado que los abastecimientos de agua en la zona "están asegurados y ha obtenido el compromiso de Iberdrola de no reducir más la cota de agua del embalse, un logro que va más allá de las obligaciones legales de la compañía", precisa la Confederación. Asimismo, la CHD ha supervisado la explotación del embalse y "ha vigilado y vigila en todo momento el cumplimiento de los términos de la concesión de Ricobayo por parte de Iberdrola".

Al haber bajado Iberdrola significativamente el volumen de agua embalsada, no se han podido desarrollar estas semanas actividades recreativas, tales como el baño y la navegación. Estos usos no están contemplados en las normas de explotación del embalse, una concesión muy antigua y que no contempla el aspecto ambiental, tan relevante hoy, precisa la CHD.

La situación excepcional del embalse de Ricobayo ha generado un estado de opinión crítico entre los Ayuntamientos ribereños, y coincide con el proceso de revisión del Plan Hidrológico de cuenca, que ha salido a información pública a finales del mes de junio y en el que pueden personarse los alcaldes y cualquier interesado.

El organismo de cuenta apunta que es "un momento idóneo para articular propuestas motivadas y trasladarlas al Organismo de cuenca para que puedan ser tenidas en consideración en dicha revisión de ese documento de planificación plurianual".