Pascuala Bermúdez Ratón, la persona más longeva de toda la historia en la comarca de Aliste , fallecía ayer lunes en su localidad natal de Trabazos a sólo 19 días de cumplir los 110 años de edad. La misa de funeral tendrá lugar hoy a las 12 de la mañana. Era ella la vigésima persona más longeva de toda España, entre las 58 que ahora mismo superaban los 108 años de edad.

Una vida de 40.159 días marcados por los aconteceres de una mujer humilde y bondadosa, hospitalaria y de inmenso corazón, que logró ganarse el cariño y respeto de todos sus paisanos, siendo una de las personas más queridas de Trabazos.

Los años le dieron experiencia y su larga vida sabiduría, haciendo de sus palabras certeras y sabias sentencias: “Lo primero es la salud, –se la deseo a todos–, y lo segundo la honradez y llevarse bien con todos, yo así he sido muy feliz toda mi vida”.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Trabazos, a través de su alcalde Javier Faúndez Domínguez, amigo personal de la familia y de Pascuala, mostraba ayer su pesar y dolor: “Era una gran mujer que a lo largo de su vida nos dio a todos un ejemplo de humanidad, convivencia y hermandad que debemos de seguir y preservar”. Tristeza y dolor que también trasmitieron todos los vecinos desde niños a jóvenes y mayores del pueblo.

Eterna matriarca de una familia creada hace 77 años que dio como fruto tres hijos (Teresa, Miguel y Manuel), cuatro nietos (Elena, Teresa, Juan Carlos y Begoña) y dos biznietos (Adrián y Hugo).

Antes de ella la persona nacida en Aliste que ostentaba el récord de longevidad en la comarca era Francisco Ríos de la Fuentes, nacido en Las Torres en 1890 y fallecido en Pobladura en 1997 con 107 años de edad, que fue emigrante en Cuba. Solamente una mujer, Asunción Martín Trabazos, nacida en Villarino tras la Sierra el día 28 de agosto de 1907 y fallecida el 16 de febrero de 2014 se había acercado a la vivencia de Francisco Ríos.

La señora Pascuala Bermúdez Ratón nació un ya muy lejano y caluroso día 28 de agosto de 1911 en la vivienda familiar de la calle Los Carrizos de Trabazos, en el seno de una familia típica alistana formada por Miguel Bermúdez Pérez y Teresa Ratón Martín. Su bautizo tuvo lugar el domingo siguiente en la iglesia parroquial de San Pelayo Mártir y sus padrinos fueron un tío (Rafael) y una tía (Paula).

Vivió ella una infancia, adolescencia y juventud extrañas, marcadas por los aconteceres de la época: unos duros tiempos de emigraciones a América primero y la Guerra Civil después. Eran tiempos de superpoblación y escasez de alimentos en los pueblos alistanos, como la señora Pascuala recordaba volviendo la vista atrás. “Éramos muchos y había poco para comer”. En 1917 se trasladó a la calle Nueva donde ya vivió siempre.

Desde niña vivió la dureza de la vida y su infancia estuvo marcada por las dificultades de los tiempos y la necesidad. Miguel Bermúdez Pérez, nada más casarse, se vio obligado a emigrar a Cuba en busca de una fortuna que en Aliste era imposible conseguir. Ello trajo consigo que Pascuala naciera sin tener a su padre al lado, al que no conoció hasta los siete años de edad. Regresó a España en 1918 tras ahorrar algún dinero, y tras pasar una temporada en Trabazos volvía a emigrar a la isla del Caribe, donde permanecería otros 14 años, hasta 1932. Recordaba la abuela Pascuala de aquel primer regreso y encuentro paterno como “vino mi padre y en cuanto tuvo tiempo se fue a Alcañices y me compró un manteo verde, muy bonito, unas medias grises y unos zapatos de charol. Entonces se llevaban sayas y cholas. Yo con mi nueva indumentaria me sentí como una princesa”

A falta de padre Pascuala creció a la vera de la fragua de su abuelo Juan, el herrero, y apenas sí pudo asistir a la escuela y solo tuvo un maestro, el “Ti Cañamón” o Pepe “el Maestrón”, el cual “casi no nos enseñaba nada, muy poco”. Apenas tres años en la escuela donde aprendió el silabario y lo justo para defenderse: sumar, restar, multiplicar y dividir. Su universidad fue la vida misma, pues desde niña hubo de ayudar en casa y trabajar en el campo.

Pascuala Bermúdez Ratón mantuvo su sabiduría, su corazón y su memoria hasta el último momento de su vida y uno de sus mejores recuerdos, se emocionaba al rememorarlo, fue el domingo día 7 de agosto del año 1944. Era época estival, día de duras faenas veraniegas, de acarreos y trillas en la era de la cebada , el centeno y el trigo. Sin embargo, se hizo un alto en el camino para la boda que ofició el cura de Viñas, Agustín Martín.

Sentenciaba Pascuala en una entrevista a este diario: “Fue un día muy raro, triste pero a la vez feliz, la posguerra era un infierno y casi no había de nada para comer, pero en la boda comida no faltó; y hubo mucho baile con gaita, dulzaina y tamboril”.

En la iglesia de San Pelayo Mártir se casó con Pedro Bermúdez Morán, también el natural de Trabazos. No había tiempo ni dinero para ocio y descanso y Pascuala y Pedro vivieron su luna de miel trabajando de sol a sol ayudando a sus familias entre carrunas, parvas, manojos y trillos tirados por vacas alistanas para poder llevar cuanto antes el grano a la panera y la paja al pajar y dejarlos a buen recaudo, libres de las tormentas veraniegas.

Nadie como ella conoce la historia de Aliste, España y Portugal, pues sobrevivió a tres regímenes: tres reinados (Alfonso XIII, Juan Carlos I y Felipe VI), la Segunda República, las dictaduras en España (Franco) y Portugal (Salazar) con ferreos controles en la Raya como zona de contrabando y huidas para salvar la vida; y la democracia donde ella siempre acudió a votar.

Pascuala fue la quinta persona que superó los cien años en Trabazos. Las otras cuatro, ya fallecidas, fueron Pedro Domínguez Casado (nacido el 24 de junio de 1908), María Bermúdez Román (10 de diciembre de 1910), Isabel Vicente García (7 de junio de 1910) y Ángel Casado Fernández (18 de octubre 1908).

El 28 de agosto de 2011 Trabazos le rindió un homenaje a Pascuala al cumplir los 100 años al ritmo de las gaitas y dulzainas de Aulas de Música de Aliste y Tras Os Montes y el “Quinteto de Reis” de Portugal, y con convidada a hornazos alistanos.