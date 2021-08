El próximo domingo, 15 de agosto, comienza la media veda en la provincia de Zamora con buenas expectativas cinegéticas, aunque con mucha incertidumbre, condicionada por la reciente aprobación de la nueva Ley de Caza. A juicio de la Federación de Caza de Castilla y León, las novedosas disposiciones que establece la Ley “están generando intranquilidad y, en algún caso, confusión entre los titulares de cotos y cazadores en general, más quizás por desconocimiento o mala interpretación de la norma que por lo que en realidad pueda suponer”.

De cara a esta media veda hay que destacar algunas novedades. Aunque se ha reducido la documentación que debe portar el cazador durante la acción de caza, como novedad debe llevar una autorización del titular o arrendantario, firmada también por el cazador, haciendo constar que este último conoce las condiciones para cazar conforme al plan cinegético y figurando al menos en la autorización las especies, modalidades de caza, cupos diarios y número de jornadas de caza objeto de autorización. La Junta de Castilla y León ha publicado ayer un modelo normalizado para esta media veda y la Federación ya elaboró uno hace unas semanas. Cualquiera que cumpla con los requisitos anteriores es válido.

En cuanto a control de caputas, la Federación de Caza de Castilla y León recuerda que "a día de hoy la Consejería de Fomento y Medio ambiente no ha facilitado la plantilla, aplicación o modelo de recogida que establece la Ley y no lo va a hacer para esta media veda, por lo que aún no se puede considerar obligatorio cumplir con este requisito de la Ley. No obstante, recomendamos a los cazadores que, según establece el artículo 65, anoten sus capturas de cada jornada y las entreguen al gestor del coto cada 15 días. No es necesario que este control lo realicen durante la jornada de caza sino que lo pueden hacer tranquilamente en cualquier momento tras su finalización".

Días hábiles y capturas

Sobre los días hábiles. Desde el 15 de agosto hasta el 19 de septiembre se puede cazar la codorniz (25 ejemplares cazador/ día), urraca, corneja, conejo y zorro, y desde el 26 de agosto (primer día hábil ) hasta el 19 septiembre para paloma torcaz y bravía. La tórtola este año no se puede cazar.

La Ley establece también la prohibición general de cazar tres días seguidos sobre la misma especie salvo excepciones recogidas en el Plan Cinegético. Los cotos tendrán que excluir al menos uno de los días que en esta media veda coindice esta circunstancia, entre el 15, 16 y 17 de agosto.

Desde el punto de vista puramente cinegético, la Federación de Caza habla de una temporada ”esperanzadora”. La entrada de codorniz “ha sido buena y las condiciones para su reproducción han sido excelentes por la humedad y cosecha. El fuerte calor que se espera en estos días previos a la apertura producirán sin duda movilidad en la especie y como ocurre siempre con la codorniz habrá muchas sorpresas durante toda la temporada”.

La Federación está desarrollando a nivel nacional el proyecto COTURNIX, sobre seguimiento y reproducción de la especie. El estudio está financiado por la mutua de los cazadores Mutuasport, gracias a los ingresos de los cazadores federados asegurados en nuestra mutua. Se trata de conservar la especie con un aprovechamiento sostenible.

Cada cazador puede aportar información sobre su jornada de caza y aportar un dato que se convierte en científico a través de una muestra biológica que aporta con las fichas-bolsas de la codorniz. La Federación autonómica y sus delegaciones disponen de esta ficha. La temporada para las palomas también se prevé "muy buena".

Se recomienda además "tener cuidado con nuestros perros en días de calor y mantenerlos controlados para evitar problemas con las polladas de perdiz". Así como extremar la prudencia en el manejo de las armas para evitar accidentes., seguir las recomendaciones para la prevención de la COVID 19 y "máximo respeto" hacia el medio ambiente y las especies.