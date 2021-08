Con un minuto de silencio “por una sanidad pública que está agonizando” los sayagueses han protagonizado la tercera concentración del verano a las puertas del Centro de Salud de Bermillo. Personas llegadas de distintos pueblos de la comarca vuelven a reclamar “dignidad” de la sanidad pública en una comarca donde faltan “7 de los 18 médicos asignados y algunos días llegan a estar solo cinco, justo en verano cuando se duplica la población”. Así lo detallaba Prudencia Garrote, portavoz de la Plataforma por la Sanidad Pública en Sayago y voz de unos vecinos, también personas que pasan el verano en sus pueblos, muy preocupados por la precariedad de medios, con un médico y enfermera cubriendo las guardias para toda la comarca.

“Este problema es muy grave, tanto que puede afectar a nuestra propia vida” claman los sayagueses. En la concentración se ha recordado cómo en la provincia de Pontevedra los propios médicos han denunciado penalmente a la Xunta de Galicia por “privar a los pacientes de una asistencia decisiva para evitar riesgos de gravedad”.

Los vecinos exigen que se cubran todas las plazas de médicos en el Centro de Salud y que las guardias las sigan atendiendo dos médicos. Demandan además la asistencia presencial en los consultorios de los pueblos. “La cita previa en Sayago no es eficaz, hay muchos mayores que no tienen costumbre de llamar, en muchos sitios no hay cobertura telefónica adecuada. Otras veces la línea está saturada y llamas muchas veces sin encontrar respuesta”.

Sayago reclama una sanidad “digna” como un servicio básico que favorezca también el asentamiento de población y porque se reivindica como una comarca “que aporta valores muy importantes al país”. Productos ganaderos, biodiversidad, paisaje y patrimonio etnográfico. “Queremos vivir aquí y que más personas vengan. Es imprescindible que tengamos cubiertas las necesidades sanitarias”.

Tras la concentración los sayagueses quedaron emplazados a un nuevo acto el próximo sábado, 14 de agosto. Las protestas se mantienen a la espera de una respuesta de la Junta de Castilla y León que cubra las plazas sanitarias vacantes.