Luis Alberto Miguel Alonso es alcalde del Ayuntamiento de Muelas (Ricobayo de Alba, Villaflor y Cerezal de Aliste), pueblos todos ellos tributarios del Salto de Ricobayo desde 1935. De sus aguas se abastecen tres núcleos en un verano donde el río Esla está dejando de ser un gran embalse para volver a su cauce original dejando su vaso lleno de angustia y desolación.

–Para ponernos en situación ¿cómo y cuando surgió el aprovechamiento energético del Esla y el histórico Salto de Ricobayo?

–El día 6 de octubre de 1914 los carabineros detuvieron y encarcelaron a dos ingenieros industriales, el español Pedro Aguirre y el italiano Nino Rodio cuando realizaban trabajos topográficos en la zona acusados de trabajar sin permiso en zona militar y terreno fronterizo. Ya trabajaban para este fin. El rey Alfonso XIII otorgó mediante Real Decreto el día 23 de agosto de 1926 el aprovechamiento de las corrientes de agua del río Esla a la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos “Saltos del Duero”, luego Iberduero y hoy Iberdrola: así es como nacía el “Salto de Ricobayo”. El 15 de mayo de 1929 se iniciaron las obras del Salto de Ricobayo y tras finalizarse en 1934 echaba a andar a principios de 1935, por lo cual lleva ya ochenta y seis años lleno el embalse y produciendo energía hidroeléctrica.

–¿Qué supone la bajada de las aguas del embalse de Ricobayo para los pueblos costeros y para sus habitantes?

–Un auténtico desastre social, humano, económico y ecológico. Algo que nadie podría creer hace unos años pero que hoy es una realidad para nuestra desgracia. No se puede entender, no tiene lógica alguna, que Ibredrola presuma de producir y vender energías verdes cuando lo que está pasando con Ricobayo es todo lo contrario, angustia y desolación pura y dura, un presente muy negro y un futuro muy incierto. El perjuicio para los pueblos es incalculable e irreparable y tenemos que buscar, reivindicar y luchar hasta encontrar una solución que no deje desamparados a los pueblos y a los vecinos porque nunca se debe olvidar que si hay salto y embalse es gracias a los terrenos expropiados a ayuntamientos y particulares y por ello es de justicia que se nos de tener y se nos tenga en cuenta.

–Un mar artificial reconvertido estos días en un desierto.

–Hemos pasado en un mes de tener un auténtico mar con su agua a tener un desierto como el Sahara y donde en tiempos lejanos había riberas y verdes arboledas hoy la imagen es dantesca, tierra y arena seca y resquebrajada por la falta de agua en tiempo de calor. Estamos hablando de un embalse, el de Ricobayo, que ocupa 5.855 hectáreas de terrenos, con capacidad para albergar 1.173 hectómetros de agua y con 380 kilómetros de costas, un mar en tierra adentro que en muchos sitios se puede cruzar andado. Es el mundo ala revés.

–¿La situación ha llegado por sorpresa o se veía venir?

–Nosotros ya nos temíamos lo peor y en la reunión que mantuvimos en el mes de junio con el subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco García ya le pedimos mediación ante la Confederación Hidrográfica del Duro y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para conocer la situación real del embalse y tomar medidas porque entendemos que es el organismo competente en la materia. En nuestro municipio los cuatro pueblos dan al embalse y sí hablamos de Ricobayo de Alba la situación es aún más preocupante pues tiene una playa fluvial, la única que haya en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba y sin agua no puede prestar servicio con el consiguiente perjuicio para el pueblo, sus habitantes y los negocios relacionados con el turismo.

–¿Cuál es la posición de los ayuntamientos, alcaldes y concejales ante tal situación?

–Defender los intereses de nuestros pueblos y de nuestros vecinos. Hay muchas familias que de una u otra manera viven del embalse del Esla y del turismo. No solo del baño sino de actividades como la pesca. Nos tememos que esta bajada pueda perjudicar también la reproducción de la fauna piscícola. No ponemos en duda que Ricobayo es un salto regulador y sus fines producir energía, pero hay que tener en cuenta también a los pueblos, industrias y habitantes de su área geográfica.

–¿Cuándo finalizo o finaliza la concesión de Ricobayo?

–Esa es la pregunta del millón pues unos dicen que ya finalizó, otros que lo hará al cumplir los cien años el 23 de agosto de 2026 y hay quien defiende que en 2040 pues se habría ampliado la concesión al construirse Ricobayo II. Por estos motivos los ayuntamientos afectados hemos pedido una reunión con la Confederación Hidrográfica del Duero de una vez por todas salir de dudas y poder saber cómo actuar.

–¿Cómo afecta la bajada de las aguas de embalse al suministro de agua domiciliario?

–En nuestro municipio de los cuatro pueblos tres, Muelas del Pan, Ricobayo de Alba y Villaflor se abastecen de agua de Esla y no es igual capta el agua a 50 metros que a 200. Por ello, en este sentido, el Ayuntamiento e Iberdrola estamos en contacto permanente. De hecho, el pasado martes se paró la producción de energía hidroeléctrica para que no se quedaran descolgadas las tomas de captación de agua. Tenemos preparadas unas infraestructuras acordes a las circunstancias, al nivel d Ricobayo II, pero no para estas bajadas de agua tan bruscas y extremas.

–¿Cómo está la situación de los abastecimientos de agua domiciliaria en el municipio?

–Bien, pero hay que ser conscientes de la realidad que vivimos. El Ayuntamiento está afrontando la mejora de las infraestructuras con la renovación de las antiguas tuberías de fibrocemento por polietileno. Ofrecer un servicio de calidad a todos los vecinos es nuestra prioridad. El agua en el municipio es gratuita pero no por ello debemos despilfarrarla innecesariamente. Todos debemos hacer un uso responsable para tener garantizado el suministro pues en estas fechas se duplica la población y el consumo es más elevado.

–¿En un año sin fiestas cuál ha sido la alternativa?

–Vivimos unos momentos complicados y creímos conveniente suspender todos los actos multitudinarios como las verbenas populares y las parrilladas. A todos nos gustan las fiestas pues son esos días del año donde nos reencontramos vecinos y emigrantes, familiares, amigos y paisanos, pero la salud es lo primero. Cada pueblo dispone de una partida económica que destina a lo que cree más conveniente. En la localidad de Muelas del Pan pensamos que la prioridad eran los niños, hemos organizando un campamento de verano para julio y agosto y la verdad está siendo todo un éxito de participación.

–¿Cómo está y cómo ve la reconversión de la carretera Nacional 122 en autovía?

–Mal. Sinceramente muy mal. Estamos perdiendo la paciencia y hasta la fe: u ocurre un milagro o se dejará caducar el Estudio de Impacto Ambiental y eso sería un error fatal: imperdonable. No hace falta ser un experto ni hacer estudios para darse cuenta que la Nacional 122 entre Zamora capital y la frontera con Portugal en Quintanilha se una de las más peligrosas de Europa, un camino hacia la muerte donde circular por ella es jugarse la vida a cara o cruz. EL tráfico de trailers de transporte internacional va en aumento: la Nacional 122 no está capacitada para acoger tanto tránsito de vehículos. Los accidentes con heridos y muertos son cada vez más frecuentes y los más perjudicados son los vecinos de Tierra del Pan, Alba y Aliste que la tenemos que utilizar cada día.

–¿La España Vaciada llena de camiones y funerarias?

–La despoblación solo se frenará mejorando la calidad de vida en los pueblos, creando empleo. Mucho se habla de la España Vaciada pero cuando se reparte el dinero siempre hay zonas preferentes como Cataluña. La Nacional 122 debe convertirse en autovía con carácter de máxima urgencia, es un asunto de estado y todos debemos remar en la misma dirección.

–Ustedes fueron pioneros en las ayudas a la natalidad.

–Ayudar a las familias creemos que es algo vital si queremos asentar población en el medio rural. En un principio la ayuda era de 450 euros. Esta legislatura optamos por donar 1.050 euros a abonar en tres pagos. Está claro que es un dinero muy bien invertido y que sin lugar a dudas se merecen las familias y los niños y niñas que optan por vivir en Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal y Villaflor.