Los Premios VinDuero-VinDouro 2020 y 2021 se entregaban ayer de manera presencial en Fermoselle, unos galardones que reconocen la trayectoria y el compromiso del sector vitivinícola a ambos lados de la frontera en Arribes del Duero.

Los galardones de la edición pasada fueron: el Gran Arribe de Oro 2020 para la Bodega Daniel Fernández, por su vino Galván; el Arribe de Oro en la categoría de espumosos y cavas fue para la Bodega J. García Carrión por el vino Pata Negra Brut; en la categoría de vinos blancos con crianza el Arribe de Oro fue entregado a Osvaldo Amado por María João Reserva; en la categoría de vinos rosados el Arribe de Oro fue para Gurdos de bodega Gordonzello; Arminda Ferreira recogió el premio en la categoría de tintos más envejecidos de más de 14 meses por el vino Foral de Cantanhede Gold Edition Baga de la Bodega Cooperativa de Cantanhede y el mejor vermuth Aventon Vermouth Traditional de El Sabor del Vintage S.L.

También se entregó el premio Arribe de Platino a las D.O, que fueron: D.O. León, en la categoría de vinos rosados; el presidente de la D.O. Castilla La Mancha, Carlos David Bonilla, fue el entregado de recoger el galardón por mejores tintos sin crianza; María João Rocha, de la Câmara de Provadores do IVDP, recogió el premio en la categoría de vinos tintos con envejecimiento hasta 6 meses; el Profesor, Óscar Alfonso, de la Comisión Vitivinícola Regional de Trás-Os-Montes, recogió el premio a la mejor denominación de origen en la categoría de vinos tintos con envejecimiento superior a 14 meses; Rodolfo Queirós, presidente de la D.O. Beira Interior fue a quien se le entregó el Arribe de Platino en la categoría de Vinos de Autor.

Pero, el momento más emotivo de la noche llegó con la entrega del galardón ‘Terroir de la Frontera’, por una vida comprometida con el desarrollo del vino y su cultura en la frontera hispano-lusa . En el lado portugués fue para José Almendra, quien posee una fuerte vinculación con el territorio en diferentes ámbitos como la salud, la cultura, la educación, el deporte y la política. Dentro del sector vitivinícola es actualmente presidente del Consejo General de la Comissao Vitivinícola Regional de Trás os Montes. Y del lado español, Emilio Gallego, natural de Aldeadávila de la Ribera, ha sido presidente durante casi dos décadas de Bodegas Arribes del Duero, un proyecto que con gran esfuerzo y trabajo lo levantó llevándolo a obtener grandes reconocimientos por sus vinos a nivel internacional y que destacó por su empeño de conservar las variedades de uva propias de la zona como son la Juan García, Malvasía o Bruñal.