Los vecinos de Litos han remitido al Procurador del Común la "primera remesa" de firmas, un total de 370, para reclamar las consultas presenciales del médico en el consultorio del pueblo.

Hoy es el noveno miércoles que vecinos de Litos se concentran frente al Consultorio médico, acompañados también por v personas llegadas de Tábara y Pueblica de Valverde, quienes, a su vez, están recogido firmas de apoyo a sus protestas y reivindicaciones en sus respectivas localidades.

La portavoz del movimiento creado en Litos, Cándida Martín, ha dado las gracias a todos los asistentes, "pero muy especialmente a las personas de otros municipios que nos están apoyando cada día de forma presencial, así como ayudando a recoger firmas en apoyo a nuestras quejas. Es todo un acto de solidaridad por su parte".

También animó a los participantes a no decaer "porque tenemos que decir alto y claro a la Junta de Castilla y León que no nos vamos a rendir hasta conseguir lo que estamos pidiendo, que no es ni más ni menos, que los servicios que estábamos recibiendo antes de la pandemia; ésta ha sido utilizada como la disculpa perfecta para arrebatar nuestros derechos, pero no lo vamos a consentir".

María Jesús Fidalgo, miembro de la Comisión de la Plataforma, informó que ayer estuvo hablando con el médico, el cual ha constatado que vendrá todos los martes, entre las 10:30 y las 11 horas, y atenderá a todas las personas que soliciten su cita.

Miguel Ángel Colino, secretario de la Comisión, apuntó que continúa la recovida de firmas con el objetivo de llefgar hasta el millar.

Para finalizar, hizo un llamamiento a la "resistencia y unidad" de todos los vecinos y vecinas. "No os quepa duda alguna que nadie nos va a regalar nada. Todo lo que se consiga será a base de luchar por ello. Las luchas de hoy, son los derechos del mañana”, concluyó.