La delegada Territorial de la Junta, Clara San Damián, y el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, realizaron ayer una visita conjunta a la base de Rosinos de la Requejada “para poner en valor los medios de que dispone tanto del Gobierno de España como la Junta para afrontar uno de los grandes problemas de esta provincia, año tras año, los grandes incendios forestales”, en palabras de la responsable provincial de la Junta. “Zamora está a la cabeza de medios materiales y humanos en cuanto a afrontar el problema de los incendios” y que afecta Sanabria, una comarca protegida “y querida por los zamoranos”. En la visita participaron el alcalde de Rosinos, Emilio Lorenzo, el Jefe de servicio de Medio Ambiente, Manuel Moreno, y el jefe de protección Civil de la Subdelegación, Martín Mansilla.

El subdelegado del Gobierno hizo “un llamamiento a la ciudadanía, a la prudencia y la concienciación” y refrendó las palabras de la delegada Territorial de colaborar y cooperar “para la lucha eficaz contra los incendios forestales”. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico refuerza los medios con una Unidad Móvil de Análisis y Planificación (UMAP) que solo había en León y que prestará servicio en Castilla y León, Asturias y Galicia. Cuenta con dos técnicos y un centro de operaciones móviles de meteorología, comunicaciones, captación y transmisión de información para “analizar la situación del incendio, su previsión y planificar su extinción”. La base dispone de dos aviones anfibio operativos hasta el 15 de octubre.

Clara San Damián apeló “a la concienciación” y la colaboración no solo con las instituciones sino con todas las personas que trabajan intensamente no solo las personas de extinción, sino también a la Guardia Civil, Guardería Medioambiental y quienes protegen todo el patrimonio natural “hacen un magnífico trabajo pero tenemos despiadados que, año tras años, no ponen contra las cuerdas y nos obligan a utilizar los recursos y poner en riesgo la vida de muchos vecinos” como ocurrió el pasado año en Lober. Pidió a los ciudadanos que ante un incendio avisen al 112 o al teléfono de incendios 980 51 51 51 para colaborar con las administraciones. La base aérea comenzó a funcionar en 1988, es una de la bases “mejor valoradas por la Consejería a nivel regional”. Son 15 hectáreas y una longitud de pista asfaltada de 810 metros y un área de seguridad de 500 metros en dirección sur, además de zonas de carga, dos edificios para el personal y emisora.

Los medios emplazados por la Junta son un Equipo de Lucha Integral con los Incendios Forestales (ELIF), con 7 peones y un técnico en tres turnos, que opera como cuadrilla helitransportada para labores de extinción, pero también fuera de temporada a actuaciones de prevención que se solapan con otras cuadrillas. El helicóptero de transporte y extinción dispone de un helibalde con capacidad de 1.200 litros de agua.

Cuadrilla nocturna

Además de esta cuadrilla el operativo cuenta con una cuadrilla nocturna “November” que facilita los relevos nocturnos del ELIF además de solventar las incidencias nocturnas y una labor de vigilancia “porque la perciben los ciudadanos con mucho respeto” además de disuasoria. San Damián subrayó que esta base forma parte del operativo regional y puede ser movilizado en el marco autonómico, a cualquier provincia “para abordar un gran incendio”.

En más del 80% de los incendios participa la mano del hombre, unas veces intencionado o dolosa y otras por negligencias y un bajo porcentaje de causas naturales. Blanco señaló la labor de la Guardia Civil y del Seprona, especialmente en la campaña informativo en el uso de maquinaria pesada, cosechadoras y tractores. Este año se han registrado hasta el momento 5 incendios ocasionados por maquinaria pesada, frente a los 28 incendios registrados el pasado año. En este aspecto señaló el esclarecimiento de las causas de incendios “identificando a los responsables”.

El jefe de servicio Manuel Moreno evaluó el estado en la comarca de Sanabria que se ajusta a la tipología normal de un año con lluvias en la época junio “que han evitado el agostamiento pronto de la vegetación. La vegetación leñosa está en una mejor condición de afrontar el resto del verano. Podemos prever que si existen problemas sería a final de la campaña”. En estos momentos, Sanabria es la comarca con menos riesgo. Además, se mantiene el apoyo y la coordinación en la lucha contra incendios con Portugal.