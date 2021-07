El subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, confirmó ayer que las obras para reconvertir la N-122 en autovía entre Zamora y la frontera con Portugal comenzarán por el tramo que afecta al municipio de Alcañices, con el fin de desviar el tráfico que actualmente atraviesa el centro de la localidad.

Sin embargo, el representante del Gobierno en la provincia no pudo poner fecha al inicio de estas obras: "aunque no hay fechas concretas, hay intención de no dejar caducar la declaración de impacto ambiental que caduca a finales del año que viene y si no queremos prórroga, las obras se tendrán que inician lo antes posible", afirmó.

La N-122 soporta una gran intensidad de tráfico pesado, camiones que transportan todo tipo de bienes entre el norte de Portugal y los países de Europa, y viceversa. Esto es debido a que con la apertura del túnel de Marao (Portugal) en 2016, la autovía lusa A4 se convirtió en la salida natural del puerto de Oporto hacia el continente. La autovía solo se ve interrumpida entre el paso fronterizo de Quintanilha-San Martín del Pedroso y Zamora capital, done la ruta continúa por la A-11 hasta Tordesillas y la A-62 y A-11 hasta la frontera con Francia.