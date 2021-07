Objetivo: Sayago. El Movimiento en Defensa de la Sanidad Pública en Zamora anuncia nuevas concentraciones en la comarca frente al centro de salud de Bermillo. Será el próximo 24 de julio y se repetirán cada sábado de julio y agosto ante el "insostenible, indignante y total abandono de nuestra sanidad repleta de profesionales saturados y ciudadanos desamparados".

El colectivo aborda "el abandono, la soledad y la indiferencia que perciben los vecinos del mundo rural en materia de Sanidad", una situación que, según la plataforma, "alarman a los alcaldes de la provincia, da igual el color que tengan, ya que no encuentran explicación alguna para tanta inoperancia y tan poco respeto". De hecho, "son los propios regidores los que se quedan sin palabras ante tanto repique de campanas sobre la despoblación, tanto espectáculo de cara a los medios de comunicación con lamentos y rasgadura de vestiduras y tanto silencio de cementerio ante el deterioro del primer servicio público que no es otro que la sanidad pública, sobre el que no se toma la más mínima medida de mejora."

Las críticas del movimiento van contra la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que "no centra el problema principal una vez que reconoce la falta de profesionales". Además, el colectivo hace un llamamiento final: "Alcaldes y ciudadanos debemos ponernos de acuerdo para salvar nuestra sanidad pública, que es de todos y todos debemos defenderla, no podemos aguantar impasibles. Nuestra salud y nuestra vida están en juego".