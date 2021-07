45 zamoranos fueron multados en distintos pueblos de la provincia el pasado fin de semana por incumplir algunas de las normativas de seguridad sanitaria impuestas con motivo de la pandemia de coronavirus.

Según informó la Subdelegación del Gobierno en Zamora, en la capital no hubo que imponer ninguna sanción, pero sí en las zonas rurales donde “se ha notado que hay más gente en los pueblos, especialmente todo más gente joven”.

En consecuencia, la Guardia Civil también ha notado un incremento en el número de avisos relacionados con reuniones en las que no se guarda la distancia de seguridad, especialmente por las noches.

En total, se impusieron en Zamora el pasado fin de semana 20 sanciones relacionadas con el ocio nocturno, la mayoría por beber alcohol en la vía pública, según informaron desde la Subdelegación.

Además, otras 25 personas fueron denunciadas por no llevar la mascarilla en espacios interiores o por no llevarla cuando no estaban guardando las distancias de seguridad.