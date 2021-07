Un grupo de propietarios de terrenos en Roales del Pan, afectados por el tendido eléctrico que evacuará la energía del parque fotovoltaico “Sirius Solar” de Zamora se manifestaban ayer en la plaza del Ayuntamiento de Roales del Pan cuando dentro del consistorio se celebraba un pleno ordinario. Los asistentes a la protesta reclaman que el tendido se soterre para no perder terreno cultivable. La misma infraestructura que va soterrada en Zamora y en Valcabado, por debajo de los caminos de concentración parcelaria, en Roales se convierte en un tendido aéreo con una veintena de apoyos sobre fincas privadas.

Mientras se desarrollaba una modesta manifestación en la plaza del Ayuntamiento, el lugar pasaba a llamarse Plaza Mayor ya que la la Corporación Municipal aprobaba por unanimidad el cambio de denominación con motivo del inminente comienzo de las obras de reforma que cambiarán el aspecto del ágora.

El asunto del tendido aéreo no estaba en el orden del día y no salió hasta el turno de ruegos y preguntas, cuando la portavoz de la oposición, Berna Miguel, preguntó si el alcalde sabía por qué no se había contemplado un proyecto presentado en Industria para soterrar la línea por completo en todo su recorrido. El regidor, David García, recordó que las competencias son de la Junta de Castilla y León pero señaló las complicaciones para soterrar un cableado que a su paso por Roales “atraviesa dos líneas de tren, un arroyo, un terraplen” y que es cuando llega “a la parte plana” cuando comienza el tramo soterrado. Asimismo, el alcalde destacó el interés del Ayuntamiento por cobrar las tasas por el tendido eléctrico aéreo, y por la instalación de un tercer parque solar en Roales.

El asunto que ocupó la mayor parte de la sesión fue el abastecimiento de agua. El alcalde cedió la palabra a dos trabajadores municipales, el que vigila diariamente el funcionamiento del depósito y el que lleva a cabo las lecturas periódicas de los contadores. Los operarios señalaron que “el consumo ha bajado bastante” respecto al año pasado, lo cual explicaría que en mayo de 2020 se requiriera un camión cisterna de la Diputación porque el depósito se vaciaba más rápido de lo que se llenara y que este verano, a pesar de ser ya le mes de julio, esté funcionando con normalidad. El consumo habría bajado especialmente por las noches. Ni los operarios municipales ni el equipo de gobierno concretó en qué porcentaje o en cuántos metros cúbicos ha bajado el consumo medio entre 2020 y 2021. Sí mencionaron que, además del cambio de arquetas, acometidas y llaves, se detectó una fuga que vertía parte del caudal a los desagües, y que ha sido reparada.

El concejal de la oposición Luis Alberto González puso en duda la diferencia en el consumo al tenor de los datos del depósito facilitados por el propio Ayuntamiento de Roales, que son similares a los de 2021 y a los de 2019. Esto se debe, según el alcalde, al que esos datos son del contador digital que da unas mediciones superiores a las reales, y que no coinciden con las del otro medidor, mecánico, que hay instalado.

En medio de la discusión, el alcalde sacó de debajo de la mesa una llave de paso de la red de abastecimiento, bastante oxidada, y recordó que este año se han cambiado todas las llaves: “Así estaban las llaves, vuestra política es ralentizar el suministro, la nuestra encontrar soluciones”, echó en cara David García al anterior equipo de gobierno, ahora en la oposición, y apostilló que “la gente lo que quiere es tener agua, y la va a tener”.

En este sentido, recordó que pronto se podrá conectar a la red el nuevo pozo que proporciona un caudal superior al del pozo existente.

En el siguiente punto del orden del día, el Pleno aprobó el proyecto inicial para la conexión de la red de abastecimiento de Roales con la de Zamora, una obra para la que tendrá que contar con financiación de la Diputación de Zamora.

La retransmisión del Pleno se cortó por problemas técnicos, y la asistencia en vivo no está permitida aún por la situación sanitaria y las escasas dimensiones del salón de Plenos. Cuando se recuperó la imagen había problemas de sonido.

No obstante, la mayor parte del Pleno consistió de un enfrentamiento constante entre el tripartito en el gobierno y el grupo de la oposición acerca de temas ya tratados en plenos anteriores, como las parcelas de AT Inversiones en concurso de acreedores, que continúan con cargas según las notas simples que aportó Berna Miguel, o el acceso telemático a los expedientes que se van a tratar en los Plenos y que el alcalde se sigue negando a proporcionar a los concejales de la oposición. Miguel también solicitó que se estudie la posibilidad de que vuelva a haber público en los plenos, aunque se con control del aforo.